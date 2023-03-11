https://sputnikarabic.ae/20230311/أضف-قليلا-من-اللبن-إلى-قهوتك-الصباحية-واحصل-على-هذه-النتائج-1074600241.html

أضف قليلا من الحليب إلى قهوتك الصباحية واحصل على هذه النتائج

أضف قليلا من الحليب إلى قهوتك الصباحية واحصل على هذه النتائج

إذا كنت من محبي قهوة الصباح، فلديك فرصة كبيرة من أجل أن تجعلها أكثر فائدة لجسدك، وفق دراسة جديدة. 11.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-11T10:32+0000

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2023-03-11T10:32+0000

القهوة

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الدراسة التي نشرها موقع "ميندبوديجرين"، قام بها باحثون من جامعة كوبنهاغن، استطاعوا من خلالها إثبات ارتباط مركبات البوليفينول والتي هي مركبات شائعة في الأطعمة النباتية (بما في ذلك القهوة) ومعروفة بمكافحتها للالتهاب، بالبروتينات الموجودة في الحليب وتزيد من تأثيراتها المضادة للالتهابات.وقام الباحثون بإحداث التهاب اصطناعي في الخلايا المناعية، ثم عالجوا تلك الخلايا إما بالبوليفينول وحده أو بالبوليفينول الذي تفاعل مع بروتينات الحليب.وفي الواقع، اختبر الباحثون على وجه التحديد مشروبات القهوة مع الحليب لمعرفة ما إذا كانت هذه الظاهرة قد حدثت، حيث أوضح البروفيسور ماريان إن لوند، أحد المؤلفين الرئيسيين للدراسة، في بيان: "تظهر نتيجتنا أن التفاعل بين البوليفينول والبروتينات يحدث أيضًا في بعض مشروبات القهوة مع الحليب التي درسناها".حارب الالتهاب باستخدام البوليفينول.وأوضح ماريان أن الكابتشينو وحده لن يكون هو ما سيحتوي على هذا المزيج الخاص من البوليفينول والبروتينات، قائلا: "يمكنني أن أتخيل أن شيئًا مشابهًا يحدث، على سبيل المثال، في طبق لحم مع الخضار أو عصير، إذا تأكدت من إضافة بعض البروتين مثل الحليب أو الزبادي".وقال ماريان: "من الواضح أن هذا الكوكتيل يمكن أن يكون له أيضًا تأثير مفيد على الالتهاب لدى البشر، سنقوم الآن بإجراء مزيد من البحث، في البداية على الحيوانات، بعد ذلك، نأمل في الحصول على تمويل بحثي يسمح لنا بدراسة التأثير في البشر".من أين يمكننا الحصول على البوليفينوليوجد أكثر من 100 نوع من الأطعمة التي يُعرف أنها غنية بالبوليفينول 3، مثل القرنفل، الينسون، مسحوق الكاكاو، بذور الكرفس، التوت الأسود، الشوكولاته الداكنة، بذور الكتان، الكستناء.لكن... تجنب هذا النوع من القهوةتشير هذه الدراسة إلى أن مشروبات القهوة مع الحليب قد تحتوي على قوى خفية مضادة للالتهابات، لكن هذا لا يعني أن مشروبات القهوة الحلوة والشراب يجب أن تكون في القائمة كل صباح.أثبتت الدراسة أن بعض هذه المشروبات يحتوي على سكر أكثر من علبة الصودا، ومن المعروف أن السكر يسبب الالتهاب.طالع أيضا: دراسة تكشف عن عدد فناجين القهوة التي قد تدمر الكلى

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