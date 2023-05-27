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الخارجية الإيرانية: ادعاءات زيلينسكي ضد إيران تهدف لتضليل الرأي العام - عاجل
Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230527/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1077471229.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 27.05.2023, سبوتنيك عربي
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
جنود من القوات الخاصة أخمات في موقع قطاع كريمينسكي بالجبهة القتالية في دونباس، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:51 GMT 27.05.2023 (تم التحديث: 05:53 GMT 27.05.2023)
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:15 GMT 27.05.2023
الخارجية الإيرانية: أوكرانيا تتجنب التباحث معنا حول صحة اتهاماتها ضد طهران
نددت الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، بادعاءات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المتواصلة حول إرسال طهران طائرات مسيرة إلى روسيا، مشددة أن نظام كييف يتجنب الدخول في مباحثات مع الجانب الإيراني حول صحة هذه المزاعم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر کنعانی، في بيان "التصريحات الأخيرة لرئيس أوكرانيا ضد إيران تهدف لتضليل الرأي العام وعرض سياسي مصحوب بادعاءات لا أساس لها واعتبرها بلا قيمة".
05:52 GMT 27.05.2023
أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
إعلام: أوكرانيا تطلب من ألمانيا صواريخ قادرة على الوصول إلى موسكو
05:31 GMT
05:52 GMT 27.05.2023
مصدر: السفينة "إيفان خورس" تتعرض لهجوم بسفن مسيرة غربية الصنع
قال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" إن القوارب المسيرة التي حاولت بها أوكرانيا مهاجمة سفينة الأسطول الروسي في البحر الأسود إيفان خورس هي من صنع غربي وتم إطلاقها من مركز عمليات بحرية تم افتتاحه بمشاركة أمريكية في أوتشاكوفو، وتحكموا بها بمساعدة ستارلينك.
05:52 GMT 27.05.2023
الدفاع: القوات الروسية تحبط محاولة تسلل لمجموعة تخريب أوكرانية
أحبطت القوات الروسية محاولة مجموعة تخريبية أوكرانية لاختراق خط الجبهة في اتجاه ألكسندر كالينوفسكي، حسبما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك".
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Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:58 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع25 مايو, 05:36 GMT
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