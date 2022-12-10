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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
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تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصه
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصه
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T04:29+0000
2022-12-10T04:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
ضربات جوية
أخبار أوكرانيا
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روسيا, ضربات جوية, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, ضربات جوية, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصه

04:29 GMT 10.12.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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