https://sputnikarabic.ae/20230425/ما-انعكاسات-النزاع-في-السودان-على-المنطقة-وهل-تلوح-في-الأفق-أي-بوادر-للحل؟-1076276286.html
ما انعكاسات النزاع في السودان على المنطقة وهل تلوح في الأفق أي بوادر للحل؟
ما انعكاسات النزاع في السودان على المنطقة وهل تلوح في الأفق أي بوادر للحل؟
وافق الجيش السوداني، صباح اليوم الثلاثاء، على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة بناء على وساطة أمريكية - سعودية، لدواع إنسانية. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T15:06+0000
2023-04-25T15:06+0000
2023-04-25T15:06+0000
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ما انعكاسات النزاع في السودان على المنطقة، وهل تلوح في الأفق أي بوادر للحل
ما انعكاسات النزاع في السودان على المنطقة، وهل تلوح في الأفق أي بوادر للحل
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن اتفاق بين الجيش السوداني والدعم السريع يشمل وقفاً لإطلاق النار بينهما، كاشفا أن هذا الاتفاق أتى بعد مفاوضات مكثفة، حيث وافقت فيها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد بدءًا من منتصف ليل 24 أبريل، ولمدة 72 ساعة.هذا وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن الحرب في السودان تنذر بـحريق كارثي يمكن أن يبتلع المنطقة بأسرها، وأضاف غوتيريش، أمام جلسة عقدها مجلس الأمن، أمس الإثنين، أنَّ الوضع لا يزال يتدهور في السودان، حيث قُتل مئات الأشخاص وجُرح الآلاف منذ بدء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، مشدداً على ضرورة أن يعمل الجميع كل ما في وسعهم لإبعاد السودان عن حافة الهاوية.وأعرب محي الدين، عن اعتقاده أن الأوضاع ستتجه للاستقرار وأن القوات المسلحة شكلت أطواقا أمنية قوية جدا حول الخرطوم تمنع دخول أي امدادات للدعم السريع لإضعافها، مبينا أن القوات المسلحة تتعامل بسياسة النفس الطويل لأنها لا تريد إيقاع خسائر بين المدنيين.من جهته قال، الكاتب والمحلل السياسي، خالد الإعيسر: "لا فائدة من التحركات التي تقوم بها قوات الدعم السريع، باعتبار أن الجيش ضرب طوقا أمنيا كبيرا في الخرطوم، وبالتالي فإن هذه المعركة خاسرة"، موضحا أن "هناك العديد من الأخطاء التي ارتكبتها الوساطات والتدخلات الدولية في السابق، وبالتالي فالسودان بحاجة إلى منبر تفاوضي بحيث يكون الحوار سوداني سوداني وهذا ما افتقدته المرحلة السابقة".هذا وقالت مديرة تحرير جريدة الأهرام، د. أسماء الحسيني، إن "الالتزام بالهدنة يتوقف على مدى الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة والحلفاء في المنطقة على الطرفين، وهناك إصرار من كل طرف على إكمال المعركة حتى نهايتها، مضيفة أن هناك شكوكا كثيرة بإمكانية نجاح الوساطة الأمريكية خصوصا أن الطرفين المتنازعين لا يشكلان كامل المشهد السوداني فهناك حركات مسلحة وأحزاب سياسية.وأوضحت، الحسيني، أن الذهاب لحل سياسي قد يكون معقدا للغاية بعد كل الفظائع التي ارتكبت خلال القتال الدامي الذي يمثل نقطة تحول في مسار الأحداث في السودان، مشيرة إلى أنه إذا لم يتم الحسم العسكري سريعا في الأسبوع الأول، فإن هناك مخاوف من طول أمد النزاع وامتداده لنطاقات أوسع.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج ملفات ساخنةإعداد وتقديم: دعاء ثابت
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ملفات ساخنة, أخبار السودان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, аудио
ملفات ساخنة, أخبار السودان اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, аудио
ما انعكاسات النزاع في السودان على المنطقة وهل تلوح في الأفق أي بوادر للحل؟
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وافق الجيش السوداني، صباح اليوم الثلاثاء، على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة بناء على وساطة أمريكية - سعودية، لدواع إنسانية.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن اتفاق بين الجيش السوداني والدعم
السريع يشمل وقفاً لإطلاق النار بينهما، كاشفا أن هذا الاتفاق أتى بعد مفاوضات مكثفة، حيث وافقت فيها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد بدءًا من منتصف ليل 24 أبريل، ولمدة 72 ساعة.
