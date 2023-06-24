https://sputnikarabic.ae/20230624/تحول-مواقع-العدو-إلى-جحيم-معلومات-عن-راجمات-الصواريخ-الروسية-غراد-1078454733.html

تحول مواقع العدو إلى جحيم... معلومات عن راجمات الصواريخ الروسية "غراد"

تحول مواقع العدو إلى جحيم... معلومات عن راجمات الصواريخ الروسية "غراد"

تمثل راجمات الصواريخ الروسية "غراد" أحد أخطر الأسلحة الهجومية في الحروب البرية لأنها تستطيع تحويل مواقع العدو إلى جحيم بمجرد إطلاق صواريخها. 24.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-24T14:29+0000

2023-06-24T14:29+0000

2023-06-24T14:29+0000

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وتم تصميم راجمات الصواريخ "غراد" لتمكن القوات البرية الروسية من استخدام قوة نيرانية هائلة ضد موقع العدو التي تقع على بعد عشرات الكيلومترات من مواقع تمركزها، حسبما ذكر موقع "روس أوبورن إكسبورت" الروسي.ما هي المواصفات الفنية لراجمات الصواريخ "غراد"؟وتتكون راجمة الصواريخ "غراد" من:وتم تصميم راجمات الصواريخ "غراد" لضرب قائمة واسعة من الأهداف التي تشمل:ولفت الموقع إلى أنه راجمات صواريخ "غراد" تتميز بقدرتها على تنفيذ هجمات دقيقة ضد الأهداف سابقة الذكر سواء كانت ثابتة أو في وضع الحركة.وأوضح الموقع أن جميع الصواريخ التي تستخدمها راجمات "غراد" متشابهة في تصميمها باستثناء الاختلاف في نوع الرأس الحربي، الذي يتم تصميمه ليناسب قائمة واسعة من المهام الهجومية.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، أن القوات الروسية قصفت مواقع المسلحين الأوكرانيين براجمات الصواريخ "غراد" على اتجاه كراسني ليمان، ونشرت مقطع فيديو إطلاق وابل من صواريخهاعلى مركز تجمع القوات والمركبات المدرعة الخفيفة.

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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن