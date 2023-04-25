https://sputnikarabic.ae/20230425/وصول-28-مواطنا-كوريا-جنوبيا-إلى-العاصمة-سيئول-بعد-إجلائهم-من-السودان-1076279069.html

وصول 28 مواطنا كوريا جنوبيا إلى العاصمة سيئول بعد إجلائهم من السودان

وصول 28 مواطنا كوريا جنوبيا إلى العاصمة سيئول بعد إجلائهم من السودان

وصل 28 مواطنا كوريا جنوبيا إلى العاصمة سيئول عقب عملية إجلاء قامت بها طائرة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الكورية. 25.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-25T16:26+0000

2023-04-25T16:26+0000

2023-04-25T16:26+0000

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وحسب وكالة يونهاب الكورية، فقد عادت طائرة النقل العسكرية الكورية الجنوبية من طراز "KC-330" وعلى متنها 28 مواطنا كوريا جنوبيا من السودان، كان في استقبالهم وزير الدفاع "لي جونغ-سوب" والنائب الثاني لوزير الخارجية "لي دو-هون" ورئيس أركان القوات الجوية الجنرال "جيونغ سانغ-هوا" إضافة إلى عائلاتهم.وأوضحت أن الطائرة وصلت قاعدة سيئول الجوية في مدينة "سيونغنام"، جنوب سيئول مباشرة، لافتة إلى أن عملية الإجلاء التي أطلق عليها اسم "الوعد"، تمت بالتنسيق بين "قوات النخبة من الجيش والقوات الجوية والبحرية والدبلوماسيين من الخطوط الأمامية".وأشاروا إلى أن رحلتهم إلى "بورتسودان" تمت عن طريق قافلة قادتها الإمارات العربية المتحدة، من العاصمة الخرطوم عبر طريق بري طوله قرابة 1,161 كيلومترًا.ولفت المسؤولون إلى أن عملية الإجلاء تطلبت تحليقا مستمرا لطائرات عسكرية كورية جنوبية، اقتضى "التنسيق مع 16 دولة في يوم واحد، وهو ما كان سيستغرق حوالي أسبوعين لولا تعاون تلك الدول".وفي الأساس تعاني مناطق كثيرة في السودان من نقص في الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء، وهو ما أدى إلى خروج بعض المستشفيات عن الخدمة لعدم وجود تلك الخدمات وغيرها بداخلها.وفي تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية أخيرا أكدت أن المعارك أدت إلى وفاة 413 شخصا وإصابة 3551 آخرين، لافتة إلى أن تلك الحصيلة تتضمن 5 على الأقل من عمال الإغاثة العاملين في البلاد.طالع أيضا: بيسكوف: لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن إجلاء المواطنين الروس من السودان

https://sputnikarabic.ae/20230423/الدفاع-الكورية-الجنوبية-أرسلنا-طائرة-نقل-عسكرية-إلى-جيبوتي-لإجلاء-رعايانا-من-السودان-1076194921.html

https://sputnikarabic.ae/20230425/الخارجية-اللبنانية-تعلن-عن-عملية-إجلاء-استثنائية-لمن-تبقى-من-رعاياها-في-السودان-اليوم-أو-غدا-1076264066.html

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