هذا وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن الحرب في السودان تنذر بـحريق كارثي يمكن أن يبتلع المنطقة بأسرها، وأضاف غوتيريش، أمام جلسة عقدها مجلس الأمن، أمس الإثنين، أنَّ الوضع لا يزال يتدهور في السودان، حيث قُتل مئات الأشخاص وجُرح الآلاف منذ بدء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، مشدداً على ضرورة أن يعمل الجميع كل ما في وسعهم لإبعاد السودان عن حافة الهاوية.
وتعليقا على تطورات الأوضاع في السودان قال قائد قوات البحرية السودانية السابق، الفريق فتح الرحمن محي الدين، إن "هذه الهدنة مثل سابقاتها، حيث تم خرقها من قبل عناصر الدعم السريع الذين انتشروا انتشارا عشوائيا في الأحياء السكنية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تصلهم تعليمات بأن هنالك هدنة، مضيفا أن القوات المسلحة ستكون مضطرة للتعامل مع الدعم السريع في حالة خرق الهدنة بالرغم من حرصها على إنجاح الهدنة لإكمال عملية إجلاء الأجانب ولتحسين الأوضاع الإنسانية للتخفيف عن المواطنين".
وأعرب محي الدين، عن اعتقاده أن الأوضاع ستتجه للاستقرار وأن القوات المسلحة شكلت أطواقا أمنية قوية جدا حول الخرطوم تمنع دخول أي امدادات للدعم السريع لإضعافها، مبينا أن القوات المسلحة تتعامل بسياسة النفس الطويل لأنها لا تريد إيقاع خسائر بين المدنيين.
من جهته قال، الكاتب والمحلل السياسي، خالد الإعيسر: "لا فائدة من التحركات التي تقوم بها قوات الدعم السريع، باعتبار أن الجيش ضرب طوقا أمنيا كبيرا في الخرطوم، وبالتالي فإن هذه المعركة خاسرة"، موضحا أن "هناك العديد من الأخطاء التي ارتكبتها الوساطات والتدخلات الدولية في السابق، وبالتالي فالسودان بحاجة إلى منبر تفاوضي بحيث يكون الحوار سوداني سوداني وهذا ما افتقدته المرحلة السابقة".
وأعرب الإعيسر، عن اعتقاده بأن قضية دمج قوات الدعم السريع وإيجاد حلول تعيد المشهد لما كان عليه أصبحت من الماضي، حيث أن هذه القوات تم دمجها بقرار من القائد العام للقوات المسلحة، ما عدا الجيوب الموجودة في الخرطوم، وهي أصلا تمردت على الدولة، وبالتالي لا يمكن أن تجلس قوات منفصلة من رحم الجيش الوطني لكي تحاور في سياق العودة من جديد.
هذا وقالت مديرة تحرير جريدة الأهرام، د. أسماء الحسيني، إن "الالتزام بالهدنة يتوقف على مدى الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة والحلفاء في المنطقة على الطرفين، وهناك إصرار من كل طرف على إكمال المعركة حتى نهايتها، مضيفة أن هناك شكوكا كثيرة بإمكانية نجاح الوساطة الأمريكية خصوصا أن الطرفين المتنازعين لا يشكلان كامل المشهد السوداني فهناك حركات مسلحة وأحزاب سياسية.
وأوضحت، الحسيني، أن الذهاب لحل سياسي قد يكون معقدا للغاية بعد
كل الفظائع التي ارتكبت خلال القتال الدامي الذي يمثل نقطة تحول في مسار الأحداث في السودان، مشيرة إلى أنه إذا لم يتم الحسم العسكري سريعا في الأسبوع الأول، فإن هناك مخاوف من طول أمد النزاع وامتداده لنطاقات أوسع.
يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج ملفات ساخنة