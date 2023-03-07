https://sputnikarabic.ae/20230307/تقارير-المئات-من-مستخدمي-تويتر-يبلغون-عن-انقطاع-في-لوحة-المعلومات-1074403864.html
تقارير: المئات من مستخدمي "تويتر" يبلغون عن انقطاع في لوحة المعلومات
تقارير: المئات من مستخدمي "تويتر" يبلغون عن انقطاع في لوحة المعلومات
أبلغ عدة مئات من مستخدمي "تويتر" يوم الاثنين عن مشكلات فنية في لوحة معلومات "تويتديك"، وفقًا لبيانات من أداة تتبع انقطاع التيار الكهربائي (دويندتيكتور). 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T06:31+0000
2023-03-07T06:31+0000
2023-03-07T06:31+0000
تويتر
إيلون ماسك
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. بدأ دويندتيكتور في تلقي تقارير من المستخدمين حول انقطاع خدمة "تويتديك" بدءًا من الساعة 11:30 صباحًا تقريبًا (16:30 بتوقيت غرينتش). تلقى متتبع الانقطاع أكثر من 350 تقريرًا تفيد بأن المستخدمين لا يمكنهم الوصول إلى التطبيق، وفقًا للبيانات.بدلاً من الوصول إلى صفحة الويب باستخدام تويتديك، يرى المستخدمون صفحة رموز (جيه إس أو إن) مع رسالة خطأ تفيد بأن "خطتك الحالية لواجهة برمجة التطبيقات لا تتضمن الوصول إلى نقطة النهاية هذه".يشار إلى أن هذه هي ثاني مشكلة فنية تثار مع منصة تويتر خلال مارس/ آذار الجاري، حيث أبلغ مستخدمو تويتر أيضًا عن مشكلات تتعلق بعدم قدرتهم على تحميل محتوى جديد أو مشاهدة الردود على منشوراتهم.طالع أيضا: إيلون ماسك: توفير نسخة من "تويتر" خالية من الإعلانات لكن باشتراك أعلى
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تويتر, إيلون ماسك, الولايات المتحدة الأمريكية
تويتر, إيلون ماسك, الولايات المتحدة الأمريكية
تقارير: المئات من مستخدمي "تويتر" يبلغون عن انقطاع في لوحة المعلومات
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أبلغ عدة مئات من مستخدمي "تويتر" يوم الاثنين عن مشكلات فنية في لوحة معلومات "تويتديك"، وفقًا لبيانات من أداة تتبع انقطاع التيار الكهربائي (دويندتيكتور).
واشنطن - سبوتنيك. بدأ دويندتيكتور في تلقي تقارير من المستخدمين حول انقطاع
خدمة "تويتديك" بدءًا من الساعة 11:30 صباحًا تقريبًا (16:30 بتوقيت غرينتش). تلقى متتبع الانقطاع أكثر من 350 تقريرًا تفيد بأن المستخدمين لا يمكنهم الوصول إلى التطبيق، وفقًا للبيانات.
بدلاً من الوصول
إلى صفحة الويب باستخدام تويتديك، يرى المستخدمون صفحة رموز (جيه إس أو إن) مع رسالة خطأ تفيد بأن "خطتك الحالية لواجهة برمجة التطبيقات لا تتضمن الوصول إلى نقطة النهاية هذه".
وقال إيلون ماسك مالك موقع "تويتر" في تغريدة عقب انقطاع التيار: "هذه المنصة هشة للغاية، سيتم إصلاحها قريبًا".
يشار إلى أن هذه هي ثاني مشكلة فنية تثار مع منصة تويتر خلال مارس/ آذار الجاري، حيث أبلغ مستخدمو تويتر أيضًا عن مشكلات تتعلق بعدم قدرتهم على تحميل محتوى جديد أو مشاهدة الردود على منشوراتهم.