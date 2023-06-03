https://sputnikarabic.ae/20230603/صندوق-النقد-الدولي-أوروبا-الشرقية-تعاني-ندوبا-اقتصادية-عميقة-1077696257.html
صندوق النقد الدولي: أوروبا الشرقية تعاني "ندوبا اقتصادية" عميقة
صندوق النقد الدولي: أوروبا الشرقية تعاني "ندوبا اقتصادية" عميقة
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن شرق وجنوب شرق أوروبا يواجهان "ندوبا" اقتصادية عميقة وتضخما مرتفعا إلى جانب ضعف معدلات النمو. 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T09:12+0000
2023-06-03T09:12+0000
2023-06-03T09:12+0000
اقتصاد
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
صندوق النقد الدولي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104454/71/1044547177_0:0:3015:1697_1920x0_80_0_0_102d492bc8facdbee74debd9620056f2.jpg
سبوتنيك. وأضافت جورجيفا في مؤتمر استضافه صندوق النقد الدولي والبنك الوطني الكرواتي في دوبروفنيك: "فيما يتعلق بالنمو، فإن المنطقة تواجه ندوبا اقتصادية عميقة".وتشير التوقعات الحالية لصندوق النقد الدولي لعام 2024 للمنطقة، باستثناء بيلاروسيا وروسيا وأوكرانيا، إلى أن معدلات النمو أقل بنسبة 3.5% مما كان يتوقع أن يشهده الصندوق قبل الوباء مباشرة في عام 2020.وشبهت جورجيفا الوضع الحالي باستقطاع 50 مليار يورو من جيوب الناس خلال هذه السنوات الخمس، مشيرة إلى أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم وضعف النمو لا يزالان يمثلان تحديين رئيسيين للمنطقة.وتابعت مديرة صندوق النقد الدولي: "التضخم الرئيسي ينخفض منذ أواخر عام 2022 ، لكنه لا يزال مرتفعًا بشكل مؤلم، ولم يُظهر التضخم الأساسي حتى الآن إشارات واضحة على التراجع، نتوقع أن يظل التضخم أعلى بكثير من أهداف البنك المركزي لما بعد عام 2024".وسلطت جورجيفا الضوء على الحاجة إلى خفض التضخم مع الحفاظ على الانتعاش وإرساء أسس النمو في المستقبل، وأضافت أن هذه العملية تتطلب سياسات نقدية ومالية وهيكلية.وطالبت مديرة صندوق النقد الدولي البنوك المركزية بالحفاظ على سياسة نقدية صارمة، ولم تستبعد أنه يتحتم عليهم تشديد هذه الإجراءات إذا ظل التضخم ثابتا.واختتمت جورجيفا تصريحاتها بمطالبة الحكومات بتحسين أمن الطاقة في المنطقة وزيادة الاستثمار العام والخاص في مصادر الطاقة المتجددة، وفي هذا الصدد، قالت جورجيفا، يمكن للحكومات أن تتبنى أهدافا أكثر طموحا لخفض الانبعاثات وتطبيق سياسات أكثر فاعلية لتحقيق هذه الأهداف.
https://sputnikarabic.ae/20230526/صندوق-النقد-الدولي-فشل-أمريكا-في-معالجة-أزمة-ديونها-قد-يهدد-اقتصادها-واقتصاد-العالم-بالانكماش-1077464371.html
https://sputnikarabic.ae/20230113/الولايات-المتحدة-ترسل-الدبابات-على-نطاق-واسع-إلى-أوروبا-الشرقية-1072214466.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104454/71/1044547177_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_370051077a83c4e5d04c2fbdc54a8a61.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, صندوق النقد الدولي
اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي: أوروبا الشرقية تعاني "ندوبا اقتصادية" عميقة
تابعنا عبر
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن شرق وجنوب شرق أوروبا يواجهان "ندوبا" اقتصادية عميقة وتضخما مرتفعا إلى جانب ضعف معدلات النمو.
سبوتنيك. وأضافت جورجيفا في مؤتمر استضافه صندوق النقد الدولي والبنك الوطني الكرواتي في دوبروفنيك: "فيما يتعلق بالنمو، فإن المنطقة تواجه ندوبا اقتصادية عميقة".
وتشير التوقعات الحالية لصندوق النقد الدولي
لعام 2024 للمنطقة، باستثناء بيلاروسيا وروسيا وأوكرانيا، إلى أن معدلات النمو أقل بنسبة 3.5% مما كان يتوقع أن يشهده الصندوق قبل الوباء مباشرة في عام 2020.
وشبهت جورجيفا الوضع الحالي باستقطاع 50 مليار يورو من جيوب الناس خلال هذه السنوات الخمس، مشيرة إلى أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم وضعف النمو لا يزالان يمثلان تحديين رئيسيين للمنطقة.
وتابعت مديرة صندوق النقد الدولي: "التضخم الرئيسي
ينخفض منذ أواخر عام 2022 ، لكنه لا يزال مرتفعًا بشكل مؤلم، ولم يُظهر التضخم الأساسي حتى الآن إشارات واضحة على التراجع، نتوقع أن يظل التضخم أعلى بكثير من أهداف البنك المركزي لما بعد عام 2024".
وسلطت جورجيفا الضوء على الحاجة إلى خفض التضخم مع الحفاظ على الانتعاش وإرساء أسس النمو في المستقبل، وأضافت أن هذه العملية تتطلب سياسات نقدية ومالية وهيكلية.
وطالبت مديرة صندوق النقد الدولي
البنوك المركزية بالحفاظ على سياسة نقدية صارمة، ولم تستبعد أنه يتحتم عليهم تشديد هذه الإجراءات إذا ظل التضخم ثابتا.
واختتمت جورجيفا تصريحاتها بمطالبة الحكومات بتحسين أمن الطاقة في المنطقة وزيادة الاستثمار العام والخاص في مصادر الطاقة المتجددة، وفي هذا الصدد، قالت جورجيفا، يمكن للحكومات أن تتبنى أهدافا أكثر طموحا لخفض الانبعاثات وتطبيق سياسات أكثر فاعلية لتحقيق هذه الأهداف.