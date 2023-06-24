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https://sputnikarabic.ae/20230624/تحول-مواقع-العدو-إلى-جحيم-معلومات-عن-راجمات-الصواريخ-الروسية-غراد-1078454733.html
تحول مواقع العدو إلى جحيم... معلومات عن راجمات الصواريخ الروسية "غراد"
تحول مواقع العدو إلى جحيم... معلومات عن راجمات الصواريخ الروسية "غراد"
تمثل راجمات الصواريخ الروسية "غراد" أحد أخطر الأسلحة الهجومية في الحروب البرية لأنها تستطيع تحويل مواقع العدو إلى جحيم بمجرد إطلاق صواريخها. 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T14:29+0000
2023-06-24T14:29+0000
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وتم تصميم راجمات الصواريخ "غراد" لتمكن القوات البرية الروسية من استخدام قوة نيرانية هائلة ضد موقع العدو التي تقع على بعد عشرات الكيلومترات من مواقع تمركزها، حسبما ذكر موقع "روس أوبورن إكسبورت" الروسي.ما هي المواصفات الفنية لراجمات الصواريخ "غراد"؟وتتكون راجمة الصواريخ "غراد" من:وتم تصميم راجمات الصواريخ "غراد" لضرب قائمة واسعة من الأهداف التي تشمل:ولفت الموقع إلى أنه راجمات صواريخ "غراد" تتميز بقدرتها على تنفيذ هجمات دقيقة ضد الأهداف سابقة الذكر سواء كانت ثابتة أو في وضع الحركة.وأوضح الموقع أن جميع الصواريخ التي تستخدمها راجمات "غراد" متشابهة في تصميمها باستثناء الاختلاف في نوع الرأس الحربي، الذي يتم تصميمه ليناسب قائمة واسعة من المهام الهجومية.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، أن القوات الروسية قصفت مواقع المسلحين الأوكرانيين براجمات الصواريخ "غراد" على اتجاه كراسني ليمان، ونشرت مقطع فيديو إطلاق وابل من صواريخهاعلى مركز تجمع القوات والمركبات المدرعة الخفيفة.
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن

تحول مواقع العدو إلى جحيم... معلومات عن راجمات الصواريخ الروسية "غراد"

14:29 GMT 24.06.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورراجمات صواريخ "غراد" الروسية
راجمات صواريخ غراد الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
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تمثل راجمات الصواريخ الروسية "غراد" أحد أخطر الأسلحة الهجومية في الحروب البرية لأنها تستطيع تحويل مواقع العدو إلى جحيم بمجرد إطلاق صواريخها.
وتم تصميم راجمات الصواريخ "غراد" لتمكن القوات البرية الروسية من استخدام قوة نيرانية هائلة ضد موقع العدو التي تقع على بعد عشرات الكيلومترات من مواقع تمركزها، حسبما ذكر موقع "روس أوبورن إكسبورت" الروسي.
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ما هي المواصفات الفنية لراجمات الصواريخ "غراد"؟

منصات متعددة الإطلاق على مركبات.
مصممة بـ 40 أنبوب إطلاق.
كل منها مزود بصاروخ عيار 122 مم.
يمكنها إطلاق صاروخين في الثانية الواحدة.
يمكنها إطلاق جميع صواريخها في رشقة واحدة خلال 20 ثانية.
أقصى مدى إطلاق يصل لـ 40 كيلومترا.
يتكون طاقمها من 3 أفراد.
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورراجمات صواريخ "غراد" الروسية
راجمات صواريخ غراد الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
راجمات صواريخ "غراد" الروسية
© Sputnik
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وتتكون راجمة الصواريخ "غراد" من:

مركبة الإطلاق.
مركبة النقل والتحميل.
الصواريخ.
نظام آلي للتحكم في إطلاق النار.
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وتم تصميم راجمات الصواريخ "غراد" لضرب قائمة واسعة من الأهداف التي تشمل:

مواقع تجمع قوات المشاة العادية.
مواقع تجمع قوات المشاة الميكانيكية.
مواقع المدفعية الثابتة.
بطاريات المدفعية المتحركة.
مواقع وحدات الدفاع الجوي.
المنشآت اللوجستية مثل مخازن الأسلحة ومراكز الدعم.
ولفت الموقع إلى أنه راجمات صواريخ "غراد" تتميز بقدرتها على تنفيذ هجمات دقيقة ضد الأهداف سابقة الذكر سواء كانت ثابتة أو في وضع الحركة.
وأوضح الموقع أن جميع الصواريخ التي تستخدمها راجمات "غراد" متشابهة في تصميمها باستثناء الاختلاف في نوع الرأس الحربي، الذي يتم تصميمه ليناسب قائمة واسعة من المهام الهجومية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، أن القوات الروسية قصفت مواقع المسلحين الأوكرانيين براجمات الصواريخ "غراد" على اتجاه كراسني ليمان، ونشرت مقطع فيديو إطلاق وابل من صواريخهاعلى مركز تجمع القوات والمركبات المدرعة الخفيفة.
© Sputnik / راجمات "جولان-1000"
راجمات جولان-1000 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
راجمات "جولان-1000"
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