ما هي الدول التي ترسل مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا؟
17:10 GMT 26.04.2023 (تم التحديث: 17:35 GMT 26.04.2023)
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEKدمية لفهد وضع على دبابة ليوبارد 2 خلال حفل تسليم الدبابات في قاعدة الجيش المجري بتاريخ في 24 يوليو 2020
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEK
يقدر حجم الدعم العسكري الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها إلى أوكرانيا، بنحو 70 مليار دولار، وذلك منذ اجتماع "رامشتاين"، الذي تم عقده في مثل هذا اليوم من العام الماضي.
ففي الـ 26 من أبريل/ نيسان 2022، عقد وزراء دفاع ما يعرف بـ "مجموعة رامشتاين" اجتماعا مشتركا في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، لتنسيق الدعم العسكري إلى أوكرانيا، بعدما بدأت روسيا العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان دونباس.
وتضم المجموعة عشرات الدول الحليفة لواشنطن، وتقوم بمهمة تنسيق إرسال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.
ما هي أبرز الدول التي ترسل مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا؟
تشير إحصائيات معهد "كيل" البحثي الألماني إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول التي قدمت مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، تليها بريطانيا.
وفيما يلي إحصائيات المعهد عن حجم الدعم العسكري الذي تقدمه كل دولة خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى الـ 24 من فبراير/ شباط 2023.
الولايات المتحدة الأمريكية: 39.1 مليار دولار.
المملكة المتحدة: 5.9 مليار دولار.
ألمانيا: 3.2 مليار دولار.
الاتحاد الأوروبي: 3.2 مليار دولار.
بولندا: 2.6 مليار دولار.
هولندا: 2.6 مليار دولار.
وبحسب إحصائيات المعهد، فإن كندا والنرويج والسويد والدنمارك وفنلندا، تأتي في المراتب من 7 إلى 10 من حيث حجم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.
ما هي الدول الأخرى التي ترسل مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا؟
يتجاوز عدد الدول التي تقدم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا الـ 30 دولة ويشمل ذلك الدول التي تم ذكرها في السابق ودول أخرى هي:
إيطاليا.
الدنمارك.
فرنسا.
التشيك.
ليتوانيا.
أستراليا.
لاتفيا.
إسبانيا.
تركيا.
لوكسمبورغ.
إستونيا.
بلجيكا.
بلغاريا.
سلوفاكيا.
اليونان.
كرواتيا.
البرتغال.
سلوفينيا.
نيوزيلاندا.
النمسا.
كوريا الجنوبية.
رومانيا.
ما هي الدول التي أرسلت دبابات إلى أوكرانيا؟
تمثل دبابات القتال الرئيسية أغلى القطع العسكرية التي حصلت عليها أوكرانيا من واشنطن وحلفائها، ووصل عدد الدول التي أرسلت دبابات إلى أوكرانيا إلى 16 دولة، قامت بإرسال أنواع مختلفة من الدبابات التي ضمت دبابات سوفيتية كانت تستخدمها بعض الدول.
أرسلت بلغاريا والتشيك ومقدونيا الشمالية وبولندا وسلوفاكيا دبابات "تي – 72" و"تي – 55".
شمل ذلك أيضا دبابات حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي ظهرت في حقبة الحرب الباردة.
أرسلت الدنمارك وألمانيا وهولندا، نحو 100 دبابة قتال رئيسية من فئة "ليوبارد – 1".
أرسلت كندا والدنمارك وهولندا وألمانيا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا عشرات الدبابات "ليوبارد – 2 إيه 4" و"ليوبارد – 2 إيه 6".
تعهدت السويد بإرسال 10 دبابات "ليوبارد – 2".
تعهدت بريطانيا بإرسال 14 دبابة "تشالنجر – 2" مسلحة بقذائف اليورانيوم المنضب.
تعهدت الولايات المتحدة بإرسال 31 دبابة "أبرامز إم – 1".
ما هو حجم المساعدات التي قدمتها ألمانيا إلى أوكرانيا؟
تقدر حجم المساعدات العسكرية الألمانية إلى أوكرانيا بنحو 3.9 مليار دولار وشمل ذلك أنواع مختلفة من العتاد العسكري المتطور الذي ضم مدفعية ومركبات مدرعة وألغام وطائرات مسيرة ورادارات.
ما هو حجم المساعدات الكندية لأوكرانيا؟
يقدر حجم المساعدات الكندية إلى أوكرانيا بنحو 1.5 مليار دولار ويشمل ذلك مركبات مدرعة وقذائف مضادة للدروع ومدافع هاوتزر وصواريخ دفاع جوي وذخائر وأسلحة خفيفة وأسلحة أخرى.
ما هو حجم المساعدات التي أرسلها "الناتو" إلى أوكرانيا؟
خلال عام، قام "الناتو" بتدريب عشرات الآلاف من الجنود الأوكرانيين، وبلغ إجمالي المساعدات العسكرية التي أرسلتها الدول الأعضاء في الحلف إلى أوكرانيا بأكثر من 70 مليار دولار، إضافة إلى مساعدات أخرى غير عسكرية.
كم عدد دبابات "ليوبارد" في أوروبا
كم عدد دبابات "ليوبارد" في أوروبا