عربي
Морской пехотинец Черноморского флота с письмом школьника на линии фронта на Запорожском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230515/معلومات-عن-صواريخ-إيريس--تي-التي-أعلنت-ألمانيا-تسليمها-إلى-أوكرانيا-1077078454.html
معلومات عن صواريخ "إيريس- تي" التي أعلنت ألمانيا تسليمها إلى أوكرانيا
معلومات عن صواريخ "إيريس- تي" التي أعلنت ألمانيا تسليمها إلى أوكرانيا
تضمنت حزمة المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الألمانية، 4 أنظمة دفاع جوي مصممة للإطلاق من منصات أرضية. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T20:33+0000
2023-05-15T20:33+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077078648_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_81bbd86daed831d496825b2411b20f84.jpg
وقالت الوزارة إن أنظمة الدفاع الجوي التي ستحصل عليها كييف هي "إيريس – تي إس إل إم"، وذلك بعد تصريح سابق لوزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، بهذا الشأن في فبراير/ شباط الماضي.ما هي صواريخ "إيريس – تي إس إل إم"؟تمثل "إيريس – تي إس إل إم" نسخة مطورة من صواريخ "إيريس – تي" الموجهة، حسبما ذكر موقع شركة "دايهل" الألمانية.وتم تصميم النسخة "أرض – جو" للدفاع الجوي للاستخدام ضد الطائرات الحربية والمسيرة والصواريخ، ويمكن إدماجه مع أنواع مختلفة من أنظمة الدفاع الجوي.وتم تزويد الصاروخ "إيريس – تي إس إل إم"، المصمم للمنصات الأرضية (أرض – جو)، بمحرك أكثر قوة من النسخة الجوية، ويمكن إطلاقه من حاويات إطلاق عمودية.يصل مدى الصاروخ "إيريس – تي إس إل إم" إلى 40 كيلومترا، ويمكنه الوصول إلى ارتفاع يصل إلى 20 كيلومترا.ما هي الدول التي شاركت في تطوير الصاروخ؟تم تطوير "إيريس – تي" (النسخة الجوية) منذ 2005، بواسطة 6 دول هي:ذكر ذلك موقع شركة "ساب" السويدية، التي أشارت إلى أنه مصمم للعمل بالأشعة تحت الحمراء وأنه يعمل بالوقود الصلب.يذكر أن ألمانيا وعدت بتقديم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا تقدر قيمتها بنحو 2.9 مليار دولار تشمل إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي، أسلحة أخرى أبرزها المدرعات والدبابات.وفي وقت سابق اليوم الاثنين، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخ كروز "ستورم شادو"، الذي منحته بريطانيا إلى أوكرانيا مؤخرا، ضمن المساعدات العسكرية التي يقدمها الغرب إلى أوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها روسيا منذ الـ 24 من فبراير/ شباط الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230515/ألمانيا-تزود-أوكرانيا-بوسائط-دفاع-جوي-إضافية-1077065483.html
https://sputnikarabic.ae/20230515/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-للمرة-الأولى-صاروخ-ستورم-شادو-1077056789.html
https://sputnikarabic.ae/20230513/زيلينسكي-يتحدث-عن-قرارات-تخص-حماية-أجواء-أوكرانيا-1076993885.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077078648_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5b664f439dbe6989f9bcbe7ff2adadc1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم

معلومات عن صواريخ "إيريس- تي" التي أعلنت ألمانيا تسليمها إلى أوكرانيا

20:33 GMT 15.05.2023
© AFP 2023صواريخ إيريس تي الألمانية
صواريخ إيريس تي الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegram
تضمنت حزمة المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الألمانية، 4 أنظمة دفاع جوي مصممة للإطلاق من منصات أرضية.
وقالت الوزارة إن أنظمة الدفاع الجوي التي ستحصل عليها كييف هي "إيريس – تي إس إل إم"، وذلك بعد تصريح سابق لوزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، بهذا الشأن في فبراير/ شباط الماضي.
منظومة دفاع جوي ثاد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
ألمانيا تزود أوكرانيا بوسائط دفاع جوي إضافية
14:52 GMT

ما هي صواريخ "إيريس – تي إس إل إم"؟

تمثل "إيريس – تي إس إل إم" نسخة مطورة من صواريخ "إيريس – تي" الموجهة، حسبما ذكر موقع شركة "دايهل" الألمانية.
"إيريس – تي": صاروخ "جو – جو" تستخدمه الطائرات الحربية.
"إيريس – تي إس إل إم": صاروخ "أرض – جو" للدفاع الجوي وهو نسخة مطورة من الصاروخ السابق.
وتم تصميم النسخة "أرض – جو" للدفاع الجوي للاستخدام ضد الطائرات الحربية والمسيرة والصواريخ، ويمكن إدماجه مع أنواع مختلفة من أنظمة الدفاع الجوي.
Storm Shadow ستورم شادو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط للمرة الأولى صاروخ "ستورم شادو"
11:34 GMT
وتم تزويد الصاروخ "إيريس – تي إس إل إم"، المصمم للمنصات الأرضية (أرض – جو)، بمحرك أكثر قوة من النسخة الجوية، ويمكن إطلاقه من حاويات إطلاق عمودية.
يصل مدى الصاروخ "إيريس – تي إس إل إم" إلى 40 كيلومترا، ويمكنه الوصول إلى ارتفاع يصل إلى 20 كيلومترا.

ما هي الدول التي شاركت في تطوير الصاروخ؟

تم تطوير "إيريس – تي" (النسخة الجوية) منذ 2005، بواسطة 6 دول هي:
ألمانيا.
إيطاليا.
النرويج.
اليونان.
السويد.
إسبانيا.
ذكر ذلك موقع شركة "ساب" السويدية، التي أشارت إلى أنه مصمم للعمل بالأشعة تحت الحمراء وأنه يعمل بالوقود الصلب.
يذكر أن ألمانيا وعدت بتقديم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا تقدر قيمتها بنحو 2.9 مليار دولار تشمل إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي، أسلحة أخرى أبرزها المدرعات والدبابات.
الرئيس الأوكراني زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
زيلينسكي يتحدث عن قرارات تخص "حماية أجواء أوكرانيا"
13 مايو, 14:52 GMT
وفي وقت سابق اليوم الاثنين، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخ كروز "ستورم شادو"، الذي منحته بريطانيا إلى أوكرانيا مؤخرا، ضمن المساعدات العسكرية التي يقدمها الغرب إلى أوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها روسيا منذ الـ 24 من فبراير/ شباط الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
© Sputnikمنظومة الدفاع الجوي التكتيكي "إيريس تي"
منظومة الدفاع الجوي التكتيكي إيريس تي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
منظومة الدفاع الجوي التكتيكي "إيريس تي"
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:50 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 05:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала