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https://sputnikarabic.ae/20221229/التهديد-الصامت--غواصة-روسية-ترعب-الأعداء-في-البر-والبحر-1071724697.html
"التهديد الصامت"... غواصة روسية ترعب الأعداء في البر والبحر
"التهديد الصامت"... غواصة روسية ترعب الأعداء في البر والبحر
تمتلك روسيا أحد أضخم أساطيل الغواصات في العالم، حيث يضم غواصات نووية، إضافة إلى غواصات الديزل الكهربائية ومنها الغواصة "أمور - 1650"، التي يطلق عليها "التهديد... 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T12:11+0000
2022-12-29T12:11+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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تصنف "أمور - 1650" ضمن غواصات الديزل الكهربائية التابعة للأسطول الروسي، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت"، الذي أوضح أنه تم تصميمها وفق غواصة "المشروع 677 إي".يقول الموقع إن الغواصة "أمور - 1650" تجسد أحدث ما وصلت إليه تقنيات صناعة الغواصات الروسية، مشيرا إلى أنها تتميز بقدرات تشمل:ولفت الموقع إلى أن غواصة "أمور - 1650" يمكنها التصدي بفاعلية لمجموعة من السفن الحربية المعادية، إضافة إلى قدرتها العالية في البحث عن غواصات العدو وتدميرها.كما تمتلك الغواصة الروسية "أمور - 1650" القدرة على شن هجمات ضد أهداف برية.ما هي المواصفات الفنية للغواصة؟ما هو تسليح الغواصة "أمور - 1650"؟ولفت الموقع إلى أن أهم ميزتين للغواصة الروسية "أمور - 1650" هما بصمة الصوت المنخفضة ونظام "السونار" القوي الذي يوفر لها القدرة على رصد الوحدات البحرية المعادية وتدميرها بهجمات مباغتة.
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم

"التهديد الصامت"... غواصة روسية ترعب الأعداء في البر والبحر

12:11 GMT 29.12.2022
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورغواصة روسية
غواصة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
© Sputnik . Igor Zarembo
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تمتلك روسيا أحد أضخم أساطيل الغواصات في العالم، حيث يضم غواصات نووية، إضافة إلى غواصات الديزل الكهربائية ومنها الغواصة "أمور - 1650"، التي يطلق عليها "التهديد الصامت".
تصنف "أمور - 1650" ضمن غواصات الديزل الكهربائية التابعة للأسطول الروسي، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت"، الذي أوضح أنه تم تصميمها وفق غواصة "المشروع 677 إي".
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يقول الموقع إن الغواصة "أمور - 1650" تجسد أحدث ما وصلت إليه تقنيات صناعة الغواصات الروسية، مشيرا إلى أنها تتميز بقدرات تشمل:
الأداء المتزن.
التسليح القوي.
مستويات الضوضاء المنخفضة.
المقطع الراداري المنخفض.
نظام تحكم آلي في الغواصة وأنظمة التسليح.
تقنيات الإبحار المتقدمة.
استخدام أحدث المواد في تصميمها.
ولفت الموقع إلى أن غواصة "أمور - 1650" يمكنها التصدي بفاعلية لمجموعة من السفن الحربية المعادية، إضافة إلى قدرتها العالية في البحث عن غواصات العدو وتدميرها.
كما تمتلك الغواصة الروسية "أمور - 1650" القدرة على شن هجمات ضد أهداف برية.

ما هي المواصفات الفنية للغواصة؟

الإزاحة (وزن الغواصة): 1765 طنا.
الطول: 66.8 متر.
العرض: 7.1 متر.
الارتفاع: 6.7 متر.
أقصى عمق إبحار: 300 متر.
السرعة تحت الماء: 19 عقدة (35 كلم/ ساعة).
السرعة في وضع الطفو: 10 عقدات (18.5 كلم/ ساعة).
المدى: 6 آلاف ميل (نحو 9 آلاف و600 كلم).
أنابيب الطوربيدات: 6 أنابيب قطر 533 ملم.
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ما هو تسليح الغواصة "أمور - 1650"؟

صواريخ "غلوب - إس" بمدى 300 كلم.
18 طوربيد 533 ملم بمدى 50 كلم.
نظام سونار بنظام استشعار مقطور ذو تردد منخفض.
رادار متطور طراز "كيه آر إم - 66 إي".
ولفت الموقع إلى أن أهم ميزتين للغواصة الروسية "أمور - 1650" هما بصمة الصوت المنخفضة ونظام "السونار" القوي الذي يوفر لها القدرة على رصد الوحدات البحرية المعادية وتدميرها بهجمات مباغتة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:08 GMT
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