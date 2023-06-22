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https://sputnikarabic.ae/20230622/المدعي-العام-السويدي-لن-ننشر-المواد-المتعلقة-بتحقيقات-التيار-الشمالي-إذا-لم-نتوصل-إلى-نتيجة-1078375659.html
المدعي العام السويدي: لن ننشر المواد المتعلقة بتحقيقات "التيار الشمالي" إذا لم نتوصل إلى نتيجة
المدعي العام السويدي: لن ننشر المواد المتعلقة بتحقيقات "التيار الشمالي" إذا لم نتوصل إلى نتيجة
أعلنت النيابة العامة السويدية، اليوم الخميس، أنه إذا تم إنهاء التحقيق في حادثة "التيار الشمالي" دون التوصل إلى نتيجة، فلن يتم نشر مواد التحقيق. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T09:19+0000
2023-06-22T09:19+0000
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التيار الشمالي
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وأفاد المكتب الصحفي للنيابة العامة السويدية لوكالة "سبوتنيك": "إذا تم وضع لائحة اتهام، فمن المحتمل أن يتم الإعلان عن جزء من مواد التحقيق. قد يقرر المدعي العام في السويد أيضاً أن تظل بعض الأجزاء سرية".وأضاف المكتب الصحفي: "في حالة توقف التحقيق، فلن يتم نشر أي مواد، وبعد هذه القرارات، يمكن لأي شخص طلب المواد إما عن طريق المحكمة أو الشرطة أو المدعي العام".في سبتمبر/ أيلول 2022، وقعت الانفجارات على خطي أنابيب "التيار الشمالي 1و2"، والتي كان يتدفق من خلالها الغاز الروسي إلى أوروبا. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريب مستهدفة، وتجري هذه الدول تحقيقات، لكنها لم تتوصل إلى أي نتائج بعد.وكان الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، اتهم وسائل الإعلام والسلطات الأمريكية البارزة بالتكتم على قصة تورط واشنطن في عملية تفجير أنابيب غاز "التيار الشمالي".ونشر هيرش في 8 شباط/ فبراير، مقالاً حول تحقيقه في انفجارات أنابيب الغاز، وذكر أنه خلال مناورات الناتو "بالتوبس"، في صيف عام 2022، قام غواصون أمريكيون بتركيب متفجرات تحت أنابيب الغاز، وبعد ذلك قام النرويجيون بتفعيلها بعد 3 أشهر.وذكرت صحيفة غربية، نقلاً عن معلومات استخبارية، أن تفجير "التيار الشمالي" نفذته "مجموعة موالية لأوكرانيا"، وتنفي القيادة الأوكرانية أي تورط لها.وقال هيرش إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر تخريب "التيار الشمالي" بعد أكثر من 9 أشهر من المناقشات السرية مع فريق الأمن القومي. وفقًا له، كان البيت الأبيض يخشى أن يؤثر ذلك على قرار ألمانيا بتقديم المساعدات لأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230610/زاخاروفا-بشأن-ضلوع-أوكرانيا-بتفجير-التيار-الشمالي-لا-يمكن-العثور-على-كبش-فداء-أفضل-1077972114.html
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روسيا, التيار الشمالي, العالم
روسيا, التيار الشمالي, العالم

المدعي العام السويدي: لن ننشر المواد المتعلقة بتحقيقات "التيار الشمالي" إذا لم نتوصل إلى نتيجة

09:19 GMT 22.06.2023
© Photo / Swedish Coast Guard في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
© Photo / Swedish Coast Guard
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أعلنت النيابة العامة السويدية، اليوم الخميس، أنه إذا تم إنهاء التحقيق في حادثة "التيار الشمالي" دون التوصل إلى نتيجة، فلن يتم نشر مواد التحقيق.
وأفاد المكتب الصحفي للنيابة العامة السويدية لوكالة "سبوتنيك": "إذا تم وضع لائحة اتهام، فمن المحتمل أن يتم الإعلان عن جزء من مواد التحقيق. قد يقرر المدعي العام في السويد أيضاً أن تظل بعض الأجزاء سرية".
وأضاف المكتب الصحفي: "في حالة توقف التحقيق، فلن يتم نشر أي مواد، وبعد هذه القرارات، يمكن لأي شخص طلب المواد إما عن طريق المحكمة أو الشرطة أو المدعي العام".
في سبتمبر/ أيلول 2022، وقعت الانفجارات على خطي أنابيب "التيار الشمالي 1و2"، والتي كان يتدفق من خلالها الغاز الروسي إلى أوروبا. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد وقوع أعمال تخريب مستهدفة، وتجري هذه الدول تحقيقات، لكنها لم تتوصل إلى أي نتائج بعد.
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
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وكان الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، اتهم وسائل الإعلام والسلطات الأمريكية البارزة بالتكتم على قصة تورط واشنطن في عملية تفجير أنابيب غاز "التيار الشمالي".
ونشر هيرش في 8 شباط/ فبراير، مقالاً حول تحقيقه في انفجارات أنابيب الغاز، وذكر أنه خلال مناورات الناتو "بالتوبس"، في صيف عام 2022، قام غواصون أمريكيون بتركيب متفجرات تحت أنابيب الغاز، وبعد ذلك قام النرويجيون بتفعيلها بعد 3 أشهر.
وذكرت صحيفة غربية، نقلاً عن معلومات استخبارية، أن تفجير "التيار الشمالي" نفذته "مجموعة موالية لأوكرانيا"، وتنفي القيادة الأوكرانية أي تورط لها.
وقال هيرش إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر تخريب "التيار الشمالي" بعد أكثر من 9 أشهر من المناقشات السرية مع فريق الأمن القومي. وفقًا له، كان البيت الأبيض يخشى أن يؤثر ذلك على قرار ألمانيا بتقديم المساعدات لأوكرانيا.
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