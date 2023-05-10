عربي
https://sputnikarabic.ae/20230510/الجيش-السوداني-يعلن-مقتل-المئات-من-الدعم-السريع-خلال-اشتباكات-شمال-الخرطوم-1076894506.html
الجيش السوداني يعلن مقتل المئات من "الدعم السريع" خلال اشتباكات شمال الخرطوم
الجيش السوداني يعلن مقتل المئات من "الدعم السريع" خلال اشتباكات شمال الخرطوم
قال الجيش السوداني، إن قواته قتلت، اليوم الأربعاء، المئات من قوات الدعم السريع ودمرت عشرات العربات المسلحة، خلال مواجهات في مدينة بحري شمال الخرطوم. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T20:53+0000
2023-05-10T20:53+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076154838_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_c70d620bcdc9752ec5cb1f418497f736.jpg
جاء ذلك في بيان للجيش، في ظل استمرار المعارك بين الطرفين المتحاربين، في وقت يأمل فيه السودانيون أن تؤدي محادثات تقودها السعودية إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار.وقال الجيش في بيانه: "الموقف العملياتي مستقر في جميع ولايات البلاد عدا الانتهاكات المستمرة التي تمارسها الميليشيا المتمردة في أجزاء من مناطق العاصمة".وأوضح أن هذه الانتهاكات "تتمثل في التمركزات بالمناطق السكنية وما يصاحبها من أعمال إرهابية، تتمثل في الخطف ونهب الممتلكات العامة والخاصة وانتهاك حرمات المنازل، والتخريب الواسع لمرافق الخدمات ونهب البنوك والقصف العشوائي، والاستيلاء على عدد كبير من المستشفيات وتحويلها إلى مقرات عسكرية".وقال الجيش السوداني إن قواته "نفذت عملية تمشيط واسعة في بحري تخللتها اشتباكات مع المتمردين تكبدوا فيها مئات القتلى وتدمير عشرات العربات المسلحة وإزالة العديد من ارتكازات العدو في المنطقة".وتابع في بيانه: "نصبت مجموعة من قواتنا كمينا ناجحا لمتحرك للميليشيا المتمردة جنوب بحري وتمكنت من تدمير 7 عربات مسلحة والاستيلاء على 6".ووجه الجيش السوداني المواطنين بـ "تفادي التحركات في أي منطقة تحدث فيها اشتباكات" مع قوات الدعم السريع و"الحرص على البقاء داخل المنازل واتخاذ ما يلزم من تحوطات حفاظًا علي سلامتهم".وجدد الجيش دعوته لأفراد "الدعم السريع" لـ "الاستفادة من عفو السيد القائد العام (عبد الفتاح البرهان) بالتبليغ لأقرب وحدة عسكرية في جميع أنحاء البلاد".وشدد على "عدم جدوى التمادي في مغامرة التمرد الفاشلة"، مؤكدا استعداده لـ "تسهيل ترحيل الأجانب منهم إلى بلادهم بسلام".وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، ليل الأحد/ الاثنين الماضي، عن بدء محادثات تمهيدية بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في جدة، يوم السبت الماضي.وأكدت الخارجية السعودية أن السعودية والولايات المتحدة الأمريكية حثتا الطرفين على الانخراط بجدية في المحادثات، وذلك لتحقيق وقف فعال قصير المدى لإطلاق النار، والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الطارئة، واستعادة الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى وضع جدول زمني لمفاوضات موسعة للوصول لوقف دائم للأعمال العدائية.وتدور منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن الضحايا العسكريين من طرفي النزاع.
https://sputnikarabic.ae/20230509/البرهان-لرئيس-الاتحاد-الأفريقي-قائد-قوات-الدعم-السريع-استعان-بـمرتزقة-من-بعض-الدول-1076807436.html
https://sputnikarabic.ae/20230510/السودان-الدعم-السريع-يعلن-إسقاط-طائرة-شمال-الحلفايا-1076862925.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/15/1076154838_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_a9580049d6cead5aac1b23a411525834.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, الأخبار

الجيش السوداني يعلن مقتل المئات من "الدعم السريع" خلال اشتباكات شمال الخرطوم

20:53 GMT 10.05.2023
© AFP 2023السودان
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegram
قال الجيش السوداني، إن قواته قتلت، اليوم الأربعاء، المئات من قوات الدعم السريع ودمرت عشرات العربات المسلحة، خلال مواجهات في مدينة بحري شمال الخرطوم.
جاء ذلك في بيان للجيش، في ظل استمرار المعارك بين الطرفين المتحاربين، في وقت يأمل فيه السودانيون أن تؤدي محادثات تقودها السعودية إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار.
وقال الجيش في بيانه: "الموقف العملياتي مستقر في جميع ولايات البلاد عدا الانتهاكات المستمرة التي تمارسها الميليشيا المتمردة في أجزاء من مناطق العاصمة".
وأوضح أن هذه الانتهاكات "تتمثل في التمركزات بالمناطق السكنية وما يصاحبها من أعمال إرهابية، تتمثل في الخطف ونهب الممتلكات العامة والخاصة وانتهاك حرمات المنازل، والتخريب الواسع لمرافق الخدمات ونهب البنوك والقصف العشوائي، والاستيلاء على عدد كبير من المستشفيات وتحويلها إلى مقرات عسكرية".
وقال الجيش السوداني إن قواته "نفذت عملية تمشيط واسعة في بحري تخللتها اشتباكات مع المتمردين تكبدوا فيها مئات القتلى وتدمير عشرات العربات المسلحة وإزالة العديد من ارتكازات العدو في المنطقة".
وتابع في بيانه: "نصبت مجموعة من قواتنا كمينا ناجحا لمتحرك للميليشيا المتمردة جنوب بحري وتمكنت من تدمير 7 عربات مسلحة والاستيلاء على 6".
ووجه الجيش السوداني المواطنين بـ "تفادي التحركات في أي منطقة تحدث فيها اشتباكات" مع قوات الدعم السريع و"الحرص على البقاء داخل المنازل واتخاذ ما يلزم من تحوطات حفاظًا علي سلامتهم".
وجدد الجيش دعوته لأفراد "الدعم السريع" لـ "الاستفادة من عفو السيد القائد العام (عبد الفتاح البرهان) بالتبليغ لأقرب وحدة عسكرية في جميع أنحاء البلاد".
رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
البرهان لرئيس الاتحاد الأفريقي: قائد قوات الدعم السريع استعان بـ"مرتزقة" من بعض الدول
أمس, 05:54 GMT
وشدد على "عدم جدوى التمادي في مغامرة التمرد الفاشلة"، مؤكدا استعداده لـ "تسهيل ترحيل الأجانب منهم إلى بلادهم بسلام".
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، ليل الأحد/ الاثنين الماضي، عن بدء محادثات تمهيدية بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في جدة، يوم السبت الماضي.
قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي) - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
السودان... "الدعم السريع" يعلن إسقاط طائرة شمال الحلفايا
09:57 GMT
وأكدت الخارجية السعودية أن السعودية والولايات المتحدة الأمريكية حثتا الطرفين على الانخراط بجدية في المحادثات، وذلك لتحقيق وقف فعال قصير المدى لإطلاق النار، والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الطارئة، واستعادة الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى وضع جدول زمني لمفاوضات موسعة للوصول لوقف دائم للأعمال العدائية.
وتدور منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن الضحايا العسكريين من طرفي النزاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала