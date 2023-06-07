https://sputnikarabic.ae/20230607/انتخاب-النائب-عن-حزب-العدالة-والتنمية-نعمان-كورتولمش-رئيسا-للبرلمان-التركي--عاجل-1077859373.html
انتخاب النائب عن حزب العدالة والتنمية نعمان كورتولمش رئيسا للبرلمان التركي- عاجل
انتخاب النائب عن حزب العدالة والتنمية نعمان كورتولمش رئيسا للبرلمان التركي- عاجل
انتخب البرلمان التركي، مساء اليوم الأربعاء، النائب عن حزب العدالة والتنمية نعمان كورتولمش رئيسا له، بحسب إعلام رسمي. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T16:23+0000
2023-06-07T16:23+0000
2023-06-07T16:33+0000
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وبحسب وكالة الأناضول التركية الرسمية، فاز كورتولمش مرشح الحزب الحاكم، في الجولة الثالثة، بعدما لم يتمكن من الحصول على إلى النسبة المطلوبة وهي 400 صوتًا، خلال جولتين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, رجب طيب أردوغان
انتخاب النائب عن حزب العدالة والتنمية نعمان كورتولمش رئيسا للبرلمان التركي- عاجل
16:23 GMT 07.06.2023 (تم التحديث: 16:33 GMT 07.06.2023) تابعنا عبر
انتخب البرلمان التركي، مساء اليوم الأربعاء، النائب عن حزب العدالة والتنمية نعمان كورتولمش رئيسا له، بحسب إعلام رسمي.
وبحسب وكالة الأناضول التركية الرسمية، فاز كورتولمش مرشح الحزب الحاكم، في الجولة الثالثة، بعدما لم يتمكن من الحصول على إلى النسبة المطلوبة وهي 400 صوتًا، خلال جولتين.