https://sputnikarabic.ae/20221211/واتسآب-يتحدى-البرلمان-البريطاني-ويعارض-السماح-بخفض-أمان-مستخدميه-1071081524.html

"واتسآب" يتحدى البرلمان البريطاني... ويعارض السماح بخفض أمان مستخدميه

"واتسآب" يتحدى البرلمان البريطاني... ويعارض السماح بخفض أمان مستخدميه

حذر تطبيق "واتسآب" من إقدام الحكومة البريطانية والمشرعين في البرلمان من طلباتهم بتسهيل الوصول إلى رسائل المستخدمين. 11.12.2022, سبوتنيك عربي

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ووفقا لصحيفة "التليغراف" البريطانية، قال ويل كاثكارت، رئيس التطبيق، إنه مستعد لرؤية التطبيق محظورًا لمستخدمي الهواتف الذكية البريطانيين بدلاً من إضعاف أمانه كما تريد الحكومة الإنجليزية.ويشتمل مشروع قانون الأمان عبر الإنترنت الذي يشق طريقه حاليًا من خلال البرلمان على صلاحيات لتمكين الجهات المخابراتية والتنفيذية من الوصول إلى الرسائل المشفرة على خدمات مثل "واتسآب".وقال كاثكارت: "الحقيقة الصعبة هي أننا نقدم منتجًا عالميًا، سيكون قرارًا صعبًا للغاية بالنسبة لنا لإجراء تغيير من شأنه أن يقلل 100% من مستوى الأمان لمستخدمينا".ويعني التشفير من طرف إلى طرف أنه لا أحد، ولا حتى تطبيق القانون أو "واتسآب" نفسه، يمكنه رؤية محتويات الرسائل الخاصة لمستخدميه البالغ عددهم ملياري مستخدم.وقال كاثكارت: "حتى الآن كانت الدول الاستبدادية هي التي حظرت ذلك، نشعر أن أفضل المقايضة هو تقديم خدمة آمنة لجميع الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إليها - وقبول ذلك في بعض البلدان".يشار إلى أن تطبيق "واتسآب" يستخدمه قرابة الـ40 مليون شخص داخل المملكة المتحدة، ونحو ملياري شخص حول العالم، وقد استحوذ أحد رؤساء الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي، على التطبيق في عام 2014 مقابل 19 مليار دولار.طالع أيضا: مؤسس "تلغرام": تجنبوا استخدام "واتسآب"... أداة مراقبة منذ 13 عاما

https://sputnikarabic.ae/20170326/بريطانيا-تشفير-رسائل-واتساب-1023067736.html

https://sputnikarabic.ae/20221128/واتسآب-يفند-مزاعم-بشأن-تسريب-نصف-مليار-رقم-هاتف-لمستخدميه-وعرضها-للبيع-1070621727.html

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