https://sputnikarabic.ae/20230606/كريم-بنزيما-يطوي-مسيرة-استثنائية-مع-ريال-مدريد-بكلمات-وداعية-مؤثرة-فيديو-1077795861.html

كريم بنزيما يطوي مسيرة استثنائية مع ريال مدريد بكلمات وداعية مؤثرة... فيديو

كريم بنزيما يطوي مسيرة استثنائية مع ريال مدريد بكلمات وداعية مؤثرة... فيديو

وصف الفرنسي كريم بنزيما، رحيله عن فريقه ريال مدريد بـ"الأمر الصعب للغاية"، مشيرا أن هذا النادي كان السبب لما وصل إليه الآن. 06.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-06T11:54+0000

2023-06-06T11:54+0000

2023-06-06T12:28+0000

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كريم بنزيما

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وقال بنزيما، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد لوداعه، "شكرًا جزيلًا لريال مدريد، لقد كان طريقا رائعا في حياتي، لقد كنت محظوظا بتحقيق حلمي كطفل باللعب لريال مدريد بفضل الرئيس بيريز".وأضاف: "إنه يوم حزين لأنني سأرحل عن فريقي، لقد وقعت في ريال مدريد وأردت الاعتزال هنا، لكن الأمور لم تسر على هذا النحو، سأكون مدريدي دائما، شكرا أيضا للجماهير على إعطائي هذه القوة دائمًا.. شكرا لكم جميعا".ووقع نادي اتحاد جدة السعودي، في وقت سابق اليوم، رسميا مع الفرنسي كريم بنزيما لثلاثة مواسم.وأفادت قناة "العربية" السعودية، بأن "نادي اتحاد جدة السعودي وقع رسمياً مع الفرنسي كريم بنزيما عقدا لثلاثة مواسم"، مشيرة إلى تغريدة خبير الانتقالات الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو الذي كشف أن بنزيما وقع على عقد مع الاتحاد السعودي يمتد حتى عام 2025.وكان مصدر في نادي اتحاد جدة السعودي قال لوكالة فرانس برس إن "هناك خط مفاوضات مفتوح مع بنزيما، لكن حتى الآن لم يمنح اللاعب مسؤولي الاتحاد الموافقة النهائية على انتقاله للفريق بداية من الموسم المقبل".وقبلها، قال ريال مدريد الإسباني في بيان له، إن "ريال مدريد وقائدنا كريم بنزيما توصلا إلى اتفاق لإنهاء فترته الرائعة التي لا تنسى كلاعب في نادينا"، مؤكدا أن "مسيرة بنزيما كانت مثالاً للتصرف والاحترافية ومثل قيم نادينا. استحق كريم بنزيما حق تقرير مستقبله".ويسعى اتحاد جدة الذي توج مؤخرا بلقب بطل الدوري السعودي (إلى جانب السوبر) للمرة الأولى منذ 2009 إلى ضم بنزيما (35 عاما) للمشاركة في كأس العالم للأندية المقبلة المقررة في السعودية أواخر العام الجاري.وكانت تقارير صحفية ذكرت أن اتحاد جدة عرض على بنزيما عقدا لمدة عامين بقيمة 400 مليون يورو، فميا تشير التقارير أن الأندية السعودية تتطلع إلى التوقيع مع حوالي 20 نجما أجنبيا للانضمام إلى دوري كرة القدم الأعلى في صفقات قد تتجاوز مجتمعة المليار دولار.وأنهى كريستيانو رونالدو مؤخرا موسمه الأول في اللعب مع نادي النصر السعودي كجزء من عقده الذي تبلغ قيمته 214 مليون دولار سنويا والذي تم التوصل إليه العام الماضي ليصبح اللاعب الأعلى أجرا على الإطلاق براتب سنوي.

https://sputnikarabic.ae/20230606/اتحاد-جدة-السعودي-يتعاقد-رسميا-مع-الفرنسي-كريم-بنزيمة-لثلاثة-مواسم---عاجل-1077785439.html

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كريم بنزيما, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, منوعات, رياضة