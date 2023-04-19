عربي
https://sputnikarabic.ae/20230419/إعلام-عبري-إسرائيل-تبذل-جهودا-لحث-أطراف-النزاع-في-السودان-على-إنهاء-القتال-1076100910.html
إعلام عبري: إسرائيل تبذل جهودا لحث أطراف النزاع في السودان على إنهاء القتال
إعلام عبري: إسرائيل تبذل جهودا لحث أطراف النزاع في السودان على إنهاء القتال
قالت مصادر إسرائيلية، إن تل أبيب تبذل جهودا مع الأطراف السودانية لإنهاء القتال بين قوّات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. 19.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-19T20:14+0000
2023-04-19T20:14+0000
السوادن
تقارير سبوتنيك
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/11/1076003166_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_618cb2b9d303a3fe0b40df74e8a7666a.jpg
القدس - سبوتنيك. وبحسب موقع "والا" الإسرائيلي فإن "إسرائيل تستغل علاقاتها مع جنرالات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لحثهم على إنهاء القتال".وقال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين للموقع: "تواصل مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، بينما تواصل مسؤولون من الموساد مع قائد قوات الدعم السريع حميدتي وحثوا الطرفين على وقف التصعيد".في ذات السياق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين خلال مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي: "أنا من وضع أسس اتفاق السلام مع السودان، ونحن نتمنى أن يهدأ التوتر الأمني الحاصل هناك، نحن وكذلك الولايات المتحدة وحتى دولة الإمارات كلنا منخرطون لتهدئة الأوضاع في السودان".وقال كوهين إن "إسرائيل تحاول أن تفعل كل ما يمكنها فعله لتهدئة الأوضاع. باعتقادي لن يخرج أي أمر جيد إذا ما دخل إلى السودان عناصر إسلامية متطرفة كما حدث في السابق في عهد عمر البشير".وتدور، منذ السبت الماضي، اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها بالعاصمة الخرطوم، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري بالخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20230419/شاهد-عيان-يروي-لـسبوتنيك-تفاصيل-إجلاء-الطلاب-العالقين-بجامعة-الخرطوم-خلال-الاشتباكات-1076099788.html
https://sputnikarabic.ae/20230415/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
https://sputnikarabic.ae/20230418/خريطة-الاشتباكات-بين-الجيش-السوداني-وقوات-الدعم-السريع-1076052493.html
السوادن
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/11/1076003166_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2e71c3a5b4266a82cc5e4d4be68e466e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السوادن, تقارير سبوتنيك, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار
السوادن, تقارير سبوتنيك, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار

إعلام عبري: إسرائيل تبذل جهودا لحث أطراف النزاع في السودان على إنهاء القتال

20:14 GMT 19.04.2023
© AFP 2023الدخان يتصاعد من المباني بينما يجلس سائق تاكسي التوكتوك في سيارته على طول شارع مهجور في الخرطوم في 16 أبريل 2023 ، أثناء القتال المستمر بين قوات اثنين من الجنرالات المتناحرين.
الدخان يتصاعد من المباني بينما يجلس سائق تاكسي التوكتوك في سيارته على طول شارع مهجور في الخرطوم في 16 أبريل 2023 ، أثناء القتال المستمر بين قوات اثنين من الجنرالات المتناحرين. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegram
قالت مصادر إسرائيلية، إن تل أبيب تبذل جهودا مع الأطراف السودانية لإنهاء القتال بين قوّات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
القدس - سبوتنيك. وبحسب موقع "والا" الإسرائيلي فإن "إسرائيل تستغل علاقاتها مع جنرالات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لحثهم على إنهاء القتال".
دخان يتصاعد من حي وسط الخرطوم، السودان 16 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
شاهد عيان يروي لـ"سبوتنيك" تفاصيل إجلاء الطلاب العالقين بجامعة الخرطوم خلال الاشتباكات
19:04 GMT
وقال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين للموقع: "تواصل مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، بينما تواصل مسؤولون من الموساد مع قائد قوات الدعم السريع حميدتي وحثوا الطرفين على وقف التصعيد".
في ذات السياق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين خلال مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي: "أنا من وضع أسس اتفاق السلام مع السودان، ونحن نتمنى أن يهدأ التوتر الأمني الحاصل هناك، نحن وكذلك الولايات المتحدة وحتى دولة الإمارات كلنا منخرطون لتهدئة الأوضاع في السودان".
وأضاف كوهين قائلا: "لقد قابلت في السابق حاكم السودان البرهان مرتين، في الماضي كان بين إسرائيل والسودان مواجهات عسكرية، لكن اليوم هناك نظام حكم يرغب بالتقرب من الغرب، ويقوم بإخراج المنظمات الإرهابية، لذا اعتقد أنه من المهم للعالم برمته أن يكون هناك استقرار وألا تدخل عناصر إرهابية وإسلامية متطرفة".
وقال كوهين إن "إسرائيل تحاول أن تفعل كل ما يمكنها فعله لتهدئة الأوضاع. باعتقادي لن يخرج أي أمر جيد إذا ما دخل إلى السودان عناصر إسلامية متطرفة كما حدث في السابق في عهد عمر البشير".
وتدور، منذ السبت الماضي، اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها بالعاصمة الخرطوم، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري بالخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
ماذا يحدث في السودان... تغطية متواصلة للاشتباكات بين الجيش والدعم السريع... فيديو
15 أبريل, 11:30 GMT
واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة.
خريطة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
وسائط متعددة
خريطة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
أمس, 13:44 GMT
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала