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https://sputnikarabic.ae/20230305/دبلوماسي-سابق-زيارة-السوداني-إلى-مصر-تأتي-في-إطار-جهود-العراق-للاندماج-في-المشهد-العربي-1074355078.html
دبلوماسي سابق: زيارة السوداني إلى مصر تأتي في إطار جهود العراق للاندماج في المشهد العربي
دبلوماسي سابق: زيارة السوداني إلى مصر تأتي في إطار جهود العراق للاندماج في المشهد العربي
قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للقاهرة، تتناول العديد من الملفات الثنائية والعربية. 05.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-05T17:28+0000
2023-03-05T17:28+0000
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ووصل رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني إلى القاهرة، صباح اليوم الأحد، في زيارة تستهدف بالأساس عقد لقاءات مع المسؤولين المصريين لبحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية، في إطار آلية التعاون الثلاثي بين بلاده ومصر والأردن، وبحث العديد من الملفات المرتبطة بالمنطقة العربية والإقليمية.وسجلت قيمة التجارة بين مصر والعراق نحو 491.59 مليون دولار خلال العام 2022، في مقابل 916.528 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، بتراجع 46.4%.وحسب نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصرية، يميل الميزان التجاري بين مصر والعراق لصالح القاهرة بقيمة 452.418 مليون دولار.يضيف مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن زيارة السوداني، تأتي في إطار الجهود التي يبذلها العراق للانفتاح والاندماج في المشهد العربي، الذي تدعمه القاهرة وترحب بالجهود المبذولة في هذا الاتجاه.ولفت إلى أن العديد من الملفات الثنائية والعربية بحثت خلال الزيارة، قبل القمة العربية المرتقبة في الرياض، وكذلك ملف عودة سوريا للجامعة العربية.تجمع مصر والعراق والأردن آلية عمل مشتركة عقدت بشأنها اجتماعات سابقة، تتضمن ملفات ثنائية، وأخرى عربية متصلة بالأزمة الفلسطينية، والوضع في سوريا، مكافحة الإرهاب.ويشير السفير المصري إلى أن رئيس الوزراء العراقي الجديد في أول زيارة له للقاهرة، يكمل المسار الذي بدأ في عهد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي السابق، بما يؤكد مساعي بغدادللانخراط في ديناميكية العمل العربي المشترك.ملفات اقتصادية وسياسية، وأخرى أمنية ترتبط بمكافحة الإرهاب، حيث لفت السفير المصري إلى أن هذا الجانب يحتل أهمية كبيرة بين البلدين، خاصة في إطار تتبع نشاط الجماعات الإرهابية والحركات المتطرفة وحركة عناصر تنظيم"داعش" الإرهابي "المحظور في روسيا".أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال زيارته للعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، رغبة بلاده بالعمل على تطوير العلاقات مع الجانب المصري، ورفع مستوى التبادل التجاري، وتفعيل اللجان المشتركة بين البلدين إلى مستوى التنفيذ.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، في بيان، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني "أجرى مباحثات رسمية مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى العاصمة المصرية القاهرة".وأكد السوداني، خلال اللقاء، "أهمية العلاقات الأخوية التي تربط شعبي البلدين الشقيقين، وتطور مسار التعاون المشترك، على مختلف الصعد والمجالات"، وأعرب عن سروره لتلبية الدعوة واللقاء البنّاء مع الجانب المصري".
https://sputnikarabic.ae/20230305/السوداني-يصل-إلى-القاهرة-على-رأس-وفد-وزاري-لفتح-آفاق-التعاون-مع-مصر-صور-1074338688.html
https://sputnikarabic.ae/20230305/رئيس-الوزراء-العراقي-يبدأ-زيارة-رسمية-إلى-مصر-1074336902.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, حصري, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, حصري, العالم العربي

دبلوماسي سابق: زيارة السوداني إلى مصر تأتي في إطار جهود العراق للاندماج في المشهد العربي

17:28 GMT 05.03.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI رئيس مجلس الوزراء، في العراق، محمد السوداني
 رئيس مجلس الوزراء، في العراق، محمد السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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حصري
قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للقاهرة، تتناول العديد من الملفات الثنائية والعربية.
ووصل رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني إلى القاهرة، صباح اليوم الأحد، في زيارة تستهدف بالأساس عقد لقاءات مع المسؤولين المصريين لبحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية، في إطار آلية التعاون الثلاثي بين بلاده ومصر والأردن، وبحث العديد من الملفات المرتبطة بالمنطقة العربية والإقليمية.
وسجلت قيمة التجارة بين مصر والعراق نحو 491.59 مليون دولار خلال العام 2022، في مقابل 916.528 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، بتراجع 46.4%.
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
السوداني يصل إلى القاهرة على رأس وفد وزاري لفتح آفاق التعاون مع مصر... صور
09:58 GMT
وحسب نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصرية، يميل الميزان التجاري بين مصر والعراق لصالح القاهرة بقيمة 452.418 مليون دولار.
يضيف مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن زيارة السوداني، تأتي في إطار الجهود التي يبذلها العراق للانفتاح والاندماج في المشهد العربي، الذي تدعمه القاهرة وترحب بالجهود المبذولة في هذا الاتجاه.
ولفت إلى أن العديد من الملفات الثنائية والعربية بحثت خلال الزيارة، قبل القمة العربية المرتقبة في الرياض، وكذلك ملف عودة سوريا للجامعة العربية.
تجمع مصر والعراق والأردن آلية عمل مشتركة عقدت بشأنها اجتماعات سابقة، تتضمن ملفات ثنائية، وأخرى عربية متصلة بالأزمة الفلسطينية، والوضع في سوريا، مكافحة الإرهاب.
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
رئيس الوزراء العراقي يبدأ زيارة رسمية إلى مصر
08:37 GMT
ويشير السفير المصري إلى أن رئيس الوزراء العراقي الجديد في أول زيارة له للقاهرة، يكمل المسار الذي بدأ في عهد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي السابق، بما يؤكد مساعي بغدادللانخراط في ديناميكية العمل العربي المشترك.
ملفات اقتصادية وسياسية، وأخرى أمنية ترتبط بمكافحة الإرهاب، حيث لفت السفير المصري إلى أن هذا الجانب يحتل أهمية كبيرة بين البلدين، خاصة في إطار تتبع نشاط الجماعات الإرهابية والحركات المتطرفة وحركة عناصر تنظيم"داعش" الإرهابي "المحظور في روسيا".
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال زيارته للعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، رغبة بلاده بالعمل على تطوير العلاقات مع الجانب المصري، ورفع مستوى التبادل التجاري، وتفعيل اللجان المشتركة بين البلدين إلى مستوى التنفيذ.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
السيسي يؤكد للسوداني دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق
12:05 GMT
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية، في بيان، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني "أجرى مباحثات رسمية مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى العاصمة المصرية القاهرة".
وأكد السوداني، خلال اللقاء، "أهمية العلاقات الأخوية التي تربط شعبي البلدين الشقيقين، وتطور مسار التعاون المشترك، على مختلف الصعد والمجالات"، وأعرب عن سروره لتلبية الدعوة واللقاء البنّاء مع الجانب المصري".
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