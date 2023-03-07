عربي
https://sputnikarabic.ae/20230307/تقارير-المئات-من-مستخدمي-تويتر-يبلغون-عن-انقطاع-في-لوحة-المعلومات-1074403864.html
تقارير: المئات من مستخدمي "تويتر" يبلغون عن انقطاع في لوحة المعلومات
تقارير: المئات من مستخدمي "تويتر" يبلغون عن انقطاع في لوحة المعلومات
أبلغ عدة مئات من مستخدمي "تويتر" يوم الاثنين عن مشكلات فنية في لوحة معلومات "تويتديك"، وفقًا لبيانات من أداة تتبع انقطاع التيار الكهربائي (دويندتيكتور). 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T06:31+0000
2023-03-07T06:31+0000
تويتر
إيلون ماسك
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/19/1069449788_0:12:3125:1769_1920x0_80_0_0_c0ea589cee54e231a5d4bd5786bb8661.jpg
واشنطن - سبوتنيك. بدأ دويندتيكتور في تلقي تقارير من المستخدمين حول انقطاع خدمة "تويتديك" بدءًا من الساعة 11:30 صباحًا تقريبًا (16:30 بتوقيت غرينتش). تلقى متتبع الانقطاع أكثر من 350 تقريرًا تفيد بأن المستخدمين لا يمكنهم الوصول إلى التطبيق، وفقًا للبيانات.بدلاً من الوصول إلى صفحة الويب باستخدام تويتديك، يرى المستخدمون صفحة رموز (جيه إس أو إن) مع رسالة خطأ تفيد بأن "خطتك الحالية لواجهة برمجة التطبيقات لا تتضمن الوصول إلى نقطة النهاية هذه".يشار إلى أن هذه هي ثاني مشكلة فنية تثار مع منصة تويتر خلال مارس/ آذار الجاري، حيث أبلغ مستخدمو تويتر أيضًا عن مشكلات تتعلق بعدم قدرتهم على تحميل محتوى جديد أو مشاهدة الردود على منشوراتهم.طالع أيضا: إيلون ماسك: توفير نسخة من "تويتر" خالية من الإعلانات لكن باشتراك أعلى
https://sputnikarabic.ae/20230226/تويتر-تقيل-50-موظفا-آخرين-في-إطار-خطة-ماسك-خفض-العمالة-1074026764.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/19/1069449788_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_6abf8a4f27957030872afa3d034a0178.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تويتر, إيلون ماسك, الولايات المتحدة الأمريكية
تويتر, إيلون ماسك, الولايات المتحدة الأمريكية

تقارير: المئات من مستخدمي "تويتر" يبلغون عن انقطاع في لوحة المعلومات

06:31 GMT 07.03.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYالملياردير، إيلون ماسك، وشعار شركة "تويتر" الأمريكية
الملياردير، إيلون ماسك، وشعار شركة تويتر الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
تابعنا عبرTelegram
أبلغ عدة مئات من مستخدمي "تويتر" يوم الاثنين عن مشكلات فنية في لوحة معلومات "تويتديك"، وفقًا لبيانات من أداة تتبع انقطاع التيار الكهربائي (دويندتيكتور).
واشنطن - سبوتنيك. بدأ دويندتيكتور في تلقي تقارير من المستخدمين حول انقطاع خدمة "تويتديك" بدءًا من الساعة 11:30 صباحًا تقريبًا (16:30 بتوقيت غرينتش). تلقى متتبع الانقطاع أكثر من 350 تقريرًا تفيد بأن المستخدمين لا يمكنهم الوصول إلى التطبيق، وفقًا للبيانات.
الملياردير، إيلون ماسك، وموقع تويتر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
"تويتر" يقيل 50 موظفا آخرين في إطار خطة "ماسك" خفض العمالة
26 فبراير, 14:26 GMT
بدلاً من الوصول إلى صفحة الويب باستخدام تويتديك، يرى المستخدمون صفحة رموز (جيه إس أو إن) مع رسالة خطأ تفيد بأن "خطتك الحالية لواجهة برمجة التطبيقات لا تتضمن الوصول إلى نقطة النهاية هذه".

وقال إيلون ماسك مالك موقع "تويتر" في تغريدة عقب انقطاع التيار: "هذه المنصة هشة للغاية، سيتم إصلاحها قريبًا".

يشار إلى أن هذه هي ثاني مشكلة فنية تثار مع منصة تويتر خلال مارس/ آذار الجاري، حيث أبلغ مستخدمو تويتر أيضًا عن مشكلات تتعلق بعدم قدرتهم على تحميل محتوى جديد أو مشاهدة الردود على منشوراتهم.
طالع أيضا: إيلون ماسك: توفير نسخة من "تويتر" خالية من الإعلانات لكن باشتراك أعلى
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала