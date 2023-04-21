https://sputnikarabic.ae/20230421/علماء-يكشفون-عن-سبب-شيب-الشعر-1076165169.html

علماء يكشفون عن سبب شيب الشعر

علماء يكشفون عن سبب شيب الشعر

اكتشف العلماء الذين يدرسون بصيلات الشعر في الفئران أخيرًا آلية تحول الشعر إلى اللون الرمادي ومسببه، وهو ما قد يؤدي يومًا ما إلى طرق جديدة محتملة لإيقاف العملية... 21.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-21T12:59+0000

2023-04-21T12:59+0000

2023-04-21T13:00+0000

مجتمع

علوم

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وعلى المستوى الأساسي، نعلم بالفعل أن الشعر يتحول إلى اللون الرمادي عندما يكون هناك نقص في الخلايا المتخصصة المنتجة للصبغة والتي تسمى الخلايا الصباغية لكننا ما زلنا لا نفهم تمامًا لماذا أو كيف يحدث ذلك أو ما إذا كانت هناك طريقة لمنعه.وتضيف الدراسة الجديدة التي نشرتها مجلة "نيتشر" في 19 نيسان/ أبريل الآن بعض التفاصيل الإضافية بينما تتحدى الأفكار السابقة حول كيفية تطور الخلايا الصباغية.ويبدو أنه مع تقدمنا ​​في السن، تتعثر هذه السلائف للخلايا المنتجة للصبغة في منطقة تسمى انتفاخ الجريب، وتتوقف عن التطور إلى خلايا صباغية بأعداد كافية لملء خصلة الشعر النامية بالألوان.ولم تعد هذه الخلايا تتجدد أو تنضج لتتحول إلى خلايا يمكن أن تصنع الصباغ، وكانت عالقة مثل الخلايا الجذعية الخلقية بدلاً من ذلك.وقال طبيب الأمراض الجلدية كي سون من جامعة نيويورك: "تضيف دراستنا إلى فهمنا الأساسي عن كيفية عمل الخلايا الجذعية للخلايا الصباغية على تلوين الشعر".وأردف سون: "إذا كان الأمر كذلك، فإنه يمثل مسارًا محتملاً لعكس أو منع الشيب في شعر الإنسان من خلال مساعدة الخلايا المكدسة على التحرك مرة أخرى بين أجزاء بصيلات الشعر النامية".وذكرت طبيبة الأمراض الجلدية مايومي إيتو من جامعة نيويورك: "إن فقدان الوظيفة الشبيهة بالحرباء في الخلايا الجذعية للخلايا الصباغية هو الذي قد يكون مسؤولاً عن الشيب وفقدان لون الشعر".وختمت: "تشير هذه النتائج إلى أن حركة الخلايا الجذعية للخلايا الصباغية والتمايز القابل للانعكاس هما مفتاح الحفاظ على صحة الشعر ولونه".

https://sputnikarabic.ae/20230202/دراسة-تربط-تساقط-الشعر-عند-الشباب-بالمشروبات-المحلاة-بالسكر-1073027887.html

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