https://sputnikarabic.ae/20230519/المنقوش-ليبيا-تتطلع-لدعم-الخليج-لإنهاء-المراحل-الانتقالية-وإجراء-الانتخابات-1077235949.html

المنقوش: ليبيا تتطلع لدعم الخليج لإنهاء المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات

المنقوش: ليبيا تتطلع لدعم الخليج لإنهاء المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات

أعربت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية في حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا عن تطلع بلادها لدعم دول الخليج لإنهاء المراحل الانتقالية بالبلاد وإجراء... 19.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-19T20:51+0000

2023-05-19T20:51+0000

2023-05-19T20:51+0000

العالم العربي

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عبد الحميد الدبيبة

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جاء ذلك خلال لقائها، اليوم الجمعة، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي على هامش أعمال القمة العربية 32 لجامعة الدول العربية بمدينة جدة السعودية، وفق بيان للخارجية الليبية.وخلال اللقاء، أشارت المنقوش إلى توجيهات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة "بإيلاء الأهمية للدور الخليجي الداعم لاستقرار ليبيا".وأعربت الوزيرة عن "تطلع ليبيا لدعم مجلس التعاون الخليجي لتوجه الشعب الليبي لأجل إنهاء المراحل الانتقالية بالبلاد وإجراء الانتخابات".وأعربت عن ترحيب بلادها بالمبادرة السعودية لفتح الحوار مع الجمهورية الإيرانية، وأشارت إلى "ترحيب حكومة الوحدة الوطنية بهذه الخطوة لتعزيز الاستقرار بالمنطقة".كما جددت "التأكيد على أهمية تنسيق المواقف إزاء القضايا العربية المشتركة".ووجهت المنقوش دعوة رسمية للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لزيارة ليبيا "لتقوية الروابط التي تجمعها مع دول مجلس التعاون الخليجي وتوقيع اتفاقيات تعاون في عدد من المجالات".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أكد "إعلان جدة" الصادر عن القمة العربية على ضرورة حل الأزمة الليبية في الإطار الليبي ودعم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كحل للخروج منها، وكذلك، دعم جهود توحيد القوات المسلحة الليبية وتثبيت وقف إطلاق النار.ويرعى المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، حوارا بين الليبيين بهدف إجراء انتخابات في 2023 تنهي أزمة سياسية بدأت عام 2022 عندما انقسمت السلطة بين حكومة باشاغا (أوقفه البرلمان قبل أيام عن ممارسة مهام منصبه)، وحكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات.

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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, مجلس التعاون الخليجي, أخبار العالم الآن