https://sputnikarabic.ae/20230110/مصدر-في-مكتب-أردوغان-لا-تقدم-في-تنظيم-لقاء-بين-رئيسي-تركيا-وسوريا-1072116176.html
مصدر في مكتب أردوغان: لا تقدم في تنظيم لقاء بين رئيسي تركيا وسوريا
مصدر في مكتب أردوغان: لا تقدم في تنظيم لقاء بين رئيسي تركيا وسوريا
قال مصدر في مكتب الرئيس التركي، اليوم الثلاثاء، إن "موعد اللقاء بين الرئيسين التركي والسوري رجب طيب أردوغان وبشار الأسد لم يتحدد بعد". 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T11:53+0000
2023-01-10T11:53+0000
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أنطاكية - سبوتنيك. وصرح المصدر لوكالة "سبوتنيك": "لا يوجد تقدم في تنظيم لقاء زعيمي الدولتين، ولم يتحدد موعد اللقاء بعد".وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يجتمع مع الرئيس السوري بشار الأسد قبل الانتخابات الرئاسية التركية.ووفقا لما نشرته صحيفة "أيدينليك"، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر فإن أردوغان قد يجتمع مع الرئيس بشار الأسد قبل الانتخابات الرئاسية التركية المتوقعة في مايو/ أيار المقبل.وقالت الصحيفة إن لقاء الزعيمين من المتوقع أن يأتي في إطار المرحلة الثالثة لتطبيع العلاقات التركية - السورية.وكان أردوغان قد أكد في الـ 5 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه عرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع بين قادة تركيا وروسيا وسوريا، يسبقه اجتماع لرؤساء أجهزة المخابرات والدفاع والخارجية.وأجرى وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا محادثات ثلاثية في موسكو أواخر العام الماضي لبحث سبل حل الأزمة السورية، بحسب وزارة الدفاع الروسية، حيث تعد تلك المحادثات أول اجتماع رسمي بين أنقرة ودمشق منذ 11 عامًا.وعقب المحادثات، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن أنقرة اقترحت عقد اجتماع لوزراء خارجية تركيا وسوريا في النصف الثاني من يناير/ كانون الثاني الجاري، ربما يكون في دولة ثالثة.
https://sputnikarabic.ae/20230110/صحيفة-لم-يتم-تحديد-موعد-اجتماع-وزيري-خارجية-سوريا-وتركيا-1072100744.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم
مصدر في مكتب أردوغان: لا تقدم في تنظيم لقاء بين رئيسي تركيا وسوريا
11:53 GMT 10.01.2023 (تم التحديث: 11:55 GMT 10.01.2023) تابعنا عبر
قال مصدر في مكتب الرئيس التركي، اليوم الثلاثاء، إن "موعد اللقاء بين الرئيسين التركي والسوري رجب طيب أردوغان وبشار الأسد لم يتحدد بعد".
أنطاكية - سبوتنيك
. وصرح المصدر لوكالة "سبوتنيك": "لا يوجد تقدم في تنظيم لقاء زعيمي الدولتين، ولم يتحدد موعد اللقاء بعد".
وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يجتمع مع الرئيس السوري
بشار الأسد قبل الانتخابات الرئاسية التركية.
ووفقا لما نشرته صحيفة "أيدينليك"، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر فإن أردوغان قد يجتمع مع الرئيس بشار الأسد قبل الانتخابات الرئاسية التركية المتوقعة في مايو/ أيار المقبل.
وقالت الصحيفة إن لقاء الزعيمين من المتوقع أن يأتي في إطار المرحلة الثالثة لتطبيع العلاقات التركية - السورية.
وكان أردوغان قد أكد في الـ 5 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه عرض على الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين عقد اجتماع بين قادة تركيا وروسيا وسوريا، يسبقه اجتماع لرؤساء أجهزة المخابرات والدفاع والخارجية.
وأجرى وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا محادثات ثلاثية في موسكو
أواخر العام الماضي لبحث سبل حل الأزمة السورية، بحسب وزارة الدفاع الروسية، حيث تعد تلك المحادثات أول اجتماع رسمي بين أنقرة ودمشق منذ 11 عامًا.
وعقب المحادثات، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
إن أنقرة اقترحت عقد اجتماع لوزراء خارجية تركيا وسوريا في النصف الثاني من يناير/ كانون الثاني الجاري، ربما يكون في دولة ثالثة.