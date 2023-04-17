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https://sputnikarabic.ae/20230417/الاتحاد-الأوروبي-يعلن-تعرض-سفيره-لدى-السودان-إلى-الاعتداء-في-مقر-إقامته-1076025225.html
الاتحاد الأوروبي يعلن تعرض سفيره لدى السودان إلى الاعتداء في مقر إقامته
الاتحاد الأوروبي يعلن تعرض سفيره لدى السودان إلى الاعتداء في مقر إقامته
أعلن الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الاثنين، تعرض سفيره لدى السودان إلى الاعتداء في مقر إقامته. 17.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-17T20:29+0000
2023-04-17T20:29+0000
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وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عبر حسابه على "تويتر"، إن "سفير الاتحاد الأوروبي لدى السودان تعرض للاعتداء في إقامته قبل ساعات قليلة".وأكد بوريل أن "هذا يشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية فيينا"، مشيرا إلى أن "أمن المباني الدبلوماسية والموظفين مسؤولية أساسية للسلطات السودانية بموجب القانون الدولي".وتدور منذ صباح السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.وأعلن الجيش السوداني، أن "القوات المسلحة السودانية تصدت لهجمات قوات الدعم السريع في منطقة المدينة الرياضية جنوبي العاصمة وفي عدة مناطق محيطة".كما أعلن الجيش السوداني، في بيان لاحق، قوات الدعم السريع، قوات "متمردة"، حيث ذكر، عبر بيان، أن "الاشتباكات الآن تدور بين قواتكم المسلحة وقوات الدعم السريع المتمردة في المواقع الاستراتيجية".وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20230417/الإمارات-لا-بديل-عن-وقف-فوري-لإطلاق-النار-في-السودان-والانخراط-في-محادثات-جادة-1076024011.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

الاتحاد الأوروبي يعلن تعرض سفيره لدى السودان إلى الاعتداء في مقر إقامته

20:29 GMT 17.04.2023
© AFP 2023دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية.
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2023
© AFP 2023
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أعلن الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الاثنين، تعرض سفيره لدى السودان إلى الاعتداء في مقر إقامته.
وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عبر حسابه على "تويتر"، إن "سفير الاتحاد الأوروبي لدى السودان تعرض للاعتداء في إقامته قبل ساعات قليلة".
وأكد بوريل أن "هذا يشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية فيينا"، مشيرا إلى أن "أمن المباني الدبلوماسية والموظفين مسؤولية أساسية للسلطات السودانية بموجب القانون الدولي".
وتدور منذ صباح السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم والولاية الشمالية، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري في الخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
وأعلن الجيش السوداني، أن "القوات المسلحة السودانية تصدت لهجمات قوات الدعم السريع في منطقة المدينة الرياضية جنوبي العاصمة وفي عدة مناطق محيطة".
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2023
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19:33 GMT
كما أعلن الجيش السوداني، في بيان لاحق، قوات الدعم السريع، قوات "متمردة"، حيث ذكر، عبر بيان، أن "الاشتباكات الآن تدور بين قواتكم المسلحة وقوات الدعم السريع المتمردة في المواقع الاستراتيجية".
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
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