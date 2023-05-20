https://sputnikarabic.ae/20230520/البرلمان-المصري-زيارة-سلطان-عمان-لها-أهمية-كبيرة-وتقارب-البلدين-يحل-العديد-من-القضايا-1077255834.html

البرلمان المصري: زيارة سلطان عمان لها أهمية كبيرة وتقارب البلدين يحل العديد من القضايا

البرلمان المصري: زيارة سلطان عمان لها أهمية كبيرة وتقارب البلدين يحل العديد من القضايا

يبدأ السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية، غدا الأحد، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء من السلطنة ومجلس رجال الأعمال. 20.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-20T15:01+0000

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تعليقا على الزيارة، قال النائب حسام العمدة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المصري، إن "زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق، التي تأتي في ظل حالة الزخم العربي والتواصل الكبير والتنسيق، تمثل أهمية كبرى من حيث التوقيت والرؤى الثنائية.وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن العلاقات التاريخية المتوازنة على مر التاريخ، تقوم على الاحترام المتبادل ولم يحدث لها أي انتكاسات على مر التاريخ، ما يساهم في التكامل بشكل أكبر بين البلدين خاصة على المستويات الاقتصادية، حيث تنشد مصر زيادة الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر، في ظل تحسن المناخ الاستثماري.وأشار إلى أن حرص مصر على دعم الدولة الوطنية نابع من إدراك أن حل الخلافات يظل ممكنا مع وجود الدولة الوطنية، بينما يصعب بشكل أكبر مع وجود أجسام وفصائل وتيارات هدامة، كما حدث في العديد من الدول.على المستوى الاقتصادي، لفت العمدة إلى أن البيئة الاستثمارية في مصر أصبحت ملائمة بشكل أكبر، مع توافر إرادة حقيقة من القيادة السياسة والحكومة ومجلس النواب لتهيئة المناخ بشكل أفضل لجذب الاستثمارات، متوقعا ظهور هذا التطور بشكل واضح وقوي خلال الفترة المقبلة.ويُجري سلطان عُمان، هيثم بن طارق، زيارة إلى مصر، الأحد المقبل، تستمر يومين تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الزيارة الأولى له منذ توليه السلطة عام 2020.ويرافق سلطان عمان خلال الزيارة للقاهرة، وفد حكومي رفيع المستوى من الوزراء المعنيين بشتى القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.وفي يونيو/ حزيران 2022، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، زيارة إلى سلطنة عمان على مدار يومين.بحث السيسي خلال الجولة، مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عُمان، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع مصر مع البلدين، فضلا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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