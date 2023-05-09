https://sputnikarabic.ae/20230509/البرلمان-العربي-يدعو-المجتمع-الدولي-والجهات-المانحة-إلى-سرعة-تقديم-المساعدات-للشعب-السوداني-1076815490.html

البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى سرعة تقديم المساعدات للشعب السوداني

البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى سرعة تقديم المساعدات للشعب السوداني

أشاد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، "بالمبادرة الإنسانية للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بتقديم... 09.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-09T09:26+0000

2023-05-09T09:26+0000

2023-05-09T09:26+0000

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وثمن العسومي، في بيان له، "المساعدات الإنسانية التي أرسلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بإرسال إمدادات طبية ومساعدات إنسانية وإغاثية للشعب السوداني، والتي تجسد الرؤية الإنسانية لصاحب الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات".ودعا رئيس البرلمان العربي، "المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى ضرورة الإسراع بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب السوداني للتخفيف من حدة المعاناة والظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية نتيجة الأزمة الجارية".وأكد العسومي، على "ضرورة تقديم المساعدات الطبية العاجلة، خاصة بعد خروج أكثر من نصف المستشفيات في العاصمة الخرطوم عن العمل".ووجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، "بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليا".وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، ليل الأحد/الاثنين، عن بدء محادثات تمهيدية بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في جدة يوم السبت الماضي.وأكدت الخارجية السعودية، أن السعودية والولايات المتحدة الأمريكية حثتا الطرفين على الانخراط بجدية في المحادثات، وذلك لتحقيق وقف فعال قصير المدى لإطلاق النار، والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الطارئة، واستعادة الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى وضع جدول زمني لمفاوضات موسعة للوصول لوقف دائم للأعمال العدائية.وبحسب بيان الخارجية السعودية، أعرب الطرفان تحمل مسؤولية رفع المعاناة عن الشعب السوداني، بما يتضمن الوصول لاتفاق على الإجراءات الأمنية، لتيسير وصول المساعدات الإنسانية العاجلة واستعادة الخدمات الضرورية لمن هم في حاجة لها.وكشفت الخارجية السعودية أن المحادثات بين طرفي النزاع مستمرة منذ 7 مايو/ أيار الجاري، على أمل الوصول إلى وقفٍ فعال ومؤقت لإطلاق النار لإمكانية إيصال المعونات الإنسانية لمن هم في حاجة لها.وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي من ضحايا العسكريين من طرفي النزاع.

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي