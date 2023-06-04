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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230604/سلطات-شبه-جزيرة-القرم-تعلن-إسقاط-مسيرة-فوق-منطقة-دجانكوي-في-الجزيرة-1077716099.html
سلطات شبه جزيرة‎ ‎القرم‎ تعلن إسقاط مسيرة ‏فوق منطقة دجانكوي في الجزيرة
سلطات شبه جزيرة‎ ‎القرم‎ تعلن إسقاط مسيرة ‏فوق منطقة دجانكوي في الجزيرة
أعلن مستشار رئيس جمهورية القرم الروسية، أوليغ كريوتشكوف، اليوم الأحد، عن إسقاط طائرة بدون طيار فوق منطقة ‏دجانكوي، دون وقوع إصابات‎. 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T04:00+0000
2023-06-04T06:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب كريوتشكوف في قناته على "تلغرام": "حسب المعلومات الأولية ، فوق منطقة دجانكويه تم إسقاط مسيرة ألحقت أضرار بزجاج عددا من المنازل في القطاع الخاص".وأضاف أن "الأجهزة المعنية تعمل على الأرض، والمعلومات الرسمية في الصباح".وفي الشهر الماضي، أسقط الجيش الروسي 4 طائرات مسيرة في شمال شبه جزيرة القرم.وكتب ئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسيونوف على "تلغرام": "في الليل، أسقطت قوات الدفاع الجوي أربع طائرات مسيرة في شمال شبه جزيرة القرم. ولم تقع إصابات ولا أضرار".وحث أكسيونوف السكان على التزام الهدوء والثقة فقط بمصادر المعلومات الموثوقة.وكان قائد أسطول البحر الأسود، نائب الأميرال فيكتور سوكولوف قال الشهر الماضي، إن "حقل معلومات واحد يعمل حول شبه جزيرة القرم للكشف المبكر عن أسلحة الهجوم الجوي الأوكرانية". وبحسب القائد، فإن "العدو المحروم من القدرة على العمل في البحر، ركز جهوده على التخريب والهجمات الإرهابية على المنشآت العسكرية والبنية التحتية الحيوية".
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, جمهورية القرم الروسية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, جمهورية القرم الروسية, العالم, أخبار العالم الآن

سلطات شبه جزيرة‎ ‎القرم‎ تعلن إسقاط مسيرة ‏فوق منطقة دجانكوي في الجزيرة

04:00 GMT 04.06.2023 (تم التحديث: 06:45 GMT 04.06.2023)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورسفينة الإنزال الكبيرة "قيصر كونيكوف" أثناء إنزال مشاة البحرية بمعدات على خط ساحلي خلال تدريبات "أوبوك" خلال تدريب ثنائي لفيلق الجيش ومشاة البحرية لأسطول البحر الأسود في ساحة تدريب "أوبوك" في شبه جزيرة القرم.
سفينة الإنزال الكبيرة قيصر كونيكوف أثناء إنزال مشاة البحرية بمعدات على خط ساحلي خلال تدريبات أوبوك خلال تدريب ثنائي لفيلق الجيش ومشاة البحرية لأسطول البحر الأسود في ساحة تدريب أوبوك في شبه جزيرة القرم. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
سفينة الإنزال الكبيرة "قيصر كونيكوف" أثناء إنزال مشاة البحرية بمعدات على خط ساحلي خلال تدريبات "أوبوك" خلال تدريب ثنائي لفيلق الجيش ومشاة البحرية لأسطول البحر الأسود في ساحة تدريب "أوبوك" في شبه جزيرة القرم.
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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أعلن مستشار رئيس جمهورية القرم الروسية، أوليغ كريوتشكوف، اليوم الأحد، عن إسقاط طائرة بدون طيار فوق منطقة ‏دجانكوي، دون وقوع إصابات‎.
موسكو - سبوتنيك. وكتب كريوتشكوف في قناته على "تلغرام": "حسب المعلومات الأولية ، فوق منطقة دجانكويه تم إسقاط مسيرة ألحقت أضرار بزجاج عددا من المنازل في القطاع الخاص".
وأضاف أن "الأجهزة المعنية تعمل على الأرض، والمعلومات الرسمية في الصباح".
وفي الشهر الماضي، أسقط الجيش الروسي 4 طائرات مسيرة في شمال شبه جزيرة القرم.
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وكتب ئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسيونوف على "تلغرام": "في الليل، أسقطت قوات الدفاع الجوي أربع طائرات مسيرة في شمال شبه جزيرة القرم. ولم تقع إصابات ولا أضرار".
وحث أكسيونوف السكان على التزام الهدوء والثقة فقط بمصادر المعلومات الموثوقة.
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وكان قائد أسطول البحر الأسود، نائب الأميرال فيكتور سوكولوف قال الشهر الماضي، إن "حقل معلومات واحد يعمل حول شبه جزيرة القرم للكشف المبكر عن أسلحة الهجوم الجوي الأوكرانية".
وبحسب القائد، فإن "العدو المحروم من القدرة على العمل في البحر، ركز جهوده على التخريب والهجمات الإرهابية على المنشآت العسكرية والبنية التحتية الحيوية".
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