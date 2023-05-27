تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

الخارجية الإيرانية: أوكرانيا تتجنب التباحث معنا حول صحة اتهاماتها ضد طهران

نددت الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، بادعاءات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المتواصلة حول إرسال طهران طائرات مسيرة إلى روسيا، مشددة أن نظام كييف يتجنب الدخول في مباحثات مع الجانب الإيراني حول صحة هذه المزاعم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر کنعانی، في بيان "التصريحات الأخيرة لرئيس أوكرانيا ضد إيران تهدف لتضليل الرأي العام وعرض سياسي مصحوب بادعاءات لا أساس لها واعتبرها بلا قيمة".