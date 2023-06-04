https://sputnikarabic.ae/20230604/سلطات-شبه-جزيرة-القرم-تعلن-إسقاط-مسيرة-فوق-منطقة-دجانكوي-في-الجزيرة-1077716099.html

سلطات شبه جزيرة‎ ‎القرم‎ تعلن إسقاط مسيرة ‏فوق منطقة دجانكوي في الجزيرة

سلطات شبه جزيرة‎ ‎القرم‎ تعلن إسقاط مسيرة ‏فوق منطقة دجانكوي في الجزيرة

أعلن مستشار رئيس جمهورية القرم الروسية، أوليغ كريوتشكوف، اليوم الأحد، عن إسقاط طائرة بدون طيار فوق منطقة ‏دجانكوي، دون وقوع إصابات‎. 04.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-04T04:00+0000

2023-06-04T04:00+0000

2023-06-04T06:45+0000

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موسكو - سبوتنيك. وكتب كريوتشكوف في قناته على "تلغرام": "حسب المعلومات الأولية ، فوق منطقة دجانكويه تم إسقاط مسيرة ألحقت أضرار بزجاج عددا من المنازل في القطاع الخاص".وأضاف أن "الأجهزة المعنية تعمل على الأرض، والمعلومات الرسمية في الصباح".وفي الشهر الماضي، أسقط الجيش الروسي 4 طائرات مسيرة في شمال شبه جزيرة القرم.وكتب ئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسيونوف على "تلغرام": "في الليل، أسقطت قوات الدفاع الجوي أربع طائرات مسيرة في شمال شبه جزيرة القرم. ولم تقع إصابات ولا أضرار".وحث أكسيونوف السكان على التزام الهدوء والثقة فقط بمصادر المعلومات الموثوقة.وكان قائد أسطول البحر الأسود، نائب الأميرال فيكتور سوكولوف قال الشهر الماضي، إن "حقل معلومات واحد يعمل حول شبه جزيرة القرم للكشف المبكر عن أسلحة الهجوم الجوي الأوكرانية". وبحسب القائد، فإن "العدو المحروم من القدرة على العمل في البحر، ركز جهوده على التخريب والهجمات الإرهابية على المنشآت العسكرية والبنية التحتية الحيوية".

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