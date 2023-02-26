https://sputnikarabic.ae/20230226/وزير-خارجية-إيران-یجب-أن-نضع-حدا-لتواجد-المجموعات-الإرهابیة-المدعومة-من-إسرائيل-في-کردستان-العراق-1074041305.html

وزير خارجية إيران: یجب أن نضع حدا لتواجد المجموعات الإرهابیة المدعومة من إسرائيل في کردستان العراق

وزير خارجية إيران: یجب أن نضع حدا لتواجد المجموعات الإرهابیة المدعومة من إسرائيل في کردستان العراق

كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، مخرجات زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد، مؤكدا أن "مستوی العلاقات بين البليدن وصل إلی مستوی... 26.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-26T17:45+0000

2023-02-26T17:45+0000

2023-02-26T17:45+0000

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وقال عبد اللهيان، في لقاء مع قناة العالم الإخبارية، إنه "أجرى محادثات ثنائیة حول ضرورة وأهمیة تقویة الأمن الحدودي"، مضيفا: "من جانبنا قمنا بایصال هذه الرسالة بصراحة متناهیة إلی مسؤولي کردستان وقلنا فیها إن إيران لن تتحمل من الآن وصاعدا أي تحرکات للمجموعات الإرهابیة الانفصالیة من الإقلیم".وتابع: "نحن نعتقد أن تواجد المجموعات الإرهابیة وصلاتها بالكیان الصهیوني وبعض أجهزة الاستخبارات یشكل تهدیدا للأمن في العراق أولا، وإیران ثانیا، وحتی أمن منطقة کردستان العراق أیضا، ویجب أن نضع حدا لهذا الموضوع مرة واحدة وإلی الأبد".وأكد عبد اللهيان، أن إيران تطالب بنزع سلاح الجماعات الإرهابية في كردستان العراق وإغلاق جمیع مقراتها ووضع حد لأنشطتها، وإغلاق جمیع معسكرات التدریب لهذه المجموعات الإرهابیة وتسلیم المجرمین للسلطات القضائیة"، مشيرا إلى أن "موضوع تواجدهم في کردستان أمر لایمكن لإيران أن تتحمله بأي شكل من الأشكال".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شن هجمات جديدة على مواقع "الجماعات الانفصالية"، في إقليم كردستان، شمالي العراق، لافتًا إلى إصابة عدة عناصر منهم.وقال الحرس الثوري، إنه "تم شن موجة جديدة من الهجمات على مواقع الجماعات الانفصالية شمالي العراق"، مضيفا أنه "خلال هذه الهجمات التي نفذت في عمق مناطق شمالي العراق، بما في ذلك مناطق جيزنيكان وزرقيز وكوي سنجق، أصيب الإرهابيون وتكبدوا خسائر فادحة".بدورها، قالت الخارجية الإيرانية، إن الجماعات "الانفصالية والإرهابية" في إقليم كردستان العراقي، ما زالت تمثل تهديدا لإيران، لافتة إلى أن بغداد لم تف بوعودها لطهران بشأن التهديدات الأمنية.وقال متحدث الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في إفادة صحفية، اليوم الاثنين، إن "الجماعات الانفصالية والإرهابية في إقليم كردستان العراق ما زالت تمثل تهديدا لإيران".وأضاف أن "العراق لم يف بالوعود التي قطعها لإيران بشأن التهديدات الأمنية، ونأمل ألا تكون الأراضي العراقية نقطة تهديد لبلادنا ونتوقع من المسؤولين العراقيين العمل بالوعود التي قطعوها لنا".وأدانت الحكومة العراقية، الهجمات التركية والإيرانية المتكررة على إقليم كردستان شمالي البلاد، معتبرة أنها تمثل خرقًا لسيادة البلاد.ونشرت وكالة الأنباء العراقية بيانًا عن وزارة الخارجية، أكد أن "العراق يرفض رفضًا قاطعًا القصف الإيراني بالطائرات المسيرة والصواريخ على إقليم كردستان".وأضاف البيان: "الهجمات المتكررة التي تنفذها القوات الإيرانية والتركية بالصواريخ والطائرات المسيرة على إقليم كردستان تعد خرقا لسيادة العراق".

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