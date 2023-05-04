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https://sputnikarabic.ae/20230504/البحرية-الإيرانية-تعلن-احتجاز-6-سفن-كانت-تحمل-بضائع-مهربة-في-مياه-الخليج-1076679213.html
البحرية الإيرانية تعلن احتجاز 6 سفن كانت تحمل بضائع مهربة في مياه الخليج
البحرية الإيرانية تعلن احتجاز 6 سفن كانت تحمل بضائع مهربة في مياه الخليج
أعلنت حرس الحدود والحراسة البحرية الإيرانية، اليوم الخميس، "احتجاز 6 سفن كانت تحمل بضائع مهربة بقيمة 250 مليار ريال في المياه الإيرانية شمال غرب الخليج". 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T18:28+0000
2023-05-04T18:28+0000
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وقال قائد قوات حرس الحدود والحراسة البحرية في محافظة خوزستان لطف علي باكباز، إن "دورية لقوات الحراسة البحرية كانت تجوب المياه الساحلية لخوزستان واشتبهت بـ6 سفن كانت تتجه نحو موانئ محافظة خوزستان وقامت بإيقافها"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف باكباز، أنه "تم كشف 475 جهاز مكيف هواء في هذه السفن تم شحنها من أحد موانئ دول الخليج"، مؤكدا أن "البضائع التي تم ضبطها لم تكن مدونة في آية قوائم جمركية أو رخص قانونية، وأنه تم القبض على 12 متهم بتهريب البضائع وإحالتهم للجهات القضائية".وكانت البحرية الأمريكية قد أعلنت أمس الأربعاء، أن "القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، احتجزت ناقلة نفط ترفع علم بنما، أثناء عبورها مضيق هرمز".وقال الأسطول الخامس الأمريكي، التابع للقوات البحرية الأمريكية، في بيان له، إنه "في الثالث من مايو، في حوالي الساعة 6:20 بالتوقيت المحلي، احتجزت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني ناقلة نفط ترفع علم بنما أثناء عبورها مضيق هرمز".وأضاف البيان أن "ناقلة النفط المحتجزة غادرت دبي وكانت في طريقها من الخليج العربي نحو ميناء الفجيرة في الإمارات، عندما اعترضت من قبل 12 زورقا هجوميا سريعا تابعا للحرس الثوري الإيراني في وسط المضيق".يأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان إيران، أن قواتها البحرية ضبطت سفينة مخالفة ترفع علم جزر مارشال، ووجهتها إلى المياه الإيرانية في خليج عمان.وأظهرت بيانات التتبع بالأقمار الصناعية أن السفينة كانت متجهة من الكويت إلى مدينة هيوستن، في ولاية تكساس الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230503/المدعي-العام-في-طهران-ضبط-ناقلة-نفط-ترفع-علم-بنما-في-مضيق-هرمز-بأمر-من-السلطة-القضائية-1076622917.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار الخليج , الأخبار, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار الخليج , الأخبار, العالم

البحرية الإيرانية تعلن احتجاز 6 سفن كانت تحمل بضائع مهربة في مياه الخليج

18:28 GMT 04.05.2023
© AFP 2023 / -البحرية الإيرانية - سفن حربية إيرانية تواجه سفن أمريكية
البحرية الإيرانية - سفن حربية إيرانية تواجه سفن أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
© AFP 2023 / -
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أعلنت حرس الحدود والحراسة البحرية الإيرانية، اليوم الخميس، "احتجاز 6 سفن كانت تحمل بضائع مهربة بقيمة 250 مليار ريال في المياه الإيرانية شمال غرب الخليج".
وقال قائد قوات حرس الحدود والحراسة البحرية في محافظة خوزستان لطف علي باكباز، إن "دورية لقوات الحراسة البحرية كانت تجوب المياه الساحلية لخوزستان واشتبهت بـ6 سفن كانت تتجه نحو موانئ محافظة خوزستان وقامت بإيقافها"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
وأضاف باكباز، أنه "تم كشف 475 جهاز مكيف هواء في هذه السفن تم شحنها من أحد موانئ دول الخليج"، مؤكدا أن "البضائع التي تم ضبطها لم تكن مدونة في آية قوائم جمركية أو رخص قانونية، وأنه تم القبض على 12 متهم بتهريب البضائع وإحالتهم للجهات القضائية".
سفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
المدعي العام في طهران: ضبط ناقلة نفط في مضيق هرمز بأمر من السلطة القضائية
أمس, 12:58 GMT
وكانت البحرية الأمريكية قد أعلنت أمس الأربعاء، أن "القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، احتجزت ناقلة نفط ترفع علم بنما، أثناء عبورها مضيق هرمز".
وقال الأسطول الخامس الأمريكي، التابع للقوات البحرية الأمريكية، في بيان له، إنه "في الثالث من مايو، في حوالي الساعة 6:20 بالتوقيت المحلي، احتجزت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني ناقلة نفط ترفع علم بنما أثناء عبورها مضيق هرمز".
وأضاف البيان أن "ناقلة النفط المحتجزة غادرت دبي وكانت في طريقها من الخليج العربي نحو ميناء الفجيرة في الإمارات، عندما اعترضت من قبل 12 زورقا هجوميا سريعا تابعا للحرس الثوري الإيراني في وسط المضيق".
استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان، 13 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
مصادر استخباراتية: إيران تخطط لمهاجمة سفن إسرائيلية في الخليج بطائرات مسيرة
9 أبريل, 10:25 GMT
يأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان إيران، أن قواتها البحرية ضبطت سفينة مخالفة ترفع علم جزر مارشال، ووجهتها إلى المياه الإيرانية في خليج عمان.
وأظهرت بيانات التتبع بالأقمار الصناعية أن السفينة كانت متجهة من الكويت إلى مدينة هيوستن، في ولاية تكساس الأمريكية.
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