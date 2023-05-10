https://sputnikarabic.ae/20230510/مصر-وبريطانيا-تبحثان-وقف-إطلاق-النار-في-السودان-1076892532.html

مصر وبريطانيا تبحثان وقف إطلاق النار في السودان

مصر وبريطانيا تبحثان وقف إطلاق النار في السودان

بحثت مصر وبريطانيا، اليوم الأربعاء، الجهود المبذولة لوقف فوري وشامل لإطلاق النار في السودان، وسط استمرار المعارك بين قوات الجيش والدعم السريع. 10.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-10T19:41+0000

2023-05-10T19:41+0000

2023-05-10T19:41+0000

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جاء ذلك، في لقاء جمع نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، حمدي لوزا، مع المبعوث البريطاني للسودان، روبرت فيرويذر، وسفير لندن لدى القاهرة، جاريث بايلي، في مقر وزارة الخارجية في العاصمة المصرية.وبحسب بيان للخارجية المصرية، تناول اللقاء "الجهود المبذولة للوصول إلى وقف فوري وشامل ومستدام لإطلاق النار حقنًا لدماء الشعب السوداني وحفاظًا على أمن وسلامة المدنيين".كما بحث اللقاء "فتح ممرات إنسانية لتسهيل وصول الإمدادات الغذائية والطبية للسودانيين والدور المحوري لمصر وغيرها من دول الجوار في هذا الإطار".وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، ليل الأحد/ الاثنين الماضي، عن بدء محادثات تمهيدية بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في جدة، يوم السبت الماضي.وأكدت الخارجية السعودية أن السعودية والولايات المتحدة الأمريكية حثتا الطرفين على الانخراط بجدية في المحادثات، وذلك لتحقيق وقف فعال قصير المدى لإطلاق النار، والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الطارئة، واستعادة الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى وضع جدول زمني لمفاوضات موسعة للوصول لوقف دائم للأعمال العدائية.وتدور منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن الضحايا العسكريين من طرفي النزاع.

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