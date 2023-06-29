https://sputnikarabic.ae/20230629/موقع-أمريكي-لانتسيت-الروسية-أكبر-تهديد-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1078591379.html
موقع أمريكي: "لانتسيت" الروسية أكبر تهديد للقوات المسلحة الأوكرانية
موقع أمريكي: "لانتسيت" الروسية أكبر تهديد للقوات المسلحة الأوكرانية
ذكر موقع أمريكي أن الطائرات دون طيار الروسية من طراز "لانسيت" تشكل تهديدًا كبيرا للقوات المسلحة الأوكرانية. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T09:49+0000
2023-06-29T09:49+0000
2023-06-29T09:49+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال الموقع: "تولي موسكو اهتماما باستخدام الذخائر، أو طائرات كاميكازي دون طيار، التي يمكنها أن تجد أهدافا مناسبة وضربها بدقة مميتة. وتعتبر الطائرة دون طيار "لانتسيت" كاميكازي المنخفضة التكلفة، وتعد واحدة من أكبر التهديدات للقوات الأوكرانية".وبحسب الموقع، تبلغ تكلفة هذه الطائرة نحو 35 ألف دولار، وهي مصنوعة من مواد بلاستيكية ومركبة وتزن 12 كيلوغراما فقط، منها ثلاثة كيلوغرامات من الرؤوس الحربية.وأضاف موقع " 19fortyfive": "لانتسيت يمكنها القيام بمهمات استطلاعية وهجومية، وخلال الرحلة يمكن توجيهها بواسطة إحداثيات نظام تحديد المواقع أو التحكم البصري".أصبحت مسيرات "لانتسيت" الانتحارية الروسية حديث وسائل الإعلام العالمية في الآونة الأخيرة بعدما استطاعت تغيير قواعد اللعبة لصالح الجيش الروسي خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، رغم الدعم العسكري الضخم الذي يقدمه حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى كييف.شاهد أيضا: "لانتسيت" روسية تدمر مدفع هاوتزر أمريكي الصنع... فيديوشاهد أيضا: مشاهد لهروب جنود أوكران لحظة سماعهم انقضاض "لانتسيت"... فيديوأقرا أيضا: ما هي قدرات مسيرات "لانتسيت" الانتحارية الروسية وكيف تحولت إلى "سلاح مرعب"؟
https://sputnikarabic.ae/20230503/الجيش-الروسي-يشن-ضربات-جماعية-بطائرات-انتحارية-على-الدفاع-الجوي-الأوكراني-1076589325.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
موقع أمريكي: "لانتسيت" الروسية أكبر تهديد للقوات المسلحة الأوكرانية
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ذكر موقع أمريكي أن الطائرات دون طيار الروسية من طراز "لانسيت" تشكل تهديدًا كبيرا للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال الموقع: "تولي موسكو اهتماما باستخدام الذخائر، أو طائرات كاميكازي دون طيار، التي يمكنها أن تجد أهدافا مناسبة وضربها بدقة مميتة. وتعتبر الطائرة دون طيار "لانتسيت" كاميكازي المنخفضة التكلفة، وتعد واحدة من أكبر التهديدات للقوات الأوكرانية".
وبحسب الموقع، تبلغ تكلفة هذه الطائرة نحو 35 ألف دولار، وهي مصنوعة من مواد بلاستيكية ومركبة وتزن 12 كيلوغراما فقط، منها ثلاثة كيلوغرامات من الرؤوس الحربية.
وأضاف موقع " 19fortyfive
": "لانتسيت يمكنها القيام بمهمات استطلاعية وهجومية، وخلال الرحلة يمكن توجيهها بواسطة إحداثيات نظام تحديد المواقع أو التحكم البصري".
أصبحت مسيرات "لانتسيت" الانتحارية الروسية حديث وسائل الإعلام العالمية في الآونة الأخيرة بعدما استطاعت تغيير قواعد اللعبة لصالح الجيش الروسي خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، رغم الدعم العسكري الضخم الذي يقدمه حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى كييف.