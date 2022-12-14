https://sputnikarabic.ae/20221214/كيف-غير-المغرب-ترتيب-أفريقيا-في-نهائيات-كأس-العالم-منذ-1990-1071185440.html
كيف غير المغرب ترتيب أفريقيا في بطولات كأس العالم وأصبح على بعد خطوة من النهائي؟
كيف غير المغرب ترتيب أفريقيا في بطولات كأس العالم وأصبح على بعد خطوة من النهائي؟
يستعد المنتخب المغربي لخوض مباراة اليوم أمام نظيره الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، التي تجعله على بعد خطوة واحدة من تسجيل إنجاز تاريخي بالوصول إلى... 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T10:48+0000
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واستطاع المنتخب المغربي أن يسجل إنجازا كبيرا في البطولة الحالية للمغرب وأفريقيا معا، إذا أصبح أول منتخب أفريقي يصل إلى المربع الذهبي في بطولة كأس العالم.وفي هذه البطولة، أصبح المنتخب المغربي محط أنظار الجماهير الأفريقية والعربية، التي تطمح في فوزه على فرنسا ومنافسته على كأس العالم أمام الأرجنتين.وأورد موقع "ستاتيستا" الأمريكي إحصائيات ترصد ما حققته المنتخبات الأفريقية خلال بطولات كأس العالم منذ 1990 حتى مونديال قطر 2022.وترصد الإحصائيات 5 مراحل تلي دور المجموعات في بطولات كأس العالم ووضع المنتخبات الأفريقية بها.دور الـ 16:دور الـ 8 (ربع النهائي):دور نصف النهائي (المربع الذهبي):النهائي:الفوز بالبطولة:ويقول الموقع إن النسبة التقديرية لفوز المنتخب المغربي بكأس العالم كانت أقل من 0.5 في المئة عندما بدأت البطولة، لكن مسيرة "أسود الأطلس" جعلته على بعد مباراة واحدة من الوصول إلى نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخه.ولفت الموقع إلى أن المغرب استطاع تصدر مجموعته، التي كانت تضم بلجيكا وكرواتيا في دور المجموعات، ثم تغلب على إسبانيا في دور الـ 16 ثم فاز على البرتغال في ربع النهائي ليصل إلى نصف النهائي في المباراة التي تقام مساء اليوم الأربعاء أمام فرنسا.وأوضح الموقع أنه إذا فاز المغرب على فرنسا سيصبح أول منتخب أفريقي يصل إلى نهائي كأس العالم، مشيرا إلى أنه في الوضع الحالي أول منتخب أفريقي يصل إلى نصف نهائي البطولة.ولفت الموقع إلى أنه حتى في حالة فوز فرنسا، فإن المنتخب المغربي سيحتل المرتبة الثالثة بعد المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي، مشيرا إلى أن هذه النتيجة ستكون مصدرا للفخر أيضا.
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أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا , رياضة, قطر
أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا , رياضة, قطر
كيف غير المغرب ترتيب أفريقيا في بطولات كأس العالم وأصبح على بعد خطوة من النهائي؟
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يستعد المنتخب المغربي لخوض مباراة اليوم أمام نظيره الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، التي تجعله على بعد خطوة واحدة من تسجيل إنجاز تاريخي بالوصول إلى نهائي البطولة، إذا حقق الفوز.
واستطاع المنتخب المغربي أن يسجل إنجازا كبيرا في البطولة الحالية للمغرب وأفريقيا معا، إذا أصبح أول منتخب أفريقي يصل إلى المربع الذهبي في بطولة كأس العالم.
وفي هذه البطولة، أصبح المنتخب المغربي محط أنظار الجماهير الأفريقية والعربية، التي تطمح في فوزه على فرنسا ومنافسته على كأس العالم أمام الأرجنتين.
وأورد موقع "ستاتيستا" الأمريكي إحصائيات ترصد
ما حققته المنتخبات الأفريقية خلال بطولات كأس العالم منذ 1990 حتى مونديال قطر 2022.
وترصد الإحصائيات 5 مراحل تلي دور المجموعات في بطولات كأس العالم ووضع المنتخبات الأفريقية بها.
دور الـ 16:
وصلت إليه نيجيريا 3 مرات في 1994 و1998 و2014.
ووصلت إليه الجزائر أيضا في عام 2014.
دور الـ 8 (ربع النهائي):
وصلت إليه الكاميرون عام 1990.
وصلت إليه السنغال عام 2002.
دور نصف النهائي (المربع الذهبي):
وصلت إليه المغرب في مونديال قطر 2022.
أصبح المغرب أول فريق أفريقي وعربي يصل إلى هذه المرحلة.
النهائي:
لم تصل إليه منتخبات أفريقية أو عربية في السابق.
إذا فاز منتخب المغرب على فرنسا في مباراة اليوم سيخوض النهائي أمام الأرجنتين.
الفوز بالبطولة:
لم يسبق لمنتخب أفريقي أو عربي الفوز بكأس العالم.
ربما يستطيع المنتخب المغربي
تحقيق ذلك إذا وصل إلى النهائي ليصبح أول منتخب أفريقي وعربي يفوز بكأس العالم.
ويقول الموقع إن النسبة التقديرية لفوز المنتخب المغربي بكأس العالم كانت أقل من 0.5 في المئة عندما بدأت البطولة، لكن مسيرة "أسود الأطلس" جعلته على بعد مباراة واحدة من الوصول إلى نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخه.
ولفت الموقع إلى أن المغرب استطاع تصدر مجموعته، التي كانت تضم بلجيكا وكرواتيا في دور المجموعات، ثم تغلب على إسبانيا
في دور الـ 16 ثم فاز على البرتغال في ربع النهائي ليصل إلى نصف النهائي في المباراة التي تقام مساء اليوم الأربعاء أمام فرنسا.
وقال الموقع: "أصبح المنتخب المغربي على بعد خطوة واحدة من الوصول إلى نهائي كأس العالم وهي الفوز على فرنسا".
وأوضح الموقع أنه إذا فاز المغرب على فرنسا سيصبح أول منتخب أفريقي يصل إلى نهائي كأس العالم
، مشيرا إلى أنه في الوضع الحالي أول منتخب أفريقي يصل إلى نصف نهائي البطولة.
ولفت الموقع إلى أنه حتى في حالة فوز فرنسا، فإن المنتخب المغربي سيحتل المرتبة الثالثة بعد المنتخبين الأرجنتيني والفرنسي، مشيرا إلى أن هذه النتيجة ستكون مصدرا للفخر أيضا.