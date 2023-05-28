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كليجدار أوغلو: الانتخابات أظهرت أن الشعب التركي يريد تغيير السلطات وسنواصل قيادة النضال - عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230528/كليجدار-أوغلو-الانتخابات-أظهرت-أن-الشعب-التركي-يريد-تغيير-السلطات-وسنواصل-قيادة-النضال---عاجل-1077524769.html
كليجدار أوغلو: الانتخابات أظهرت أن الشعب التركي يريد تغيير السلطات وسنواصل قيادة النضال - عاجل
كليجدار أوغلو: الانتخابات أظهرت أن الشعب التركي يريد تغيير السلطات وسنواصل قيادة النضال - عاجل
28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T18:53+0000
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الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان, كمال كليجدار أوغلو, الأخبار, العالم
الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان, كمال كليجدار أوغلو, الأخبار, العالم

كليجدار أوغلو: الانتخابات أظهرت أن الشعب التركي يريد تغيير السلطات وسنواصل قيادة النضال - عاجل

18:53 GMT 28.05.2023
© Sputnikصورة عاجل "سبوتنيك" الجديدة
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
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