https://sputnikarabic.ae/20221229/التهديد-الصامت--غواصة-روسية-ترعب-الأعداء-في-البر-والبحر-1071724697.html

"التهديد الصامت"... غواصة روسية ترعب الأعداء في البر والبحر

"التهديد الصامت"... غواصة روسية ترعب الأعداء في البر والبحر

تمتلك روسيا أحد أضخم أساطيل الغواصات في العالم، حيث يضم غواصات نووية، إضافة إلى غواصات الديزل الكهربائية ومنها الغواصة "أمور - 1650"، التي يطلق عليها "التهديد... 29.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-29T12:11+0000

2022-12-29T12:11+0000

2022-12-29T12:11+0000

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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تصنف "أمور - 1650" ضمن غواصات الديزل الكهربائية التابعة للأسطول الروسي، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت"، الذي أوضح أنه تم تصميمها وفق غواصة "المشروع 677 إي".يقول الموقع إن الغواصة "أمور - 1650" تجسد أحدث ما وصلت إليه تقنيات صناعة الغواصات الروسية، مشيرا إلى أنها تتميز بقدرات تشمل:ولفت الموقع إلى أن غواصة "أمور - 1650" يمكنها التصدي بفاعلية لمجموعة من السفن الحربية المعادية، إضافة إلى قدرتها العالية في البحث عن غواصات العدو وتدميرها.كما تمتلك الغواصة الروسية "أمور - 1650" القدرة على شن هجمات ضد أهداف برية.ما هي المواصفات الفنية للغواصة؟ما هو تسليح الغواصة "أمور - 1650"؟ولفت الموقع إلى أن أهم ميزتين للغواصة الروسية "أمور - 1650" هما بصمة الصوت المنخفضة ونظام "السونار" القوي الذي يوفر لها القدرة على رصد الوحدات البحرية المعادية وتدميرها بهجمات مباغتة.

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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم