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https://sputnikarabic.ae/20230211/أسلحة-تستخدمها-قوات-الإنزال-الجوي-الروسية-الخاصة-1073396281.html
أسلحة تستخدمها قوات الإنزال الجوي الروسية الخاصة
أسلحة تستخدمها قوات الإنزال الجوي الروسية الخاصة
تصنف القوات الخاصة الروسية ضمن أفضل القوات الخاصة في العالم ويشمل تسليحها المعروف أنواع مختلفة من البنادق والقنابل والقذائف المضادة للدروع إضافة إلى صواريخ... 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T20:15+0000
2023-02-11T20:15+0000
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وكما هو الحال بالنسبة لأي قوة عسكرية في العالم، فإن هناك معلومات تكون معروفة عنها وأخرى تمثل سرا عسكريا يسمح لها بمباغتة العدو بأسلحة جديدة للانتصار عليه.وبحسب إحصائيات نشرها موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي، فإن هناك أسلحة روسية وأخرى صينية يتم استخدامها بواسطة القوات الخاصة المعروفة بـ "قوات الإنزال الجوي الروسية"، كما يلي:يذكر أن روسيا تمتلك ثاني أضخم جيش في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023، التي تشير إلى أن عدد جنود الجيش الروسي يصل مليون و330 ألف شخص.
https://sputnikarabic.ae/20221018/بقوة-نيرانية-هائلة-مدفع-رشاش-روسي-للقوات-الخاصة-وحرس-الحدود-1069208483.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن, الجيش الروسي
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن, الجيش الروسي

أسلحة تستخدمها قوات الإنزال الجوي الروسية الخاصة

20:15 GMT 11.02.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkivقوات الإنزال الجوي الروسية "تيرميناتور" لمروحيات (مي-8 أ ام تي اش) التابعة لقوات الإقليم الجنوبي من الجيش الروسي خلال التدريبات العسكرية في كراسنودارسكي كراي
قوات الإنزال الجوي الروسية تيرميناتور لمروحيات (مي-8 أ ام تي اش) التابعة لقوات الإقليم الجنوبي من الجيش الروسي خلال التدريبات العسكرية في كراسنودارسكي كراي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
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تصنف القوات الخاصة الروسية ضمن أفضل القوات الخاصة في العالم ويشمل تسليحها المعروف أنواع مختلفة من البنادق والقنابل والقذائف المضادة للدروع إضافة إلى صواريخ الدفاع الجوي.
وكما هو الحال بالنسبة لأي قوة عسكرية في العالم، فإن هناك معلومات تكون معروفة عنها وأخرى تمثل سرا عسكريا يسمح لها بمباغتة العدو بأسلحة جديدة للانتصار عليه.
بيتشينغ مدفع رشاش روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
بقوة نيرانية هائلة… مدفع رشاش روسي للقوات الخاصة وحرس الحدود
18 أكتوبر 2022, 20:25 GMT
وبحسب إحصائيات نشرها موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي، فإن هناك أسلحة روسية وأخرى صينية يتم استخدامها بواسطة القوات الخاصة المعروفة بـ "قوات الإنزال الجوي الروسية"، كما يلي:
"إيه إس فال": بندقية هجومية بكاتم صوت.
"إيه تي - 4": منظومة صواريخ مضادة للدبابات.
"إس في دي" دراغنوف: بندقية قنص نصف آلية.
"جي بي - 25": قاذف قنابل عيار 40 ملم.
"إس في - 98": بندقية قنص تعمل بنظام التعمير اليدوي.
"أ كا - 74": بندقية هجومية.
"أ كا إس يو - 74": رشاش هجومي.
"بي كا إم": مدفع رشاش متعدد الأغراض.
"إيه جيه إس - 17": قاذف قنابل أوتوماتيكي عيار 30 ملم.
"آر بي أو - إيه": قاذف لهب محمول على الكتف.
"إم بي - 443": مسدس نصف آلي.
"أو تي إس - 03": بندقية قنص.
"بيتشينغ": مدفع رشاش متعدد الأغراض.
"آر بي جيه - 7": قاذف صاروخي.
"إس إيه - 25": نظام دفاع جوي محمول على الكتف.
"في إس إس": بندقية قنص بكاتم صوت.
يذكر أن روسيا تمتلك ثاني أضخم جيش في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023، التي تشير إلى أن عدد جنود الجيش الروسي يصل مليون و330 ألف شخص.
© Sputnikبيتشينيغ… مدفع رشاش روسي للقوات الخاصة وحرس الحدود
بيتشينيغ… مدفع رشاش روسي للقوات الخاصة وحرس الحدود - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
بيتشينيغ… مدفع رشاش روسي للقوات الخاصة وحرس الحدود
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