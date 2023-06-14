معهد ستوكهولم ينشر تقريرا عن وضع الأسلحة النووية في 2023
© Sputnik . RIA Novostiتفجير قنبلة نووية
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تمثل الأسلحة النووية أخطر أسلحة الردع العسكري في العالم ولا تملكها إلا مجموعة محدودة من الدول، ومنها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية اللتان تملكان نحو 90 في المئة من هذا السلاح.
ويصدر معهد ستوكهولم لأبحاث السلام تقريرا خاصا عن وضع الأسلحة النووية في العالم كل عام لمراقبة حجم الترسانات النووية لكل دولة منفردة، إضافة إلى الحجم الإجمالي للسلاح النووي في العالم.
3 مايو, 16:07 GMT
ويرصد التقرير الذي أصدره المعهد في الـ 12 من يونيو/ حزيران الجاري، ضمن كتابه السنوي لعام 2023، أن حجم الأسلحة النووية في العالم حقق نموا مقارنة بالعام الماضي بفضل التوسعات التي تجريها عدة دول لتحديث ترساناتها النووية.
ما هو حجم السلاح النووي في العالم؟
حجم السلاح النووي في العالم حتى يناير/ كانون الثاني الماضي وصل إلى 12 ألفا و512 رأسا نوويا حربيا.
يشمل ذلك 9 آلاف و576 رأسا نوويا حربيا ومخزونات عسكرية يمكن استخدامها في وقت قصير.
معدل الزيادة في حجم السلاح النووي في 2023 بلغ 86 رأسا نوويا مقارنة بعام 2022.
يوجد 3 آلاف و844 رأسا نووية يتم حشدها على متن صواريخ وطائرات حربية منها ألفا رأس حربي في روسيا والولايات المتحدة الأمريكية فقط.
تضع روسيا والولايات المتحدة الـ 2000 صاروخ وقنبلة في وضع الاستعداد القتالي الذي يسمح بإطلاقها الفوري عند وجود إنذار بهجوم نووي.
8 مارس, 20:31 GMT
ما هو وضع السلاح النووي في كل دولة؟
روسيا: لم يتم رصد تغيرات في وضع الأسلحة النووية لديها مقارنة بـ 2022.
الولايات المتحدة الأمريكية: لم يتم رصد تغيرات في وضع الأسلحة النووية لديها مقارنة بـ 2022.
الصين: ارتفع مخزونها بمقدار 60 رأسا نوويا ليصل إلى 450 رأس نووي في 2023 مقارنة بـ 350 رأس نووي في 2022.
من المتوقع استمرار نمو ترسانة الصين النووية وأن يصل عدد ما تملكه من صواريخ باليستية عابرة للقارات إلى حجم ما تملكه روسيا والولايات المتحدة خلال عقد من الزمان.
بريطانيا: لم يتم رصد زيادة في ترسانتها النووية لكنه من المتوقع حدوث ذلك في المستقبل للوصول إلى 260 رأسا نوويا مقارنة بـ 225 في الوقت الحالي.
فرنسا: واصلت تطوير التقنيات الخاصة بغواصات الجيل الثالث النووية إضافة إلى تطوير أنظمتها النووية الحالية.
الهند وباكستان: يبدو أنهما تواصلان تطوير أنظمة الإطلاق الخاصة بالأسلحة النووية مع زيادة قدراتهما النووية.
كوريا الشمالية: لم تجري أي تجارب نووية في 2022 لكنها أجرت نحو 90 تجربة صاروخية في ذلك العالم ضمن استراتيجيتها لتوسيع قدراتها في الردع النووي.
إسرائيل: من المعتقد أنها تواصل تطوير ترسانتها النووية رغم أنها تحيط بها قدرا كبيرا من السرية.
16 يونيو 2022, 07:37 GMT
ما هي الدول النووية في العالم؟
يوجد في العالم 9 دول نووية بعضها يعترف بامتلاك السلاح النووي رسميا وأخرى لا تعترف بذلك رغم امتلاكها للقدرات النووية ويشمل ذلك.
1.الولايات المتحدة الأمريكية... تعترف بامتلاك السلاح النووي.
2.روسيا... تعترف بامتلاك السلاح النووي.
3.الصين... تعترف بامتلاك السلاح النووي.
4.فرنسا... تعترف بامتلاك السلاح النووي.
5.بريطانيا... تعترف بامتلاك السلاح النووي.
6.الهند... لا تعترف بامتلاك السلاح النووي.
7.باكستان... لا تعترف بامتلاك السلاح النووي.
8.كوريا الشمالية... لا تعترف بامتلاك السلاح النووي.
9.إسرائيل... لا تعترف بامتلاك السلاح النووي.
وفيما يتعلق بالترسانات النووية لتلك الدول قام بعضها بحشد أسلحة نووية جديدة أو تطوير أنظمة خاصة بإطلاقها.
© Sputnikطوربيد روسي لتدمير الغواصات النووية السريعة
طوربيد روسي لتدمير الغواصات النووية السريعة
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