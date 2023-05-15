https://sputnikarabic.ae/20230515/معلومات-عن-صواريخ-إيريس--تي-التي-أعلنت-ألمانيا-تسليمها-إلى-أوكرانيا-1077078454.html
معلومات عن صواريخ "إيريس- تي" التي أعلنت ألمانيا تسليمها إلى أوكرانيا
معلومات عن صواريخ "إيريس- تي" التي أعلنت ألمانيا تسليمها إلى أوكرانيا
تضمنت حزمة المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الألمانية، 4 أنظمة دفاع جوي مصممة للإطلاق من منصات أرضية. 15.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-15T20:33+0000
2023-05-15T20:33+0000
2023-05-15T20:33+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077078648_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_81bbd86daed831d496825b2411b20f84.jpg
وقالت الوزارة إن أنظمة الدفاع الجوي التي ستحصل عليها كييف هي "إيريس – تي إس إل إم"، وذلك بعد تصريح سابق لوزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، بهذا الشأن في فبراير/ شباط الماضي.ما هي صواريخ "إيريس – تي إس إل إم"؟تمثل "إيريس – تي إس إل إم" نسخة مطورة من صواريخ "إيريس – تي" الموجهة، حسبما ذكر موقع شركة "دايهل" الألمانية.وتم تصميم النسخة "أرض – جو" للدفاع الجوي للاستخدام ضد الطائرات الحربية والمسيرة والصواريخ، ويمكن إدماجه مع أنواع مختلفة من أنظمة الدفاع الجوي.وتم تزويد الصاروخ "إيريس – تي إس إل إم"، المصمم للمنصات الأرضية (أرض – جو)، بمحرك أكثر قوة من النسخة الجوية، ويمكن إطلاقه من حاويات إطلاق عمودية.يصل مدى الصاروخ "إيريس – تي إس إل إم" إلى 40 كيلومترا، ويمكنه الوصول إلى ارتفاع يصل إلى 20 كيلومترا.ما هي الدول التي شاركت في تطوير الصاروخ؟تم تطوير "إيريس – تي" (النسخة الجوية) منذ 2005، بواسطة 6 دول هي:ذكر ذلك موقع شركة "ساب" السويدية، التي أشارت إلى أنه مصمم للعمل بالأشعة تحت الحمراء وأنه يعمل بالوقود الصلب.يذكر أن ألمانيا وعدت بتقديم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا تقدر قيمتها بنحو 2.9 مليار دولار تشمل إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي، أسلحة أخرى أبرزها المدرعات والدبابات.وفي وقت سابق اليوم الاثنين، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخ كروز "ستورم شادو"، الذي منحته بريطانيا إلى أوكرانيا مؤخرا، ضمن المساعدات العسكرية التي يقدمها الغرب إلى أوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها روسيا منذ الـ 24 من فبراير/ شباط الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230515/ألمانيا-تزود-أوكرانيا-بوسائط-دفاع-جوي-إضافية-1077065483.html
https://sputnikarabic.ae/20230515/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-للمرة-الأولى-صاروخ-ستورم-شادو-1077056789.html
https://sputnikarabic.ae/20230513/زيلينسكي-يتحدث-عن-قرارات-تخص-حماية-أجواء-أوكرانيا-1076993885.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077078648_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5b664f439dbe6989f9bcbe7ff2adadc1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
معلومات عن صواريخ "إيريس- تي" التي أعلنت ألمانيا تسليمها إلى أوكرانيا
تابعنا عبر
تضمنت حزمة المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الألمانية، 4 أنظمة دفاع جوي مصممة للإطلاق من منصات أرضية.
وقالت الوزارة إن أنظمة الدفاع الجوي التي ستحصل عليها كييف هي "إيريس – تي إس إل إم"، وذلك بعد تصريح سابق لوزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، بهذا الشأن في فبراير/ شباط الماضي.
ما هي صواريخ "إيريس – تي إس إل إم"؟
تمثل "إيريس – تي إس إل إم" نسخة مطورة من صواريخ "إيريس – تي" الموجهة، حسبما ذكر
موقع شركة "دايهل" الألمانية.
"إيريس – تي": صاروخ "جو – جو" تستخدمه الطائرات الحربية.
"إيريس – تي إس إل إم": صاروخ "أرض – جو" للدفاع الجوي وهو نسخة مطورة من الصاروخ السابق.
وتم تصميم النسخة "أرض – جو" للدفاع الجوي للاستخدام ضد الطائرات الحربية والمسيرة
والصواريخ، ويمكن إدماجه مع أنواع مختلفة من أنظمة الدفاع الجوي.
وتم تزويد الصاروخ "إيريس – تي إس إل إم"، المصمم للمنصات الأرضية (أرض – جو)، بمحرك أكثر قوة من النسخة الجوية، ويمكن إطلاقه من حاويات إطلاق عمودية.
يصل مدى الصاروخ "إيريس – تي إس إل إم" إلى 40 كيلومترا، ويمكنه الوصول إلى ارتفاع يصل إلى 20 كيلومترا.
ما هي الدول التي شاركت في تطوير الصاروخ؟
تم تطوير "إيريس – تي" (النسخة الجوية) منذ 2005، بواسطة 6 دول هي:
ذكر ذلك موقع شركة "ساب" السويدية، التي أشارت إلى أنه مصمم للعمل بالأشعة تحت الحمراء وأنه يعمل بالوقود الصلب.
يذكر أن ألمانيا وعدت بتقديم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا تقدر قيمتها بنحو 2.9 مليار دولار تشمل إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي
، أسلحة أخرى أبرزها المدرعات والدبابات.
وفي وقت سابق اليوم الاثنين، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخ كروز "ستورم شادو
"، الذي منحته بريطانيا إلى أوكرانيا مؤخرا، ضمن المساعدات العسكرية التي يقدمها الغرب إلى أوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها روسيا منذ الـ 24 من فبراير/ شباط الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية
الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.