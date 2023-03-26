https://sputnikarabic.ae/20230326/الناتو-لا-نرى-تغييرات-في-وضع-روسيا-النووي-تدفعنا-لتعديل-سياستنا-1075159209.html
الناتو: لا نرى تغييرات في وضع روسيا النووي تدفعنا لتعديل سياستنا
الناتو: لا نرى تغييرات في وضع روسيا النووي تدفعنا لتعديل سياستنا
قال المتحدث باسم حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إن الحلف لم يشهد أي تغييرات في الموقف النووي لروسيا من شأنها أن تدفع الحلف إلى تعديل سياسته النووية. 26.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-26T16:12+0000
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سبوتنيك. جاءت تصريحات الناتو بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، عن نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.وكان بوتين قد قال، يوم أمس السبت، إن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا دون انتهاك الالتزامات الدولية، مضيفا أن الولايات المتحدة نشرت منذ فترة طويلة أسلحتها النووية التكتيكية على أراضي حلفائها ودول الناتو، كما أشار بوتين إلى أن بناء منشأة تخزين الأسلحة في بيلاروسيا سيكتمل في الأول من يوليو/ تموز.يذكر أنه في فبراير/ شباط الماضي، أعلنت موسكو تعليق مشاركتها في معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة (نيو ستارت)، التي وقعتها روسيا والولايات المتحدة في عام 2010، وتنص المعاهدة على إجراء عمليات تفتيش متبادلة للمنشآت النووية الاستراتيجية في البلدين.وقال بوتين في خطابه السنوي أمام البرلمان الروسي آنذاك إن الولايات المتحدة طلبت من روسيا أن تفي دون قيد أو شرط بالتزاماتها بموجب المعاهدة لكنها تتعسف بشأن التزاماتها، كما شدد الزعيم الروسي على أن موسكو علقت مشاركتها ولم تنسحب من المعاهدة.
https://sputnikarabic.ae/20230326/خبير-نشر-روسيا-أسلحة-نووية-تكتيكية-على-أراضي-بيلاروس-رد-على-استفزازات-الناتو-المتكررة-1075139642.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الناتو, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الناتو, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, الأخبار
الناتو: لا نرى تغييرات في وضع روسيا النووي تدفعنا لتعديل سياستنا
16:12 GMT 26.03.2023 (تم التحديث: 16:46 GMT 26.03.2023) تابعنا عبر
قال المتحدث باسم حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إن الحلف لم يشهد أي تغييرات في الموقف النووي لروسيا من شأنها أن تدفع الحلف إلى تعديل سياسته النووية.
سبوتنيك. جاءت تصريحات الناتو بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، عن نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.
وكان بوتين قد قال، يوم أمس السبت، إن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا
دون انتهاك الالتزامات الدولية، مضيفا أن الولايات المتحدة نشرت منذ فترة طويلة أسلحتها النووية التكتيكية على أراضي حلفائها ودول الناتو، كما أشار بوتين إلى أن بناء منشأة تخزين الأسلحة في بيلاروسيا سيكتمل في الأول من يوليو/ تموز.
وأضاف المتحدث باسم الناتو، "حلف شمال الأطلسي يقظ، ونحن نراقب الوضع عن كثب، لم نشهد أي تغييرات في الموقف النووي لروسيا من شأنها أن تدفعنا إلى تعديل موقفنا".
يذكر أنه في فبراير/ شباط الماضي، أعلنت موسكو تعليق مشاركتها في معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة (نيو ستارت)، التي وقعتها روسيا والولايات المتحدة في عام 2010، وتنص المعاهدة على إجراء عمليات تفتيش متبادلة للمنشآت النووية الاستراتيجية في البلدين.
وقال بوتين في خطابه السنوي أمام البرلمان الروسي
آنذاك إن الولايات المتحدة طلبت من روسيا أن تفي دون قيد أو شرط بالتزاماتها بموجب المعاهدة لكنها تتعسف بشأن التزاماتها، كما شدد الزعيم الروسي على أن موسكو علقت مشاركتها ولم تنسحب من المعاهدة.