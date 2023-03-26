عربي
https://sputnikarabic.ae/20230326/الناتو-لا-نرى-تغييرات-في-وضع-روسيا-النووي-تدفعنا-لتعديل-سياستنا-1075159209.html
الناتو: لا نرى تغييرات في وضع روسيا النووي تدفعنا لتعديل سياستنا
الناتو: لا نرى تغييرات في وضع روسيا النووي تدفعنا لتعديل سياستنا
قال المتحدث باسم حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إن الحلف لم يشهد أي تغييرات في الموقف النووي لروسيا من شأنها أن تدفع الحلف إلى تعديل سياسته النووية. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T16:12+0000
2023-03-26T16:46+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الناتو
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/07/1074446752_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_893357aec8e2288f961a262675b96b39.jpg
سبوتنيك. جاءت تصريحات الناتو بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، عن نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.وكان بوتين قد قال، يوم أمس السبت، إن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا دون انتهاك الالتزامات الدولية، مضيفا أن الولايات المتحدة نشرت منذ فترة طويلة أسلحتها النووية التكتيكية على أراضي حلفائها ودول الناتو، كما أشار بوتين إلى أن بناء منشأة تخزين الأسلحة في بيلاروسيا سيكتمل في الأول من يوليو/ تموز.يذكر أنه في فبراير/ شباط الماضي، أعلنت موسكو تعليق مشاركتها في معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة (نيو ستارت)، التي وقعتها روسيا والولايات المتحدة في عام 2010، وتنص المعاهدة على إجراء عمليات تفتيش متبادلة للمنشآت النووية الاستراتيجية في البلدين.وقال بوتين في خطابه السنوي أمام البرلمان الروسي آنذاك إن الولايات المتحدة طلبت من روسيا أن تفي دون قيد أو شرط بالتزاماتها بموجب المعاهدة لكنها تتعسف بشأن التزاماتها، كما شدد الزعيم الروسي على أن موسكو علقت مشاركتها ولم تنسحب من المعاهدة.
https://sputnikarabic.ae/20230326/خبير-نشر-روسيا-أسلحة-نووية-تكتيكية-على-أراضي-بيلاروس-رد-على-استفزازات-الناتو-المتكررة-1075139642.html
https://sputnikarabic.ae/20230326/الرئاسة-التركية-احتمال-انضمام-السويد-إلى-الناتو-مرتبط-بالخطوات-التي-تقدم-عليها-1075158458.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/07/1074446752_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_75872f6a048bcc249a3de1233f5eb393.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الناتو, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الناتو, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, الأخبار

الناتو: لا نرى تغييرات في وضع روسيا النووي تدفعنا لتعديل سياستنا

16:12 GMT 26.03.2023 (تم التحديث: 16:46 GMT 26.03.2023)
© AFP 2023 / PETER PARKSقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو"
قوات حلف شمال الأطلسي الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
© AFP 2023 / PETER PARKS
تابعنا عبرTelegram
قال المتحدث باسم حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إن الحلف لم يشهد أي تغييرات في الموقف النووي لروسيا من شأنها أن تدفع الحلف إلى تعديل سياسته النووية.
سبوتنيك. جاءت تصريحات الناتو بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، عن نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.
المحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
خبير: نشر روسيا أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروس رد على استفزازات "الناتو" المتكررة
04:26 GMT
وكان بوتين قد قال، يوم أمس السبت، إن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا دون انتهاك الالتزامات الدولية، مضيفا أن الولايات المتحدة نشرت منذ فترة طويلة أسلحتها النووية التكتيكية على أراضي حلفائها ودول الناتو، كما أشار بوتين إلى أن بناء منشأة تخزين الأسلحة في بيلاروسيا سيكتمل في الأول من يوليو/ تموز.

وأضاف المتحدث باسم الناتو، "حلف شمال الأطلسي يقظ، ونحن نراقب الوضع عن كثب، لم نشهد أي تغييرات في الموقف النووي لروسيا من شأنها أن تدفعنا إلى تعديل موقفنا".

المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
الرئاسة التركية: احتمال انضمام السويد إلى الناتو مرتبط بالخطوات التي تقدم عليها
15:46 GMT
يذكر أنه في فبراير/ شباط الماضي، أعلنت موسكو تعليق مشاركتها في معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة (نيو ستارت)، التي وقعتها روسيا والولايات المتحدة في عام 2010، وتنص المعاهدة على إجراء عمليات تفتيش متبادلة للمنشآت النووية الاستراتيجية في البلدين.
وقال بوتين في خطابه السنوي أمام البرلمان الروسي آنذاك إن الولايات المتحدة طلبت من روسيا أن تفي دون قيد أو شرط بالتزاماتها بموجب المعاهدة لكنها تتعسف بشأن التزاماتها، كما شدد الزعيم الروسي على أن موسكو علقت مشاركتها ولم تنسحب من المعاهدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:59 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ подготавливают снаряды для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:56 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 مارس, 18:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала