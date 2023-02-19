https://sputnikarabic.ae/20230219/سعيد-يطرد-مسؤولة-نقابية-أوروبية-وجدل-التدخلات-الخارجية-يعود-مجددا-1073733804.html

سعيد يطرد مسؤولة نقابية أوروبية وجدل التدخلات الخارجية يعود مجددا

سعيد يطرد مسؤولة نقابية أوروبية وجدل التدخلات الخارجية يعود مجددا

منح الرئيس التونسي قيس سعيّد الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات "إستر لينش" 24 ساعة لمغادرة تونس بسبب تصريحات أدلت بها قال إنها تمثل تدخلا سافرا في الشأن... 19.02.2023, سبوتنيك عربي

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وحضرت لينش أمس تجمعا عماليا للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) بمحافظة صفاقس جنوبي البلاد دعت خلاله السلطات التونسية إلى رفع أيديها عن النقابات العمالية والإفراج الفوري عن المسؤوليين النقابيين، مشيرة إلى أن هذا المطلب هو رسالة دعم من 45 مليون نقابي أوروبي.وأكد الرئاسة التونسية في بيان نشرته أمس السبت أن الرئيس قيس سعيد أبلغ لينش بأنها "شخص غير مرغوب فيه"، مشددا على أنه "لا مجال للسماح لأي جهة كانت من الخارج للاعتداء على سيادة الدولة وسيادة شعبها". واعتبر أن العلاقات الخارجية للاتحاد أمر يعنيه وحده.وأعادت تصريحات المسؤولة النقابية الأوروبية الحديث عن التدخلات الأجنبية إلى واجهة الأحداث في تونس، وتصاعدت الدعوات إلى تحييد السيادة الوطنية عن أي تدخلات خارجية.وهذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها سعيّد تصريحات أجنبية بخصوص الوضع في تونس، إذ سبق أن وجه يوم الخميس 16 فبراير/ شباط الجاري خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن نقدا لاذعا لبعض العواصم الأجنبية، في رد ضمني على انتقادات أوروبية وأمريكية لحملة الاعتقالات الأخيرة.وقال سعيد: "لسنا تحت الحماية أو الاستعمار ونحن دولة مستقلة ذات سيادة.. وفكرة الحرية استبطناها قبلهم بكثير، فلينظروا في تاريخهم وواقعهم قبل أن يتحدثوا عن الأوضاع في تونس".ابتزاز غربي لتونسويرى المتحدث باسم التيار الشعبي محسن النابتي في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن التصريحات التي أدلت بها المسؤولة النقابية الأوروبية مرفوضة تماما وأنها تضمنت تهجما على السلطات التونسية وعلى رئيس الجمهورية.وتابع "هذه التصريحات تنم عن عدم لياقة في التعامل مع الدولة المُضيفة وعدم احترام لسيادة الشعب التونسي، حتى وإن كانت لينش ضيفة لدى الاتحاد العام التونسي للشغل"، مشيرا إلى أنه لا توجد سلطة في العالم تسمح بتهجم شخصية أجنبية عليها بتلك الطريقة.واعتبر النابتي أن قرار رئيس الجمهورية بطرد لينش كان قرارا صائبا، مشيرا إلى أن الدولة التونسية تحولت في العشرية الأخيرة إلى مرتع لمن هب ودب، منتقدا تدخل السفراء والمنظمات والدول الأجنبية في الشؤون الداخلية لتونس.واعتبر أن مثل هذه القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية مطلوبة لاستعادة هيبة الدولة التونسية في الداخل والخارج التي قال إنها استبيحت واستضعفت نتيجة الفوضى التي عمت البلاد في العشرية الماضية.وأشار النابتي إلى وجود ضغوطات ومحاولات أجنبية للتدخل في الشؤون التونسية، مؤكدا أن هذه المحاولات بلغت حد الابتزاز الاقتصادي والمالي الذي مارسته دول غربية على تونس منذ 25 يوليو، قائلا "هدف هذه الجهات هو أن تصاغ الاصلاحات ونظم الحكم وفق مصالحها ورؤيتها وهو ما يرفضه الرئيس على اعتبار أن هذه الخيارات هي التي أدت بالبلاد إلى الإفلاس".وتابع "فترة ما بعد 2011 لم تكن سوى صياغة غربية للنظام السياسي وللخيارات التونسية أدت بالدولة التونسية إلى الإفلاس الاقتصادي والسياسي.. كان للغرب اليد العليا عن طريق وكلائهم في صياغة دستور طائفي لتقاسم السلطة وفي صياغة خيارات اقتصادية فرضوها عن طريق عودة صندوق النقد الدولي سنة 2012".وأشار النابتي إلى أن بعض القوى المعارضة في الداخل تحولت إلى نسخة مشابهة للمعارضة العراقية التي تسببت في احتلال بلادها وتشريد الشعب العراقي ومن المعارضة الليبية التي حطمت بلادها وحولتها إلى غنيمة تتقاسمها أكثر من قبيلة ودولة.تدخل في شؤون تونس بمساعدة من الداخلبدوره، قال عضو المكتب السياسي لحركة الشعب أسامة عويدات لـ "سبوتنيك"، إن الحركة تعارض المس بالحقوق النقابية ولكنها ترفض في المقابل التدخل في شؤون الدولة التونسية.ويرى عويدات أن الحل لأزمات تونس لا يمكن أن يكون إلا تونسيا- تونسيا بعيدا عن تدخل أي جهة أجنبية كانت، قائلا إن قرار الرئيس يأتي في سياق الدفاع عن استقلالية القرار الوطني.وبيّن عويدات أن خطاب المسؤولة النقابية الأوروبية تضمّن دعوة صريحة للتدخل في الشؤون التونسية، مشيرا إلى أن هذه الدعوات الأجنبية المتواترة قد تؤدي بتونس إلى مطبات سيئة.وتابع "ولكن لا يجب أن يقود هذا القرار إلى مزيد من التصادم بين الاتحاد العام التونسي للشغل والرئيس، خاصة وأن البلاد تستعد لدخول مرحلة البناء التي يجب أن تكون المنظمة الشغيلة جزء منها".ونقل عويدات قلقه من تواصل التدخلات الأجنبية، مضيفا "البيانات الخارجية التي صدرت في الآونة الأخيرة مغلفة بطريقة ليست بريئة وقد تضمنت تدخلا غير مباشر في الخيارات التونسية خاصة في علاقة بحملة الإيقافات الأخيرة، وهو ما قد يوحي بوجود علاقة مباشرة بين الموقوفين في قضايا التآمر على أمن الدولة والجهات الأجنبية التي طالبت بالإفراج عن الموقوفين قبل حتى انتهاء التحقيقات". وشدد على أن تونس دولة يحكمها القضاء والقانون.ويرى عويدات أن تغلغل التدخل الأجنبي في تونس لم يحدث من فراغ، بل ساعدت على ذلك أطراف سياسية من الداخل نجحت في إحكام قبضتها على الدولة خلال السنوات التي تلت الثورة ودفعت البلاد إلى الدخول ضمن محور دولي تتحكم فيه جهات متحالفة مع الاخوان المسلمين بشكل مباشر.وقال "هذا الوضع أدى إلى خلق حالة من الميوعة على مستوى التعاملات الخارجية، بعد أن نجحت أطراف داخلية في ضرب مفهوم الدولة، فأصبحت الوثائق الرسمية والسرية تسرب من الوزارات إلى مواقع التواصل الاجتماعي".وشدد عويدات على أن من بين المطالب الأساسية لـ 25 يوليو هي حماية السيادة الوطنية والحفاظ على استقلالية القرار الوطني وتحييده عن التدخلات الخارجية.سيادة تونس خط أحمروفي تعليق لـ "سبوتنيك"، قال رئيس المكتب السياسي لحراك 25 يوليو محمود بن مبروك، إن التدخلات الأجنبية في الشؤون التونسية بلغت حدا لا يمكن السكوت عنه، معتبرا أن الرئيس قيس سعيد انتصر لمبدأ السيادة الوطنية.وأضاف "ما نعيبه، هو استقواء أطراف داخلية بالأجانب رغم تأكيد الرئيس المستمر على أن السيادة الوطنية خط أحمر لا يمكن المساس به"، معتبرا أن المسؤولة النقابية الأوروبية تجاوزت دورها النقابي ومارست السياسية.وانتقد بن مبروك اقدام بعض المنظمات على استقبال استقبال سفراء دول غربية مثل فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن النقابات حادت عن دورها النقابي.وقال بن مبروك إن هذه الدول تسعى إلى إحداث برلمان على مقاسهم بما يخول لهم تمرير الاتفاقيات ومشاريع القوانين التي تخدم مصالحهم في تونس، قائلا "إذا كانت هذه الدول تسعى إلى مساعدة تونس فعلا فما عليها سوى المساعدة على استعادة الأموال التونسية المنهوبة".وتابع " لقد ربطت هذه الدول علاقات مع مسؤولين تونسيين سابقين وهي الآن متخوفة على مصالحها بسبب مضي الرئيس في قطع الطريق أمام التدخلات الأجنبية من ناحية ونتيجة تغير الأدوار الاقليمية والدولية من ناحية ثانية بعد العملية الروسية في أوكرانيا وتصاعد فرضية توجه تونس إلى ربط علاقات دولية جديدة مع روسيا أو الصين أو دول الشرق الأخرى".وفي وقت سابق من اليوم الاحد، نفى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أن تكون مشاركة الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية إيستر لينش في أحد الاحتجاجات بالبلاد هو "استقواء بالأجنبي".وقال الطبوبي في أول تعليق له على قرار الرئيس قيس سعيد طرد لينش من البلاد على خلفية مشاركتها في احتجاج نظمه الاتحاد، بمدينة صفاقس إن حضور المسؤولة الأوروبية "كان رسالة دعم ومساندة وتضامن وليس كما روج له بأنه استقواء بالأجنبي".وأكد أن "الاتحاد لا يستقوي بأحد، وإنه يستقوى بمبادئه وتاريخه وبمناضليه ولكن التضامن النقابي الدولي هو دروس قدمها النقابيون في العالم ودفعوا فيها الغالي والنفيس ودخلوا من أجلها السجون".وفي وقت سابق ندد المتحدث باسم الاتّحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، بقرار السلطات التونسية ترحيل الأمينة العامة لاتّحاد النقابات الأوروبية، قائلا في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية إنه "وصمة عار لا تشرف تونس بعد الثورة وستضر بمصالحها".

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