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https://sputnikarabic.ae/20221224/إعلام-الإعلان-عن-انتقال-رونالدو-إلى-النصر-السعودي-مطلع-الأسبوع-المقبل-1071540715.html
إعلام: الإعلان عن انتقال رونالدو إلى النصر السعودي مطلع الأسبوع المقبل
إعلام: الإعلان عن انتقال رونالدو إلى النصر السعودي مطلع الأسبوع المقبل
قالت تقارير إعلامية سعودية إن صفقة انتقال اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي سيتم الإعلان عنها مطلع الأسبوع المقبل. 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T09:21+0000
2022-12-24T09:21+0000
رياضة
نادي النصر السعودي
أخبار السعودية اليوم
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ووفقا لما نقلته جريدة عكاظ السعودية، نقلا عن مصادر "خاصة"، فإن مطلع الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان عن انتقال نجم ريال مدريد السابق إلى نادي النصر السعودي.وفيما أكدت المصادر أن "إدارة النصر توصلت إلى اتفاق مع اللاعب ووكيل أعماله حول المقابل المادي وكافة بنود الصفقة"، لفتت إلى أنه لم يتبق سوى "إتمام الإجراءات النهائية والإعلان الرسمي الذي من المحتمل أن يتم مطلع الأسبوع القادم".يشار إلى أن النجم البرتغالي قد شارك مع منتخب البرتغال في نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، حيث ودَّع البطولة أمام منتخب المغرب فى دور الـ8 بنتيجة هدف مقابل لا شيء، مع التذكير بأنه لم يشارك أساسيا في المنتخب خلال البطولة.طالع أيضا: "هدد بالرحيل"... صحيفة برتغالية تفجر مفاجأة بشأن رونالدو
https://sputnikarabic.ae/20221221/تقارير-رونالدو-يصل-إلى-السعودية-تمهيدا-للتفاوض-مع-نادي-النصر-1071467111.html
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رياضة, نادي النصر السعودي, أخبار السعودية اليوم
رياضة, نادي النصر السعودي, أخبار السعودية اليوم

إعلام: الإعلان عن انتقال رونالدو إلى النصر السعودي مطلع الأسبوع المقبل

09:21 GMT 24.12.2022
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منتخب البرتغال في كأس العالم، قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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قالت تقارير إعلامية سعودية إن صفقة انتقال اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي سيتم الإعلان عنها مطلع الأسبوع المقبل.
ووفقا لما نقلته جريدة عكاظ السعودية، نقلا عن مصادر "خاصة"، فإن مطلع الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان عن انتقال نجم ريال مدريد السابق إلى نادي النصر السعودي.
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
تقارير: رونالدو يصل إلى السعودية تمهيدا للتفاوض مع نادي "النصر"
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وفيما أكدت المصادر أن "إدارة النصر توصلت إلى اتفاق مع اللاعب ووكيل أعماله حول المقابل المادي وكافة بنود الصفقة"، لفتت إلى أنه لم يتبق سوى "إتمام الإجراءات النهائية والإعلان الرسمي الذي من المحتمل أن يتم مطلع الأسبوع القادم".

وحول تكاليف الصفقة أوضحت المصادر أنها ستكلف "800 مليون ريال سعودي"، مشيرة إلى أن "إحدى الشركات الراعية لنادي النصر" ستقوم بتمويل الصفقة كاملة من خلال عقد "إستراتيجي متكامل، يمتد حتى 3 أعوام".

يشار إلى أن النجم البرتغالي قد شارك مع منتخب البرتغال في نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، حيث ودَّع البطولة أمام منتخب المغرب فى دور الـ8 بنتيجة هدف مقابل لا شيء، مع التذكير بأنه لم يشارك أساسيا في المنتخب خلال البطولة.
طالع أيضا: "هدد بالرحيل"... صحيفة برتغالية تفجر مفاجأة بشأن رونالدو
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