https://sputnikarabic.ae/20230426/ما-هي-الدول-التي-ترسل-مساعدات-عسكرية-إلى-أوكرانيا-1076333934.html

ما هي الدول التي ترسل مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا؟

ما هي الدول التي ترسل مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا؟

يقدر حجم الدعم العسكري الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها إلى أوكرانيا، بنحو 70 مليار دولار، وذلك منذ اجتماع "رامشتاين"، الذي تم عقده في مثل هذا... 26.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-26T17:10+0000

2023-04-26T17:10+0000

2023-04-26T17:35+0000

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ففي الـ 26 من أبريل/ نيسان 2022، عقد وزراء دفاع ما يعرف بـ "مجموعة رامشتاين" اجتماعا مشتركا في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، لتنسيق الدعم العسكري إلى أوكرانيا، بعدما بدأت روسيا العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان دونباس.وتضم المجموعة عشرات الدول الحليفة لواشنطن، وتقوم بمهمة تنسيق إرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.ما هي أبرز الدول التي ترسل مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا؟تشير إحصائيات معهد "كيل" البحثي الألماني إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول التي قدمت مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، تليها بريطانيا.وفيما يلي إحصائيات المعهد عن حجم الدعم العسكري الذي تقدمه كل دولة خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى الـ 24 من فبراير/ شباط 2023.وبحسب إحصائيات المعهد، فإن كندا والنرويج والسويد والدنمارك وفنلندا، تأتي في المراتب من 7 إلى 10 من حيث حجم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.ما هي الدول الأخرى التي ترسل مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا؟يتجاوز عدد الدول التي تقدم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا الـ 30 دولة ويشمل ذلك الدول التي تم ذكرها في السابق ودول أخرى هي:ما هي الدول التي أرسلت دبابات إلى أوكرانيا؟تمثل دبابات القتال الرئيسية أغلى القطع العسكرية التي حصلت عليها أوكرانيا من واشنطن وحلفائها، ووصل عدد الدول التي أرسلت دبابات إلى أوكرانيا إلى 16 دولة، قامت بإرسال أنواع مختلفة من الدبابات التي ضمت دبابات سوفيتية كانت تستخدمها بعض الدول.ما هو حجم المساعدات التي قدمتها ألمانيا إلى أوكرانيا؟تقدر حجم المساعدات العسكرية الألمانية إلى أوكرانيا بنحو 3.9 مليار دولار وشمل ذلك أنواع مختلفة من العتاد العسكري المتطور الذي ضم مدفعية ومركبات مدرعة وألغام وطائرات مسيرة ورادارات.ما هو حجم المساعدات الكندية لأوكرانيا؟يقدر حجم المساعدات الكندية إلى أوكرانيا بنحو 1.5 مليار دولار ويشمل ذلك مركبات مدرعة وقذائف مضادة للدروع ومدافع هاوتزر وصواريخ دفاع جوي وذخائر وأسلحة خفيفة وأسلحة أخرى.ما هو حجم المساعدات التي أرسلها "الناتو" إلى أوكرانيا؟خلال عام، قام "الناتو" بتدريب عشرات الآلاف من الجنود الأوكرانيين، وبلغ إجمالي المساعدات العسكرية التي أرسلتها الدول الأعضاء في الحلف إلى أوكرانيا بأكثر من 70 مليار دولار، إضافة إلى مساعدات أخرى غير عسكرية.

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https://sputnikarabic.ae/20230414/الجيش-الروسي-يغرق-دبابة-ليوبارد-في-مستنقع-بالقرب-من-خيرسون-1075888109.html

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