https://sputnikarabic.ae/20230308/رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-يرفض-دعوة-زيلينسكي-لزيارة-أوكرانيا-1074484999.html

رئيس مجلس النواب الأمريكي يرفض دعوة زيلينسكي لزيارة أوكرانيا

رئيس مجلس النواب الأمريكي يرفض دعوة زيلينسكي لزيارة أوكرانيا

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي وعضو الحزب الجمهوري، كيفن مكارثي، أنه لا يخطط لزيارة أوكرانيا، على الرغم من توجيه فلاديمير زيلينسكي دعوة إليه لزيارتها، مشيرًا... 08.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-08T15:55+0000

2023-03-08T15:55+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وقال مكارثي، في حديث لقناة "سي إن إن" الأمريكية، "لنكن واضحين بشأن هذا الأمر، لا شيكات على بياض، ومن هذا المنطلق لست مضطرا للذهاب إلى أوكرانيا لفهم ما إذا كانت هناك شيكات على بياض أم لا".وكان زيلينسكي قد وجه دعوة مفتوحة إلى مكارثي لزيارة أوكرانيا، تعليقا على انقسام في صفوف الحزب الجمهوري بشأن دعم الولايات المتحدة لكييف، ومطالبة بعض النواب عن الحزب الجمهوري في الكونغرس بوقف تقديم المساعدات لأوكرانيا أو تقليلها.وقال زيلينسكي، في حديث لقناة "سي إن إن" أمس الثلاثاء: "يجب أن يأتي السيد مكارثي إلى هنا ليرى كيف نعمل، وماذا يحدث هنا وما فعلته الحرب بنا ومن الذين يقاتلون الآن، وبعد ذلك فليطرح افتراضاته".وكان عددا من النواب الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي قد قدموا، في 9 فبراير/ شباط الماضي مشروع قرار يدعو الولايات المتحدة إلى إنهاء مساعدتها لأوكرانيا والحث على تسوية سلمية للصراع.وبحسب قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، فإن النائب الجمهوري مات جايتس و10 نواب آخرين تقدموا بمشروع قرار بعنوان "مشروع الإرهاق الأوكراني"، وذلك في ضوء تخصص أكثر من 100 مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا.وأكدت مسودة مشروع القرار على ضرورة "أن تنهي الولايات المتحدة مساعداتها العسكرية والمالية إلى أوكرانيا" وعلى أهمية توصل أطراف النزاع إلى تسوية سلمية.وجاء في مسودة القرار أيضا أن الولايات المتحدة تساهم بشكل غير مقصود في سقوط ضحايا من المدنيين من خلال تقديم المساعدة إلى أوكرانيا.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، Yلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

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