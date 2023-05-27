تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:15 GMT 27.05.2023
الخارجية الإيرانية: أوكرانيا تتجنب التباحث معنا حول صحة اتهاماتها ضد طهران
نددت الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، بادعاءات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المتواصلة حول إرسال طهران طائرات مسيرة إلى روسيا، مشددة أن نظام كييف يتجنب الدخول في مباحثات مع الجانب الإيراني حول صحة هذه المزاعم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر کنعانی، في بيان "التصريحات الأخيرة لرئيس أوكرانيا ضد إيران تهدف لتضليل الرأي العام وعرض سياسي مصحوب بادعاءات لا أساس لها واعتبرها بلا قيمة".
05:52 GMT 27.05.2023
05:52 GMT 27.05.2023
مصدر: السفينة "إيفان خورس" تتعرض لهجوم بسفن مسيرة غربية الصنع
قال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" إن القوارب المسيرة التي حاولت بها أوكرانيا مهاجمة سفينة الأسطول الروسي في البحر الأسود إيفان خورس هي من صنع غربي وتم إطلاقها من مركز عمليات بحرية تم افتتاحه بمشاركة أمريكية في أوتشاكوفو، وتحكموا بها بمساعدة ستارلينك.
05:52 GMT 27.05.2023
الدفاع: القوات الروسية تحبط محاولة تسلل لمجموعة تخريب أوكرانية
أحبطت القوات الروسية محاولة مجموعة تخريبية أوكرانية لاختراق خط الجبهة في اتجاه ألكسندر كالينوفسكي، حسبما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك".