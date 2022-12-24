https://sputnikarabic.ae/20221224/مليون-سوري-يتلقون-لقاح-الكوليرا-في-مناطق-انتشار-الوباء-حتى-الآن-1071550514.html

مليون سوري يتلقون لقاح الكوليرا في مناطق انتشار الوباء حتى الآن

مليون سوري يتلقون لقاح الكوليرا في مناطق انتشار الوباء حتى الآن

أطلقت السلطات الصحية في سوريا حملة "تحت وطنية" للقاح الكوليرا في مناطق انتشار الوباء في ريف حلب والرقة ودير الزور والحسكة. 24.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-24T14:19+0000

2022-12-24T14:19+0000

2022-12-24T14:19+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

الكوليرا

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وعلى عكس "كورونا" الذي واجهت لقاحاته إحجاما من قبل السوريين، فقد غصت المراكز الصحية بالمدنيين طلبا لتحصين أنفسهم ضد "الكوليرا" الذي عم مناطقهم نتيجة الظروف البيئية الاستثائية التي يعيشونها في ظل الاحتلاليين الأمريكي والتركي، واستمرار انقطاع مياه الشرب عنهم منذ شهور طويلة، والانخفاض الكبير في منسوب جريان الأنهار واعتماد السكان على الصهاريج الخاصة في نقل المياه.ورصدت "سبوتنيك" جهود الفرق الصحية الحكومية في محافظة الحسكة السورية التي تستهدف ما يقارب 400 ألف مواطن ضمن المناطق الموبؤة بمرض الكوليرا.وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، وصلت إلى دمشق نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شحنة من مليوني جرعة لقاح كوليرا فموي لاستخدامها في حملة التحصين.وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن تغير المناخ أدى إلى تفشي "غير مسبوق" للكوليرا، هو الأكبر والأكثر فتكا في جميع أنحاء العالم هذا العام.ومنذ إعلان تفشي المرض، في 10 سبتمبر/أيلول الماضي، بلغ الإجمالي التراكمي للإصابات المثبتة في سوريا 1627 إصابة، فيما بلغ الإجمالي التراكمي للوفيات 49 وفاة.وفي 15 الشهر الجاري، أنهت الصحة السورية حملة لقاح الكوليرا في كل من ريف حلب، والرقة ودير الزور، وتم تمديد العمل بالحملة لمدة عشرة أيام في محافظة الحسكة.حملة صحيةوقال مدير الصحة الحكومية في محافظة الحسكة، الدكتور عيسى خلف، لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا: "في ظل تواجد الاحتلاليين الأمريكي والتركي، وانقطاع مياه الشرب عن مليون مدني في مدينة الحسكة وريفها وتسببه باعتماد السكان على المياه غير الآمنة، ظهرت للأسف أمراض كثيرة ومنها "الكوليرا". وتابع مدير الصحة:ولفت إلى أن المواقع المستهدفة من هذه الحملة تعتبر أكثر المناطق المتأثرة بانتشار المرض، وهي: مدينة الحسكة- بلدة تل براك- مخيم الهول- مخيم العريشة- بلدة مركدة.وبيّن أن تنفيذ الحملة يتم عبر 8 مراكز صحية تابعة لمديرية الصحة، كما يتم تقديم اللقاح في عيادتي اللقاح في كل من مديرية الصحة والمشفى الوطني شرق المدينة، إلى جانب 57 فريقاً جوالاً سيزورون بقية أنحاء المحافظة من أجل تقديم اللقاح للمواطنين في قراهم.وبيّن خلف أن المديرية اتخذت الإجراءات اللازمة للحملة التي تنفذ بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف، موضحًا أن الحملة ستستمر مدة عشرة أيام لغاية التاسع والعشرين من الشهر الجاري.إقبال واضحورصدت كاميرا "سبوتنيك" الإقبال الواضح ومن جميع الأعمار على تلقي اللقاح في المركز الطبي المحدث (اللؤلؤة) وسط مدينة الحسكة.وقالت الممرضة (رانيا علي): بين 500 إلى 600 مواطن يتقلون اللقاح يوميا.من جانبها، بينت إحدى السيدات التي قامت للتو بتلقيح طفلها الرضيع بأنها لم تتردد بتلقيح نفسها وطفلها ضد المرض بعد أن قرأت عن الحملة ومراكزها لتحصين أنفسهم في ظل انتشار الفيروسات والأمراض في منطقتها بسبب الظروف غير الصحية وغير الإنسانية التي يعيشونها في مدينة الحسكة منذ سنوات.مليون شخص تلقوا اللقاحوأعلنت وزارة الصحة السورية عن تلقيح أكثر من مليون شخص من مختلف الأعمار باللقاح الفموي المضاد للكوليرا، خلال الحملة التي أطلقتها.وأوضحت الوزارة أنه تم الوصول إلى أكثر من 50 في المئة من السكان المستهدفين في المحافظات الأكثر تأثراً بالمرض، لافتةً إلى أن عدد الملقحين في محافظة الرقة بلغ 431258 شخصًا، وفي محافظة حلب 325706 أشخاص، وفي محافظة دير الزور 244161 شخصًا، وأشارت الوزارة إلى أن نسب التغطية ما زالت بازدياد في محافظة دير الزور، وبدأت منذ يومين حملة اللقاح في محافظة الحسكة وتستمر نهاية الشهر الجاري.

https://sputnikarabic.ae/20221129/وصول-مليوني-جرعة-من-لقاح-الكوليرا-إلى-سوريا-1070677443.html

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