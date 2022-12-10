https://sputnikarabic.ae/20221210/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصه-1071039855.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصه
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصه
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T04:29+0000
2022-12-10T04:29+0000
2022-12-10T04:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
ضربات جوية
أخبار أوكرانيا
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2022
الأخبار
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سبوتنيك عربي
روسيا, ضربات جوية, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, ضربات جوية, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصه
يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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04:29 GMT 10.12.2022