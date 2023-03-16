عربي
تبون يستقبل رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي... صور
https://sputnikarabic.ae/20230316/طهران-اللقاء-المرتقب-بين-وزيري-خارجية-إيران-والسعودية-يبحث-عودة-السفيرين-1074812397.html
طهران: اللقاء المرتقب بين وزيري خارجية إيران والسعودية يبحث عودة السفيرين
طهران: اللقاء المرتقب بين وزيري خارجية إيران والسعودية يبحث عودة السفيرين
كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، عن أن "اللقاء المرتقب بين وزيري خارجية إيران والسعودية سيبحث عودة السفيرين". 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T12:47+0000
2023-03-16T12:47+0000
إيران
أخبار إيران
السعودية
أخبار السعودية اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الصين
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101866/95/1018669577_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_be5cf42f83402da92f6bf4c3b68d8e7a.jpg
وقال مساعد وزير الخارجية، المدير العام للشؤون الشرق أوسطية في الوزارة، علي رضا عنایتي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إن "الاجتماع المرتقب بين وزيري خارجية إيران والسعودية، والمحدد في غضون شهرين، سيتم التباحث فيه حول تفاصيل عودة السفراء".وحول مكان اللقاء، وهل سيضم طرفا ثالثا، أكد عنایتي أنه "جرى مبدئيا النقاش حول مكان استضافة الاجتماع لكن يبدو أن هناك حاجة إلى المزيد من التوافقات الدقيقة بهذا الشأن، ومن ثم سيتم تحديد ما اذا كان هناك طرف ثالث أم لا".وأكد أن "الاتفاق المعلن عنه في بكين حول استئناف العلاقات بين طهران والرياض، سيمهّد الأرضية المناسبة للتعاون بين البلدين، وبما يصب في مسار التنمية داخل المنطقة"، معربًا عن أمله أن يقود هذا الاتفاق إلى استمرار الأواصر القائمة على مبدأ حسن الجوار والتنمية المستدامة بين إيران والسعودية.ولفت مساعد وزير الخارجية الى أن "الجانب السعودي أبدى رغبته خلال المفاوضات، بمناقشة القضية اليمنية، مشيرًا إلى أن "إيران لديها موقف شفاف وواضح فيما يخص الأزمة اليمنية، من أنها شأن يعود لليمنيين أنفسهم وهم أدرى بما يجري في بلادهم".وعن أسباب غضب إسرائيل من الاتفاق بين إيران والسعودية، قال عنایتي إن "الكيان الصهيوني المزيف يسعى على الدوام إلى افتعال التوترات ونشر الفوضى في المنطقة، وعليه فهو لا يحتمل أي خطوة تصب في خدمة السلام والاستقرار الإقليميين"، على حد قوله.وأعلنت السعودية وإيران، الجمعة الماضية، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتي البلدين وممثلياتهما خلال 60 يوماً، وذلك بعد محادثات برعاية صينية.وأصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية توقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.وأوضح البيان أنه "من المقرر فتح سفارتي البلدين في غضون شهرين"، مشيرًا إلى أن الجانبين السعودي والإيراني قد أعربا عن "تقديرهما وشكرهما للعراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021 -2022.وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران في يناير 2016.
https://sputnikarabic.ae/20230315/تركي-الفيصل-لا-يمكن-لأمريكا-ولا-أوروبا-أن-يكونا-وسيطين-نزيهين-في-المفاوضات-بين-السعودية-وإيران-1074751853.html
https://sputnikarabic.ae/20230315/وزير-المال-السعودي-هناك-فرص-كبيرة-للاستثمارات-في-إيران-بشرط-احترام-الحقوق-السيادية-1074755550.html
إيران
أخبار إيران
السعودية
إسرائيل
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101866/95/1018669577_92:0:921:622_1920x0_80_0_0_bcbe6a46a6ffb0b55d9b8f29a5d1e0f5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الصين, العالم
إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الصين, العالم

طهران: اللقاء المرتقب بين وزيري خارجية إيران والسعودية يبحث عودة السفيرين

12:47 GMT 16.03.2023
© AFP 2023 / APحرب بين إيران والسعودية
حرب بين إيران والسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
© AFP 2023 / AP
تابعنا عبرTelegram
كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، عن أن "اللقاء المرتقب بين وزيري خارجية إيران والسعودية سيبحث عودة السفيرين".
وقال مساعد وزير الخارجية، المدير العام للشؤون الشرق أوسطية في الوزارة، علي رضا عنایتي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إن "الاجتماع المرتقب بين وزيري خارجية إيران والسعودية، والمحدد في غضون شهرين، سيتم التباحث فيه حول تفاصيل عودة السفراء".
وحول مكان اللقاء، وهل سيضم طرفا ثالثا، أكد عنایتي أنه "جرى مبدئيا النقاش حول مكان استضافة الاجتماع لكن يبدو أن هناك حاجة إلى المزيد من التوافقات الدقيقة بهذا الشأن، ومن ثم سيتم تحديد ما اذا كان هناك طرف ثالث أم لا".
رئيس الاستخبارات السعودية السابق تركي الفيصل - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
تركي الفيصل: لا يمكن لأمريكا ولا أوروبا أن يكونا وسيطين نزيهين بين السعودية وإيران
أمس, 07:12 GMT
وأكد أن "الاتفاق المعلن عنه في بكين حول استئناف العلاقات بين طهران والرياض، سيمهّد الأرضية المناسبة للتعاون بين البلدين، وبما يصب في مسار التنمية داخل المنطقة"، معربًا عن أمله أن يقود هذا الاتفاق إلى استمرار الأواصر القائمة على مبدأ حسن الجوار والتنمية المستدامة بين إيران والسعودية.
ولفت مساعد وزير الخارجية الى أن "الجانب السعودي أبدى رغبته خلال المفاوضات، بمناقشة القضية اليمنية، مشيرًا إلى أن "إيران لديها موقف شفاف وواضح فيما يخص الأزمة اليمنية، من أنها شأن يعود لليمنيين أنفسهم وهم أدرى بما يجري في بلادهم".
وعن أسباب غضب إسرائيل من الاتفاق بين إيران والسعودية، قال عنایتي إن "الكيان الصهيوني المزيف يسعى على الدوام إلى افتعال التوترات ونشر الفوضى في المنطقة، وعليه فهو لا يحتمل أي خطوة تصب في خدمة السلام والاستقرار الإقليميين"، على حد قوله.
وزير المالية السعودي محمد عبد الله الجدعان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
السعودية تتحدث عن فرص كبيرة للاستثمارات في إيران بشرط واحد
أمس, 08:45 GMT
وأعلنت السعودية وإيران، الجمعة الماضية، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتي البلدين وممثلياتهما خلال 60 يوماً، وذلك بعد محادثات برعاية صينية.
وأصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية توقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وأوضح البيان أنه "من المقرر فتح سفارتي البلدين في غضون شهرين"، مشيرًا إلى أن الجانبين السعودي والإيراني قد أعربا عن "تقديرهما وشكرهما للعراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021 -2022.
وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران في يناير 2016.
أهم ما تمضنه اتفاق عودة العلاقات بين السعودية وإيران - سبوتنيك عربي
وسائط متعددة
أهم ما تضمنه اتفاق عودة العلاقات بين السعودية وإيران
مشاهدة
11 مارس, 11:45 GMT
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала