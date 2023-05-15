https://sputnikarabic.ae/20230515/معلومات-عن-صواريخ-إيريس--تي-التي-أعلنت-ألمانيا-تسليمها-إلى-أوكرانيا-1077078454.html

معلومات عن صواريخ "إيريس- تي" التي أعلنت ألمانيا تسليمها إلى أوكرانيا

معلومات عن صواريخ "إيريس- تي" التي أعلنت ألمانيا تسليمها إلى أوكرانيا

تضمنت حزمة المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الألمانية، 4 أنظمة دفاع جوي مصممة للإطلاق من منصات أرضية. 15.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-15T20:33+0000

2023-05-15T20:33+0000

2023-05-15T20:33+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقالت الوزارة إن أنظمة الدفاع الجوي التي ستحصل عليها كييف هي "إيريس – تي إس إل إم"، وذلك بعد تصريح سابق لوزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، بهذا الشأن في فبراير/ شباط الماضي.ما هي صواريخ "إيريس – تي إس إل إم"؟تمثل "إيريس – تي إس إل إم" نسخة مطورة من صواريخ "إيريس – تي" الموجهة، حسبما ذكر موقع شركة "دايهل" الألمانية.وتم تصميم النسخة "أرض – جو" للدفاع الجوي للاستخدام ضد الطائرات الحربية والمسيرة والصواريخ، ويمكن إدماجه مع أنواع مختلفة من أنظمة الدفاع الجوي.وتم تزويد الصاروخ "إيريس – تي إس إل إم"، المصمم للمنصات الأرضية (أرض – جو)، بمحرك أكثر قوة من النسخة الجوية، ويمكن إطلاقه من حاويات إطلاق عمودية.يصل مدى الصاروخ "إيريس – تي إس إل إم" إلى 40 كيلومترا، ويمكنه الوصول إلى ارتفاع يصل إلى 20 كيلومترا.ما هي الدول التي شاركت في تطوير الصاروخ؟تم تطوير "إيريس – تي" (النسخة الجوية) منذ 2005، بواسطة 6 دول هي:ذكر ذلك موقع شركة "ساب" السويدية، التي أشارت إلى أنه مصمم للعمل بالأشعة تحت الحمراء وأنه يعمل بالوقود الصلب.يذكر أن ألمانيا وعدت بتقديم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا تقدر قيمتها بنحو 2.9 مليار دولار تشمل إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي، أسلحة أخرى أبرزها المدرعات والدبابات.وفي وقت سابق اليوم الاثنين، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخ كروز "ستورم شادو"، الذي منحته بريطانيا إلى أوكرانيا مؤخرا، ضمن المساعدات العسكرية التي يقدمها الغرب إلى أوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها روسيا منذ الـ 24 من فبراير/ شباط الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20230515/ألمانيا-تزود-أوكرانيا-بوسائط-دفاع-جوي-إضافية-1077065483.html

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