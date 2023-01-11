https://sputnikarabic.ae/20230111/10-دول-تمتلك-حاملات-المروحيات-بينها-مصر-1072146995.html
10 دول تمتلك حاملات المروحيات بينها مصر
10 دول تمتلك حاملات المروحيات بينها مصر
تمثل حاملات المروحيات إحدى وسائل الحروب الحديثة، التي تعتمد عليها بعض الدول في زيادة مدى مروحياتها خاصة عندما تشارك في مهام عسكرية بعيدا عن حدودها البرية. 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T10:01+0000
2023-01-11T10:01+0000
2023-01-11T10:01+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
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لكن إذا كانت الدولة تستطيع توفير مطارات برية آمنة في مناطق قريبة من ساحات القتال التي تشارك فيها، فإنها لا تكون بحاجة إلى حاملات المروحيات.ويوجد في العالم 10 دول تمتلك حاملات المروحيات، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، الذي أوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك أكثر من 42 في المئة من حجم حاملات المروحيات في العالم.وفيما يلي معلومات عن الدول التي تمتلك حاملات المروحيات:وتمتلك البرازيل وإسبانيا وتايلاند حاملة مروحيات لكل دولة وتأتي في المرتبة الثامنة والتاسعة والعاشرة على التوالي.
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
10 دول تمتلك حاملات المروحيات بينها مصر
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تمثل حاملات المروحيات إحدى وسائل الحروب الحديثة، التي تعتمد عليها بعض الدول في زيادة مدى مروحياتها خاصة عندما تشارك في مهام عسكرية بعيدا عن حدودها البرية.
لكن إذا كانت الدولة تستطيع توفير مطارات برية آمنة في مناطق قريبة من ساحات القتال التي تشارك فيها، فإنها لا تكون بحاجة إلى حاملات المروحيات.
ويوجد في العالم 10 دول تمتلك حاملات المروحيات، حسبما تشير
إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، الذي أوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية
تمتلك أكثر من 42 في المئة من حجم حاملات المروحيات في العالم.
10 سبتمبر 2022, 17:45 GMT
وفيما يلي معلومات عن الدول التي تمتلك حاملات المروحيات:
الولايات المتحدة الأمريكية: 9 حاملات مروحيات.
اليابان: 4 حاملات مروحيات.
أستراليا: حاملتا مروحيات.
كوريا الجنوبية: حاملتا مروحيات.
وتمتلك البرازيل وإسبانيا وتايلاند حاملة مروحيات
لكل دولة وتأتي في المرتبة الثامنة والتاسعة والعاشرة على التوالي.