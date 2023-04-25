https://sputnikarabic.ae/20230425/وصول-28-مواطنا-كوريا-جنوبيا-إلى-العاصمة-سيئول-بعد-إجلائهم-من-السودان-1076279069.html
وصول 28 مواطنا كوريا جنوبيا إلى العاصمة سيئول بعد إجلائهم من السودان
وصول 28 مواطنا كوريا جنوبيا إلى العاصمة سيئول بعد إجلائهم من السودان
وصل 28 مواطنا كوريا جنوبيا إلى العاصمة سيئول عقب عملية إجلاء قامت بها طائرة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الكورية. 25.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-25T16:26+0000
2023-04-25T16:26+0000
2023-04-25T16:26+0000
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وحسب وكالة يونهاب الكورية، فقد عادت طائرة النقل العسكرية الكورية الجنوبية من طراز "KC-330" وعلى متنها 28 مواطنا كوريا جنوبيا من السودان، كان في استقبالهم وزير الدفاع "لي جونغ-سوب" والنائب الثاني لوزير الخارجية "لي دو-هون" ورئيس أركان القوات الجوية الجنرال "جيونغ سانغ-هوا" إضافة إلى عائلاتهم.وأوضحت أن الطائرة وصلت قاعدة سيئول الجوية في مدينة "سيونغنام"، جنوب سيئول مباشرة، لافتة إلى أن عملية الإجلاء التي أطلق عليها اسم "الوعد"، تمت بالتنسيق بين "قوات النخبة من الجيش والقوات الجوية والبحرية والدبلوماسيين من الخطوط الأمامية".وأشاروا إلى أن رحلتهم إلى "بورتسودان" تمت عن طريق قافلة قادتها الإمارات العربية المتحدة، من العاصمة الخرطوم عبر طريق بري طوله قرابة 1,161 كيلومترًا.ولفت المسؤولون إلى أن عملية الإجلاء تطلبت تحليقا مستمرا لطائرات عسكرية كورية جنوبية، اقتضى "التنسيق مع 16 دولة في يوم واحد، وهو ما كان سيستغرق حوالي أسبوعين لولا تعاون تلك الدول".وفي الأساس تعاني مناطق كثيرة في السودان من نقص في الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء، وهو ما أدى إلى خروج بعض المستشفيات عن الخدمة لعدم وجود تلك الخدمات وغيرها بداخلها.وفي تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية أخيرا أكدت أن المعارك أدت إلى وفاة 413 شخصا وإصابة 3551 آخرين، لافتة إلى أن تلك الحصيلة تتضمن 5 على الأقل من عمال الإغاثة العاملين في البلاد.طالع أيضا: بيسكوف: لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن إجلاء المواطنين الروس من السودان
https://sputnikarabic.ae/20230423/الدفاع-الكورية-الجنوبية-أرسلنا-طائرة-نقل-عسكرية-إلى-جيبوتي-لإجلاء-رعايانا-من-السودان-1076194921.html
https://sputnikarabic.ae/20230425/الخارجية-اللبنانية-تعلن-عن-عملية-إجلاء-استثنائية-لمن-تبقى-من-رعاياها-في-السودان-اليوم-أو-غدا-1076264066.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الجنوبية, أخبار السودان اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الجنوبية, أخبار السودان اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
وصول 28 مواطنا كوريا جنوبيا إلى العاصمة سيئول بعد إجلائهم من السودان
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وصل 28 مواطنا كوريا جنوبيا إلى العاصمة سيئول عقب عملية إجلاء قامت بها طائرة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الكورية.
وحسب وكالة
يونهاب الكورية، فقد عادت طائرة النقل العسكرية الكورية الجنوبية من طراز "KC-330" وعلى متنها 28 مواطنا كوريا جنوبيا من السودان، كان في استقبالهم وزير الدفاع "لي جونغ-سوب" والنائب الثاني لوزير الخارجية "لي دو-هون" ورئيس أركان القوات الجوية الجنرال "جيونغ سانغ-هوا" إضافة إلى عائلاتهم.
وأوضحت أن الطائرة وصلت قاعدة سيئول الجوية في مدينة "سيونغنام"، جنوب سيئول مباشرة، لافتة إلى أن عملية الإجلاء التي أطلق عليها اسم "الوعد"، تمت بالتنسيق بين "قوات النخبة من الجيش والقوات الجوية والبحرية والدبلوماسيين من الخطوط الأمامية".
من جهته صرح مسؤولون في سيئول بأن رحلة الإجلاء تمت عبر أحد مطارات مدينة جدة السعودية، عقب وصول 28 كوريا إلى هناك من مطار "بورتسودان" على متن طائرة نقل أخرى من طراز "C-130J" يوم الإثنين.
وأشاروا إلى أن رحلتهم إلى "بورتسودان" تمت عن طريق قافلة قادتها الإمارات العربية المتحدة، من العاصمة الخرطوم عبر طريق بري طوله قرابة 1,161 كيلومترًا.
ولفت المسؤولون إلى أن عملية الإجلاء
تطلبت تحليقا مستمرا لطائرات عسكرية كورية جنوبية، اقتضى "التنسيق مع 16 دولة في يوم واحد، وهو ما كان سيستغرق حوالي أسبوعين لولا تعاون تلك الدول".
وتدور في السودان معارك بين الجيش النظامي، وقوات الدعم السريع التي يقودها "حميدتي"، وهو ما أدى إلى تراجع كبير في مستوى الخدمات المقدمة من الدولة.
وفي الأساس تعاني مناطق كثيرة في السودان من نقص في الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء، وهو ما أدى إلى خروج بعض المستشفيات عن الخدمة لعدم وجود تلك الخدمات وغيرها
بداخلها.
وفي تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية أخيرا أكدت أن المعارك أدت إلى وفاة 413 شخصا وإصابة 3551 آخرين، لافتة إلى أن تلك الحصيلة تتضمن 5 على الأقل من عمال الإغاثة العاملين في البلاد.