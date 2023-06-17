https://sputnikarabic.ae/20230617/خبير-التعاون-الروسي-المصري-الإماراتي-في-إنشاء-منطقة-صناعية-بمصر-يعمق-العلاقات-بين-الدول-الثلاث-1078209371.html
خبير: التعاون الروسي المصري الإماراتي في إنشاء منطقة صناعية بمصر يعمق العلاقات بين الدول الثلاث
خبير: التعاون الروسي المصري الإماراتي في إنشاء منطقة صناعية بمصر يعمق العلاقات بين الدول الثلاث
قال الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، إن التعاون الروسي المصري الإماراتي في إنشاء منطقة صناعية في مصر يصب في صالح تعميق العلاقات بين الدول الثلاث وترسيخ المفاهيم... 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T11:04+0000
2023-06-17T11:04+0000
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وأوضح الشافعي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "منطقة صناعية بين روسيا ومصر والإمارات الهدف منها تحقيق مزيد من القدرة على الإنتاج، نظرا لموقع مصر والإمارات في المنطقة، وتستطيع من خلالها هذه الدول توفير مزيد من المنتجات التي تلبي احتياجات القارة الأفريقية والمنطقة العربية والشرق الأوسط".ولفت إلى أن "حجم الواردات الأفريقية من مختلف دول العالم تفوق نصف تريليون دولار سنويا، لذلك يتم التركيز على هذه الأرقام في ظل تواجد سوق واعدة في مصر، وهي بوابة أفريقيا، ولديها تعداد سكاني كبير، قادر على استيعاب جزء كبير من المنتجات".وأضاف أن "مصر لديها فرص استثمارية واعدة، وقادرة على أن تكون لديها قاطرة تنمية حقيقية في كل المجالات، سواء الطاقة المتجددة أو المجالات التي يرغب العالم في الاستثمار بها".وذكر الشافعي أن "روسيا ومصر والإمارات بينهم رؤية مشتركة، وسيتم التبادل التجاري فيما بينهم بالعملة المحلية، وعندما تزداد حركة التبادل التجاري سيصب في صالح اقتصادات الدول الثلاثة والمنطقة كافة".وبيّن أن "هذا التكامل سيعطي دعم وثقل للمنطقة، ويؤهلها للاستحواذ على جزء كبير من المستهلكين في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد تحدثا في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، حول إقامة منطقة صناعية روسية في مصر.وقال بوتين للرئيس الإماراتي: "هناك مشروع واعد فيما يخص مصر، إقامة منطقة صناعية هناك"، متابعا: "لدينا فكرة بشأن إقامة مثل هذه المنطقة في دولة الإمارات، وأعتقد بمعاونة أصدقائنا يمكننا تحقيق ذلك".ورد الرئيس الإماراتي مقترحا أن يكون التعاون في المشروع مشتركاً بين روسيا ومصر والإمارات، لافتا إلى أن الإمارات لديها استثمارات كثيرة في مصر.وقال الرئيس الروسي ردا على هذا المقترح: "يمكن أن نناقش هذا الموضوع مع الرئيس (المصري عبد الفتاح) السيسي"، ليرد الشيخ محمد بن زايد "فكرة جيدة جدا".وفي وقت سابق من أمس الجمعة، بحث الرئيسان العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، في إطار زيارة عمل يجريها ابن زايد إلى روسيا.ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي، في الفترة الممتدة من 14 وحتى 17 حزيران/ يونيو 2023، ويركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل. واللافت في هذا الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف لهذا العام.
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
خبير: التعاون الروسي المصري الإماراتي في إنشاء منطقة صناعية بمصر يعمق العلاقات بين الدول الثلاث
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قال الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، إن التعاون الروسي المصري الإماراتي في إنشاء منطقة صناعية في مصر يصب في صالح تعميق العلاقات بين الدول الثلاث وترسيخ المفاهيم الاقتصادية نتيجة التفاهمات والتقارب السياسي، الذي يؤثر إيجابا على الشق الاقتصادي.
وأوضح الشافعي في تصريحات لـ"سبوتنيك
"، أن "منطقة صناعية بين روسيا ومصر والإمارات الهدف منها تحقيق مزيد من القدرة على الإنتاج، نظرا لموقع مصر والإمارات في المنطقة، وتستطيع من خلالها هذه الدول توفير مزيد من المنتجات التي تلبي احتياجات القارة الأفريقية والمنطقة العربية والشرق الأوسط".
ولفت إلى أن "حجم الواردات الأفريقية من مختلف دول العالم تفوق نصف تريليون دولار سنويا، لذلك يتم التركيز على هذه الأرقام في ظل تواجد سوق واعدة في مصر، وهي بوابة أفريقيا، ولديها تعداد سكاني كبير، قادر على استيعاب جزء كبير من المنتجات".
وأضاف أن "مصر لديها فرص استثمارية واعدة، وقادرة على أن تكون لديها قاطرة تنمية حقيقية في كل المجالات، سواء الطاقة المتجددة أو المجالات التي يرغب العالم في الاستثمار بها".
وذكر الشافعي أن "روسيا ومصر والإمارات بينهم رؤية مشتركة، وسيتم التبادل التجاري فيما بينهم بالعملة المحلية، وعندما تزداد حركة التبادل التجاري سيصب في صالح اقتصادات الدول الثلاثة والمنطقة كافة".
وبيّن أن "هذا التكامل سيعطي دعم وثقل للمنطقة، ويؤهلها للاستحواذ على جزء كبير من المستهلكين في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد تحدثا في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، حول إقامة منطقة صناعية روسية في مصر
.
وقال بوتين
للرئيس الإماراتي: "هناك مشروع واعد فيما يخص مصر، إقامة منطقة صناعية هناك"، متابعا: "لدينا فكرة بشأن إقامة مثل هذه المنطقة في دولة الإمارات، وأعتقد بمعاونة أصدقائنا يمكننا تحقيق ذلك".
ورد الرئيس الإماراتي
مقترحا أن يكون التعاون في المشروع مشتركاً بين روسيا ومصر والإمارات، لافتا إلى أن الإمارات لديها استثمارات كثيرة في مصر.
وقال الرئيس الروسي ردا على هذا المقترح: "يمكن أن نناقش هذا الموضوع مع الرئيس (المصري عبد الفتاح) السيسي"، ليرد الشيخ محمد بن زايد "فكرة جيدة جدا".
وفي وقت سابق من أمس الجمعة، بحث الرئيسان العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، في إطار زيارة عمل يجريها ابن زايد إلى روسيا.
ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
العام الحالي، في الفترة الممتدة من 14 وحتى 17 حزيران/ يونيو 2023، ويركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل. واللافت في هذا الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف لهذا العام.