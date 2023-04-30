https://sputnikarabic.ae/20230430/بايدن-يلتقي-عائلة-المراسل-الأمريكي-المتهم-بالتجسس-والمعتقل-في-روسيا-1076474371.html
بايدن يلتقي عائلة المراسل الأمريكي المتهم بالتجسس والمعتقل في روسيا
بايدن يلتقي عائلة المراسل الأمريكي المتهم بالتجسس والمعتقل في روسيا
التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن عائلة المراسل إيفان غيرشكوفيتش الذي اعتقل في روسيا الشهر الماضي بتهمة التجسس 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T06:17+0000
2023-04-30T06:17+0000
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واشنطن- سبوتنيك. ووفق ما ذكره تجمع الصحافة في البيت الأبيض، فقد اجتمع أمس السبت الرئيس الأمريكي وزوجته جيل بايدن مع والدي المراسل الصحفي المعتقل في روسيا، غيرشكوفيتش وشقيقته.وكان بايدن قد أجرى في وقت سابق من شهر أبريل/ نيسان الجاري، محادثة هاتفية مع عائلة غيرشكوفيتش.وفي يوم السبت أيضًا، التقى بايدن وزوجته بلاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينير التي حُكم عليها بالسجن تسع سنوات في روسيا لإحضار زيت الحشيش بشكل غير قانوني إلى البلاد، لكنها عادت إلى الولايات المتحدة كجزء من عملية مبادلة تمت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث تم مبادلتها برجل الأعمال الروسي فيكتور بوت.وقد جاء القرار ردا على رفض الولايات المتحدة إصدار تأشيرات للصحفيين الروس الذين كان من المفترض أن يسافروا مع وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى نيويورك لحضور أحداث الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر.طالع أيضا: أنطونوف: واشنطن تتوعد باتخاذ إجراءات ضد روسيا إذا لم تفرج عن الصحفي غيرشكوفيتش
https://sputnikarabic.ae/20230330/الكرملين-تم-القبض-على-مراسل-صحيفة-وول-ستريت-جورنال-متلبسا--1075323595.html
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أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم, روسيا, جو بايدن
أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم, روسيا, جو بايدن
بايدن يلتقي عائلة المراسل الأمريكي المتهم بالتجسس والمعتقل في روسيا
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التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن عائلة المراسل إيفان غيرشكوفيتش الذي اعتقل في روسيا الشهر الماضي بتهمة التجسس
واشنطن- سبوتنيك. ووفق ما ذكره تجمع الصحافة في البيت الأبيض، فقد اجتمع أمس السبت الرئيس الأمريكي وزوجته جيل بايدن مع والدي المراسل الصحفي المعتقل في روسيا، غيرشكوفيتش وشقيقته
.
وكان بايدن قد أجرى في وقت سابق من
شهر أبريل/ نيسان الجاري، محادثة هاتفية مع عائلة غيرشكوفيتش.
وفي يوم السبت أيضًا، التقى بايدن وزوجته بلاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينير التي حُكم عليها بالسجن تسع سنوات في روسيا لإحضار زيت الحشيش بشكل غير قانوني إلى البلاد، لكنها عادت إلى الولايات المتحدة كجزء من عملية مبادلة تمت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث تم مبادلتها برجل الأعمال الروسي فيكتور بوت.
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أكدت في بيان لها الخميس الماضي، أنها رفضت طلب السفارة الأمريكية بزيارة غيرشكوفيتش يوم 11 مايو/ آيار المقبل.
وقد جاء القرار ردا على رفض الولايات المتحدة إصدار تأشيرات للصحفيين الروس الذين كان من المفترض أن يسافروا مع وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى نيويورك لحضور أحداث الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر.