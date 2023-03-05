https://sputnikarabic.ae/20230305/وزير-الخارجية-الفلسطيني-يطالب-العالم-بعدم-الإكتفاء-بإدانة-تصريحات-سموتريتش-1074359603.html

وزير الخارجية الفلسطيني يطالب العالم بعدم الإكتفاء بإدانة تصريحات سموتريتش

وزير الخارجية الفلسطيني يطالب العالم بعدم الإكتفاء بإدانة تصريحات سموتريتش

طالب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، "الدول التي أدانت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بعدم الاكتفاء بالإدانة، والعمل على تجريم... 05.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-05T21:10+0000

2023-03-05T21:10+0000

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وقال المالكي، في تصريحات له، إن "هجمات المستوطنين وجرائمهم لم تبدأ في حوارة، وليست وليدة الأمس القريب، وإنما هي جرائم قتل وتخريب وتدمير مستمرة ومتواصلة ومتكررة على امتداد الأرض الفلسطينية"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.وأضاف، أنه "بعد كل جريمة يصرخ الفلسطيني مطالبا العالم بالتدخل لوقفها وإدانتها، وفي أغلب الأحيان لا يكون هناك صدى لصراخه، أو أن الصدى يكون باهتا وضعيفا ولا يرتقي إلى حجم الجريمة"، مشددا على أن "المطلوب عدم الاكتفاء بإدانة سموتريتش وتصريحاته العنصرية، وإنما أيضا إدانة الاحتلال وتجريمه، والعمل الحقيقي من أجل سرعة إنهائه".وطالب المالكي، "كل من أدان هذه التصريحات المتطرفة والظلامية بأن يُرفقها أيضا بموقف حازم ومطالبة واضحة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية".واعتبر أن على "المجتمع الدولي ألا ينسى أن المتطرف سموتريتش يستوطن في إحدى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهو يعتبر من قيادات المستوطنين ومن يمثلهم داخل حكومة نتنياهو، ومواقفه وأيديولوجيته المتطرفة تعكس التطرف العنيف والشرس للجمهور الذي يمثله، وحقيقة أن الفلسطيني يضطر يوميا إلى أن يدافع عن نفسه في مواجهة هذا التطرف الجاثم على أرضه".وتراجع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عن تصريحاته حول "محو بلدة حوارة الفلسطينية في الضفة الغربية"، ووصفها بأنها "زلة لسان".وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية بأن سموتريتش، قال إنه "أخطأ في اختيار كلماته بشأن حوارة"، مشيرا إلى أن تصريحاته "خرجت وسط جيشان المشاعر".وأضاف أنه من "المشين أن يعتقد أي شخص أنه يقصد القضاء على حوارة بالفعل"، لكنه قال أيضا: "علينا أن نكون أكثر حدة، باتخاذ المزيد من المبادرات في هذه المعركة ضد الإرهاب، لأن الناس يُقتلون هنا".من جانبه، شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بعد تراجع الأخيرة عن تصريحاته المثيرة، قائلا: "من المهم لنا جميعًا أن نعمل على تخفيف حدة الخطاب لخفض التصعيد".وكان سموتريتش وهو رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، قال الأربعاء الماضي، "أعتقد أنه يجب محو بلدة حوارة من الوجود، وأن على دولة إسرائيل القيام بذلك وليس أفرادا".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، معلقا على ما قاله سموتريتش: "تصريح غير مسؤول ومثير للاشمئزاز"، على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.ودعا برايس، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين للتنديد بهذه التصريحات"، مؤكداأ هذه التصريحات "تصل إلى حد التحريض على العنف".كما أدانت كل من مصر والسعودية والأردن والإمارات وقطر تصريحات الوزير الإسرائيلي بحكومة بنيامين نتنياهو والتي تضم أحزابا من اقصى اليمين المتشدد.

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