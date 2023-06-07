عربي
انتخاب النائب عن حزب العدالة والتنمية نعمان كورتولمش رئيسا للبرلمان التركي- عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230607/انتخاب-النائب-عن-حزب-العدالة-والتنمية-نعمان-كورتولمش-رئيسا-للبرلمان-التركي--عاجل-1077859373.html
انتخاب النائب عن حزب العدالة والتنمية نعمان كورتولمش رئيسا للبرلمان التركي- عاجل
انتخاب النائب عن حزب العدالة والتنمية نعمان كورتولمش رئيسا للبرلمان التركي- عاجل
انتخب البرلمان التركي، مساء اليوم الأربعاء، النائب عن حزب العدالة والتنمية نعمان كورتولمش رئيسا له، بحسب إعلام رسمي. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T16:23+0000
2023-06-07T16:33+0000
أخبار تركيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
رجب طيب أردوغان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102212/53/1022125359_28:0:3301:1841_1920x0_80_0_0_ca5342e7af38fcff5bc0dfbc4d166192.jpg
وبحسب وكالة الأناضول التركية الرسمية، فاز كورتولمش مرشح الحزب الحاكم، في الجولة الثالثة، بعدما لم يتمكن من الحصول على إلى النسبة المطلوبة وهي 400 صوتًا، خلال جولتين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102212/53/1022125359_437:0:2892:1841_1920x0_80_0_0_cc428ed2dafa46f0beb3debe946f9d7b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, رجب طيب أردوغان

انتخاب النائب عن حزب العدالة والتنمية نعمان كورتولمش رئيسا للبرلمان التركي- عاجل

16:23 GMT 07.06.2023 (تم التحديث: 16:33 GMT 07.06.2023)
© AFP 2023 / Adem Altanالبرلمان التركي
البرلمان التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
© AFP 2023 / Adem Altan
تابعنا عبرTelegram
انتخب البرلمان التركي، مساء اليوم الأربعاء، النائب عن حزب العدالة والتنمية نعمان كورتولمش رئيسا له، بحسب إعلام رسمي.
وبحسب وكالة الأناضول التركية الرسمية، فاز كورتولمش مرشح الحزب الحاكم، في الجولة الثالثة، بعدما لم يتمكن من الحصول على إلى النسبة المطلوبة وهي 400 صوتًا، خلال جولتين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:39 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع5 يونيو, 18:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала