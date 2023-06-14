https://sputnikarabic.ae/20230614/معهد-ستوكهولم-ينشر-تقريرا-عن-وضع-الأسلحة-النووية-في-2023-1078085652.html

معهد ستوكهولم ينشر تقريرا عن وضع الأسلحة النووية في 2023

معهد ستوكهولم ينشر تقريرا عن وضع الأسلحة النووية في 2023

تمثل الأسلحة النووية أخطر أسلحة الردع العسكري في العالم ولا تملكها إلا مجموعة محدودة من الدول، ومنها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية اللتان تملكان نحو 90 في... 14.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-14T10:27+0000

2023-06-14T10:27+0000

2023-06-14T10:27+0000

رصد عسكري

روسيا

سلاح روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

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ويصدر معهد ستوكهولم لأبحاث السلام تقريرا خاصا عن وضع الأسلحة النووية في العالم كل عام لمراقبة حجم الترسانات النووية لكل دولة منفردة، إضافة إلى الحجم الإجمالي للسلاح النووي في العالم.ويرصد التقرير الذي أصدره المعهد في الـ 12 من يونيو/ حزيران الجاري، ضمن كتابه السنوي لعام 2023، أن حجم الأسلحة النووية في العالم حقق نموا مقارنة بالعام الماضي بفضل التوسعات التي تجريها عدة دول لتحديث ترساناتها النووية.ما هو حجم السلاح النووي في العالم؟ما هو وضع السلاح النووي في كل دولة؟ما هي الدول النووية في العالم؟يوجد في العالم 9 دول نووية بعضها يعترف بامتلاك السلاح النووي رسميا وأخرى لا تعترف بذلك رغم امتلاكها للقدرات النووية ويشمل ذلك.وفيما يتعلق بالترسانات النووية لتلك الدول قام بعضها بحشد أسلحة نووية جديدة أو تطوير أنظمة خاصة بإطلاقها.

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