https://sputnikarabic.ae/20230504/البحرية-الإيرانية-تعلن-احتجاز-6-سفن-كانت-تحمل-بضائع-مهربة-في-مياه-الخليج-1076679213.html
البحرية الإيرانية تعلن احتجاز 6 سفن كانت تحمل بضائع مهربة في مياه الخليج
البحرية الإيرانية تعلن احتجاز 6 سفن كانت تحمل بضائع مهربة في مياه الخليج
أعلنت حرس الحدود والحراسة البحرية الإيرانية، اليوم الخميس، "احتجاز 6 سفن كانت تحمل بضائع مهربة بقيمة 250 مليار ريال في المياه الإيرانية شمال غرب الخليج". 04.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-04T18:28+0000
2023-05-04T18:28+0000
2023-05-04T18:28+0000
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وقال قائد قوات حرس الحدود والحراسة البحرية في محافظة خوزستان لطف علي باكباز، إن "دورية لقوات الحراسة البحرية كانت تجوب المياه الساحلية لخوزستان واشتبهت بـ6 سفن كانت تتجه نحو موانئ محافظة خوزستان وقامت بإيقافها"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف باكباز، أنه "تم كشف 475 جهاز مكيف هواء في هذه السفن تم شحنها من أحد موانئ دول الخليج"، مؤكدا أن "البضائع التي تم ضبطها لم تكن مدونة في آية قوائم جمركية أو رخص قانونية، وأنه تم القبض على 12 متهم بتهريب البضائع وإحالتهم للجهات القضائية".وكانت البحرية الأمريكية قد أعلنت أمس الأربعاء، أن "القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، احتجزت ناقلة نفط ترفع علم بنما، أثناء عبورها مضيق هرمز".وقال الأسطول الخامس الأمريكي، التابع للقوات البحرية الأمريكية، في بيان له، إنه "في الثالث من مايو، في حوالي الساعة 6:20 بالتوقيت المحلي، احتجزت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني ناقلة نفط ترفع علم بنما أثناء عبورها مضيق هرمز".وأضاف البيان أن "ناقلة النفط المحتجزة غادرت دبي وكانت في طريقها من الخليج العربي نحو ميناء الفجيرة في الإمارات، عندما اعترضت من قبل 12 زورقا هجوميا سريعا تابعا للحرس الثوري الإيراني في وسط المضيق".يأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان إيران، أن قواتها البحرية ضبطت سفينة مخالفة ترفع علم جزر مارشال، ووجهتها إلى المياه الإيرانية في خليج عمان.وأظهرت بيانات التتبع بالأقمار الصناعية أن السفينة كانت متجهة من الكويت إلى مدينة هيوستن، في ولاية تكساس الأمريكية.
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار الخليج , الأخبار, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار الخليج , الأخبار, العالم
البحرية الإيرانية تعلن احتجاز 6 سفن كانت تحمل بضائع مهربة في مياه الخليج
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أعلنت حرس الحدود والحراسة البحرية الإيرانية، اليوم الخميس، "احتجاز 6 سفن كانت تحمل بضائع مهربة بقيمة 250 مليار ريال في المياه الإيرانية شمال غرب الخليج".
وقال قائد قوات حرس الحدود والحراسة البحرية في محافظة خوزستان لطف علي باكباز، إن "دورية لقوات الحراسة البحرية كانت تجوب المياه الساحلية لخوزستان واشتبهت بـ6 سفن كانت تتجه نحو موانئ محافظة خوزستان وقامت بإيقافها"، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية- إرنا.
وأضاف باكباز، أنه "تم كشف 475 جهاز مكيف هواء في هذه السفن تم شحنها من أحد موانئ دول الخليج"، مؤكدا أن "البضائع التي تم ضبطها لم تكن مدونة في آية قوائم جمركية أو رخص قانونية، وأنه تم القبض على 12 متهم بتهريب البضائع وإحالتهم للجهات القضائية".
وكانت البحرية الأمريكية قد أعلنت أمس الأربعاء، أن "القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، احتجزت ناقلة نفط ترفع علم بنما
، أثناء عبورها مضيق هرمز".
وقال الأسطول الخامس الأمريكي، التابع للقوات البحرية الأمريكية، في بيان له، إنه "في الثالث من مايو، في حوالي الساعة 6:20 بالتوقيت المحلي، احتجزت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري
الإسلامي الإيراني ناقلة نفط ترفع علم بنما أثناء عبورها مضيق هرمز".
وأضاف البيان أن "ناقلة النفط المحتجزة غادرت دبي وكانت في طريقها من الخليج العربي نحو ميناء الفجيرة في الإمارات، عندما اعترضت من قبل 12 زورقا هجوميا سريعا تابعا للحرس الثوري الإيراني في وسط المضيق".
يأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان إيران، أن قواتها البحرية ضبطت سفينة مخالفة ترفع علم جزر مارشال
، ووجهتها إلى المياه الإيرانية في خليج عمان.
وأظهرت بيانات التتبع بالأقمار الصناعية أن السفينة كانت متجهة من الكويت
إلى مدينة هيوستن، في ولاية تكساس الأمريكية.