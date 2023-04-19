https://sputnikarabic.ae/20230419/إعلام-عبري-إسرائيل-تبذل-جهودا-لحث-أطراف-النزاع-في-السودان-على-إنهاء-القتال-1076100910.html

إعلام عبري: إسرائيل تبذل جهودا لحث أطراف النزاع في السودان على إنهاء القتال

إعلام عبري: إسرائيل تبذل جهودا لحث أطراف النزاع في السودان على إنهاء القتال

قالت مصادر إسرائيلية، إن تل أبيب تبذل جهودا مع الأطراف السودانية لإنهاء القتال بين قوّات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. 19.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-19T20:14+0000

2023-04-19T20:14+0000

2023-04-19T20:14+0000

السوادن

تقارير سبوتنيك

الجيش السوداني

قوات الدعم السريع السودانية

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/11/1076003166_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_618cb2b9d303a3fe0b40df74e8a7666a.jpg

القدس - سبوتنيك. وبحسب موقع "والا" الإسرائيلي فإن "إسرائيل تستغل علاقاتها مع جنرالات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لحثهم على إنهاء القتال".وقال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين للموقع: "تواصل مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، بينما تواصل مسؤولون من الموساد مع قائد قوات الدعم السريع حميدتي وحثوا الطرفين على وقف التصعيد".في ذات السياق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين خلال مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي: "أنا من وضع أسس اتفاق السلام مع السودان، ونحن نتمنى أن يهدأ التوتر الأمني الحاصل هناك، نحن وكذلك الولايات المتحدة وحتى دولة الإمارات كلنا منخرطون لتهدئة الأوضاع في السودان".وقال كوهين إن "إسرائيل تحاول أن تفعل كل ما يمكنها فعله لتهدئة الأوضاع. باعتقادي لن يخرج أي أمر جيد إذا ما دخل إلى السودان عناصر إسلامية متطرفة كما حدث في السابق في عهد عمر البشير".وتدور، منذ السبت الماضي، اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها بالعاصمة الخرطوم، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري بالخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة.

https://sputnikarabic.ae/20230419/شاهد-عيان-يروي-لـسبوتنيك-تفاصيل-إجلاء-الطلاب-العالقين-بجامعة-الخرطوم-خلال-الاشتباكات-1076099788.html

https://sputnikarabic.ae/20230415/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html

https://sputnikarabic.ae/20230418/خريطة-الاشتباكات-بين-الجيش-السوداني-وقوات-الدعم-السريع-1076052493.html

السوادن

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السوادن, تقارير سبوتنيك, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, الأخبار