https://sputnikarabic.ae/20230528/إسطنبول-تحتفل-بفوز-أردوغان-بالانتخابات-الرئاسية---عاجل-1077523317.html

إسطنبول تحتفل بفوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية التركية... فيديو

إسطنبول تحتفل بفوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية التركية... فيديو

خرج العشرات من الأتراك، مساء اليوم الأحد، في شوارع إسطنبول للاحتفال بفوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية التركية. 28.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-28T18:12+0000

2023-05-28T18:12+0000

2023-05-28T18:30+0000

أخبار تركيا اليوم

الانتخابات الرئاسية التركية 2023

رجب طيب أردوغان

كمال كليجدار أوغلو

العالم

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن "إسطنبول احتفلت بفوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية".وخاطب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق اليوم، أنصاره في إسطنبول، قائلا: "نحن عشاق إسطنبول معها بدأنا مسيرتنا ومعها سنستمر".وقال أردوغان، في كلمة أمام أنصاره في إسطنبول: "قلنا مرارا إن المسيرة المقدسة لن تتعثر ولن نخيب آمال كل من يعول علينا"، موجها "الشكر للشعب النبيل الذي منح تركيا احتفالا ديمقراطيا بين عيدين مباركين".وأضاف: "أشكر الشعب الذي مكنني من تحمل المسؤولية تجاه تركيا لمدة خمس سنوات أخرى"، مؤكدا أن "الشعب التركي كله هو الفائز بهذه الانتخابات".وأكد الرئيس التركي، أن فوزه بالانتخابات الرئاسية تكريس للديمقراطية، متعهدا "بكسب الانتخابات المحلية عام 2024".وتابع أردوغان: "سنحقق وعودنا خلال المرحلة المقبلة وسنتمسك بها، ولا ندعم المثلية وكيان العائلة وحقوق المرأة من المقدسات لدينا"، كاشفا أن كلمته القادمة ستكون من القصر الرئاسي في أنقرة وسيوجهها للعالم بأسره.وكان رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، أحمد ينار، قال في وقت سابق، إن "26 مليوناً و750 ألف صوت تمّ فرزها حتى الآن في الانتخابات الرئاسية التركية".وأكد ينار، في إيجاز صحافي، أن "النتائج الأولية حتى اللحظة تظهر تقدّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ54.47 % من الأصوات، مقابل 45.53 % للمرشح كمال كليجدار أوغلو".وأغلقت صناديق الاقتراع، في وقت سابق اليوم، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.وقالت مراسلة "سبوتنيك"، إن "مراكز الاقتراع أُغلقت في جميع أنحاء تركيا عند الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية"، مؤكدة بدء فرز الأصوات.وفي 14 مايو/ أيار الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية، ولم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات.وتقدم أردوغان بنسبة 49.51 في المئة، وحصل منافسه كمال كيلجدار أوغلو على 44.88 في المئة، وحصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 في المئة.وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، إجراء جولة الإعادة في 28 مايو الجاري.وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكيلجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي يحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل،وفقًا للقانون التركي.

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أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان, كمال كليجدار أوغلو, العالم