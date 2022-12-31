https://sputnikarabic.ae/20221231/الزعيم-الكوري-الشمالي-يترأس-اجتماعا-لإقرار-موازنة-2023-التي-تستهدف-تعزيز-الدفاع-1071783401.html
الزعيم الكوري الشمالي يترأس اجتماعا لإقرار موازنة 2023 التي تستهدف تعزيز الدفاع
الزعيم الكوري الشمالي يترأس اجتماعا لإقرار موازنة 2023 التي تستهدف تعزيز الدفاع
قالت تقارير إعلامية حكومية في كوريا الشمالية إن مشروع الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل قد تمت المصادقة عليه. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T07:10+0000
2022-12-31T07:10+0000
2022-12-31T07:10+0000
العالم
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
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سيئول- سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء المركزية، فقد وافق المكتب السياسي لكوريا الشمالية على مشروع موازنة الدولة لعام 2023 خلال الاجتماع العام الموسع السادس للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال الكوري (WPK).وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم السبت، إن الاجتماع عقد يوم الجمعة وترأسه زعيم كوريا الشمالية كيم غونغ أون، واستمع المكتب السياسي وصاغ مقترحات لتعديلات وإضافات على مشروع قرار الجلسة الكاملة السادسة للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال الكوري ووضع مشروع قرار.وأضافت الوكالة أن المكتب السياسي "استمع وفحص" مشروع موازنة الدولة لعام 2023، وقرر تقديمها للموافقة عليها في الجلسة الكاملة، كما تمت مناقشة عدد من الإجراءات لتحفيز تنمية القطاعات الرئيسية لاقتصاد كوريا الشمالية وغيرها من القضايا خلال اجتماع يوم الجمعة.وقدم كيم غونغ أون تقريرًا خلال جلسة اليوم الثاني للاجتماع العام، حدد أهداف بيونغ يانغ الجديدة لتعزيز الدفاع عن البلاد في عام 2023 على خلفية التصعيد في شبه الجزيرة الكورية.طالع أيضا: كوريا الشمالية: الولايات المتحدة سببت بسلاحها إراقة الدماء والدمار لأوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20221227/كيم-جونغ-أون-يدعو-لتعزيز-دفاع-كوريا-الشمالية-على-خلفية-التصعيد-في-المنطقة--1071679401.html
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العالم, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية
العالم, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية
الزعيم الكوري الشمالي يترأس اجتماعا لإقرار موازنة 2023 التي تستهدف تعزيز الدفاع
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قالت تقارير إعلامية حكومية في كوريا الشمالية إن مشروع الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل قد تمت المصادقة عليه.
سيئول- سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء المركزية، فقد وافق المكتب السياسي لكوريا الشمالية
على مشروع موازنة الدولة لعام 2023 خلال الاجتماع العام الموسع السادس للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال الكوري (WPK).
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم السبت، إن الاجتماع عقد يوم
الجمعة وترأسه زعيم كوريا الشمالية كيم غونغ أون، واستمع المكتب السياسي وصاغ مقترحات لتعديلات وإضافات على مشروع قرار الجلسة الكاملة السادسة للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال الكوري ووضع مشروع قرار.
وأضافت الوكالة أن المكتب السياسي "استمع وفحص" مشروع موازنة الدولة لعام 2023، وقرر تقديمها للموافقة عليها في الجلسة الكاملة، كما تمت مناقشة عدد من الإجراءات لتحفيز تنمية القطاعات الرئيسية لاقتصاد كوريا الشمالية وغيرها من القضايا خلال اجتماع يوم الجمعة.
يشار إلى أن الاجتماع العام الموسع السادس للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال الكوري (WPK) كان قد بدأ في الـ26 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وقدم كيم غونغ أون تقريرًا خلال جلسة اليوم الثاني للاجتماع العام، حدد أهداف بيونغ يانغ الجديدة لتعزيز الدفاع عن البلاد في عام 2023 على خلفية التصعيد في شبه الجزيرة الكورية.