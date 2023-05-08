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https://sputnikarabic.ae/20230508/البرهان-يرحب-بالمبادرات-التي-تحقن-دماء-السودانيين-وتعيد-للسودان-استقراره-1076798228.html
البرهان يرحب بالمبادرات التي "تحقن دماء السودانيين" وتعيد للسودان استقراره
البرهان يرحب بالمبادرات التي "تحقن دماء السودانيين" وتعيد للسودان استقراره
أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، ترحيبه بأي مبادرة "تحقن دماء السودانيين" وتعيد للسودان استقراره، وذلك في ظل... 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T18:24+0000
2023-05-08T18:24+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال البرهان، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين: "نرحب بكل المبادرات التي تحقن دماء السودانيين وتعيد للسودان استقراره وتعيد اللحمة الوطنية للشعب السوداني".وأضاف أنه "لا مجال لأي حوار مع المتمردين (الدعم السريع) دون وقف إطلاق النار وإلقاء السلاح"، مشيرا إلى أنه "لا فائدة من الجلوس على طاولة المفاوضات في السعودية دون وقف إطلاق النار"، منوها بأن "وقف إطلاق النار يجب أن يكون مصحوبا بإخلاء الدعم السريع للأعيان المدنية".وعبر البرهان عن رفضه "تدويل الأزمة" وقبول "أي مبادرة تعمل على حقن دماء الشعب السوداني"، مشددا: "نعتقد أن الحل السلمي هو السبيل الأمثل لحل الأزمة الحالية في السودان".وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي من ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، ليل الأحد/الاثنين، عن بدء محادثات تمهيدية بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في جدة يوم السبت الماضي.وأكدت الخارجية السعودية، أن السعودية والولايات المتحدة الأمريكية حثتا الطرفين على الانخراط بجدية في المحادثات، وذلك لتحقيق وقف فعال قصير المدى لإطلاق النار، والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الطارئة، واستعادة الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى وضع جدول زمني لمفاوضات موسعة للوصول لوقف دائم للأعمال العدائية.وبحسب بيان الخارجية السعودية، أعرب الطرفان عن تحمل مسؤولية رفع المعاناة عن الشعب السوداني، بما يتضمن الوصول لاتفاق على الإجراءات الأمنية، لتيسير وصول المساعدات الإنسانية العاجلة واستعادة الخدمات الضرورية لمن هم في حاجة لها.
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https://sputnikarabic.ae/20230508/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
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أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني
أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني

البرهان يرحب بالمبادرات التي "تحقن دماء السودانيين" وتعيد للسودان استقراره

18:24 GMT 08.05.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان
 قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
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أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، ترحيبه بأي مبادرة "تحقن دماء السودانيين" وتعيد للسودان استقراره، وذلك في ظل تواصل الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من 3 أسابيع.
القاهرة - سبوتنيك. وقال البرهان، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين: "نرحب بكل المبادرات التي تحقن دماء السودانيين وتعيد للسودان استقراره وتعيد اللحمة الوطنية للشعب السوداني".
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2 مايو, 11:55 GMT
وأضاف أنه "لا مجال لأي حوار مع المتمردين (الدعم السريع) دون وقف إطلاق النار وإلقاء السلاح"، مشيرا إلى أنه "لا فائدة من الجلوس على طاولة المفاوضات في السعودية دون وقف إطلاق النار"، منوها بأن "وقف إطلاق النار يجب أن يكون مصحوبا بإخلاء الدعم السريع للأعيان المدنية".
وعبر البرهان عن رفضه "تدويل الأزمة" وقبول "أي مبادرة تعمل على حقن دماء الشعب السوداني"، مشددا: "نعتقد أن الحل السلمي هو السبيل الأمثل لحل الأزمة الحالية في السودان".
وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي من ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، ليل الأحد/الاثنين، عن بدء محادثات تمهيدية بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في جدة يوم السبت الماضي.
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
14:23 GMT
وأكدت الخارجية السعودية، أن السعودية والولايات المتحدة الأمريكية حثتا الطرفين على الانخراط بجدية في المحادثات، وذلك لتحقيق وقف فعال قصير المدى لإطلاق النار، والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الطارئة، واستعادة الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى وضع جدول زمني لمفاوضات موسعة للوصول لوقف دائم للأعمال العدائية.
وبحسب بيان الخارجية السعودية، أعرب الطرفان عن تحمل مسؤولية رفع المعاناة عن الشعب السوداني، بما يتضمن الوصول لاتفاق على الإجراءات الأمنية، لتيسير وصول المساعدات الإنسانية العاجلة واستعادة الخدمات الضرورية لمن هم في حاجة لها.
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