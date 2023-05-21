https://sputnikarabic.ae/20230521/مكارثي-بايدن-يفضل-أن-يكون-أول-رئيس-أمريكي-في-التاريخ-يتخلف-عن-سداد-الديون-1077266917.html

مكارثي: بايدن يفضل أن يكون أول رئيس أمريكي في التاريخ يتخلف عن سداد الديون

مكارثي: بايدن يفضل أن يكون أول رئيس أمريكي في التاريخ يتخلف عن سداد الديون

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، اليوم الأحد، إن رئيس بلاده، جو بايدن، لا يعتقد أن ‏هناك دولارا واحدا من المدخرات يمكن العثور عليه في ميزانية... 21.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-21T06:58+0000

2023-05-21T06:58+0000

2023-05-21T06:58+0000

جو بايدن

مجلس النواب الأمريكي

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وأضاف مكارثي على "تويتر": بايدن يفضّل أن يكون أول رئيس في التاريخ يتخلف عن سداد الديون، بدلا من المخاطرة بإغضاب الاشتراكيين الراديكاليين، الذين يمنحون الديمقراطيين الآن اتخاذ القرارات".وكانت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، قالت في مؤتمر صحفي عقد، أمس السبت، إن فريق رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، قدم عرضا "كان خطوة كبيرة إلى الوراء"، وسط جهود للتوصل إلى اتفاق مع البيت الأبيض بشأن رفع سقف الديون الأمريكية.وقالت:وأكدت جان بيرر أن فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعد للاجتماع في أي وقت، ويتوقع مقترحات من الممكن أن يمررها كلا الحزبين بطريقة ما.وأشارت إلى أن "قيادة الجمهوريين هي التي تهدد بوضع أمتنا في حالة عجز عن السداد لأول مرة في تاريخنا، ما لم يتم تلبية مطالب حزبية متطرفة".وأعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يعتزم الاتصال برئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري، كيفن مكارثي، اليوم، بشأن أزمة سقف الديون الأمريكية، بمجرد اختتام قمة مجموعة السبع في هيروشيما، وفقا لوكالة "فرانس برس".وقال مسؤول بالبيت الأبيض: "الرئيس وجه فريقه للتنسيق مع رئيس مجلس النواب مكارثي لتحديد موعد مكالمة... بعد اجتماعاته في قمة مجموعة السبع".

https://sputnikarabic.ae/20230521/بايدن-يجبر-صحفيا-على-الصمت-خلال-سؤال-عن-ديون-أمريكا-فيديو-1077265981.html

https://sputnikarabic.ae/20230510/-بايدن-يهدد-العالم-بالمشاكل-إذا-تخلفت-أمريكا-عن-سداد-ديونها--1076892895.html

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جو بايدن, مجلس النواب الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن