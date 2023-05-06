https://sputnikarabic.ae/20230506/ارتفاع-حصيلة-القتلى-المدنيين-جراء-الاشتباكات-بالسودان-إلى-479-قتيلا-1076733683.html

ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين جراء الاشتباكات بالسودان إلى 479 قتيلا

ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين جراء الاشتباكات بالسودان إلى 479 قتيلا

ارتفعت حصيلة الضحايا المدنيين جراء الاشتباكات المتواصلة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى 479 قتيلا. 06.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-06T16:21+0000

2023-05-06T16:21+0000

2023-05-06T16:21+0000

أخبار السودان اليوم

قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/i/logo/logo-social.png

الخرطوم - سبوتنيك. جاء ذلك وفق ما أفادت به نقابة أطباء السودان في بيان لها اليوم السبت، في وقت يجري فيه ممثلون عن طرفي النزاع محادثات بمدينة جدة السعودية.وقالت نقابة الأطباء: "ما زالت الاشتباكات جارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة ... ارتفع عدد الوفيات منذ بداية الاشتباكات لــ (479) حالة وفاة بين المدنيين، و(2518) حالة إصابة بين المدنيين".ولفتت إلى أنه "يوجد العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد".وأكدت النقابة أنه "ما زالت جميع المستشفيات والمرافق الصحية متوقفة في مدينة الجنينة [مركز ولاية غرب دارفور] حتى اللحظة واستطعنا حصر عدد (100) وفاة منذ الـ24 من أبريل، ولا يوجد حصر دقيق لعدد الإصابات إلى الآن".وتوجه وفدا الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، مساء أمس الجمعة، إلى مدينة جدة غربي السعودية، لبدء المفاوضات بينهما.ودخل الصراع الأخطر في السودان أسبوعه الرابع، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، كثيرا من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك الدائرة منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم الأربعاء لمدة أسبوع، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.

https://sputnikarabic.ae/20230506/مجلس-التعاون-الخليجي-يرحب-ببدء-المحادثات-بين-الجيش-السوداني-والدعم-السريع-بالسعودية-1076732245.html

https://sputnikarabic.ae/20230506/الدعم-السريع-ترحب-بالوساطة-لبدء-حوار-مع-الجيش-وتجدد-تمسكها-بحكومة-مدنية-للسودان--1076730817.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي, الأخبار