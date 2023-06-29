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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
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https://sputnikarabic.ae/20230629/موقع-أمريكي-لانتسيت-الروسية-أكبر-تهديد-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1078591379.html
موقع أمريكي: "لانتسيت" الروسية أكبر تهديد للقوات المسلحة الأوكرانية
موقع أمريكي: "لانتسيت" الروسية أكبر تهديد للقوات المسلحة الأوكرانية
ذكر موقع أمريكي أن الطائرات دون طيار الروسية من طراز "لانسيت" تشكل تهديدًا كبيرا للقوات المسلحة الأوكرانية. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T09:49+0000
2023-06-29T09:49+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال الموقع: "تولي موسكو اهتماما باستخدام الذخائر، أو طائرات كاميكازي دون طيار، التي يمكنها أن تجد أهدافا مناسبة وضربها بدقة مميتة. وتعتبر الطائرة دون طيار "لانتسيت" كاميكازي المنخفضة التكلفة، وتعد واحدة من أكبر التهديدات للقوات الأوكرانية".وبحسب الموقع، تبلغ تكلفة هذه الطائرة نحو 35 ألف دولار، وهي مصنوعة من مواد بلاستيكية ومركبة وتزن 12 كيلوغراما فقط، منها ثلاثة كيلوغرامات من الرؤوس الحربية.وأضاف موقع " 19fortyfive": "لانتسيت يمكنها القيام بمهمات استطلاعية وهجومية، وخلال الرحلة يمكن توجيهها بواسطة إحداثيات نظام تحديد المواقع أو التحكم البصري".أصبحت مسيرات "لانتسيت" الانتحارية الروسية حديث وسائل الإعلام العالمية في الآونة الأخيرة بعدما استطاعت تغيير قواعد اللعبة لصالح الجيش الروسي خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، رغم الدعم العسكري الضخم الذي يقدمه حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى كييف.شاهد أيضا: "لانتسيت" روسية تدمر مدفع هاوتزر أمريكي الصنع... فيديوشاهد أيضا: مشاهد لهروب جنود أوكران لحظة سماعهم انقضاض "لانتسيت"... فيديوأقرا أيضا: ما هي قدرات مسيرات "لانتسيت" الانتحارية الروسية وكيف تحولت إلى "سلاح مرعب"؟
https://sputnikarabic.ae/20230503/الجيش-الروسي-يشن-ضربات-جماعية-بطائرات-انتحارية-على-الدفاع-الجوي-الأوكراني-1076589325.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

موقع أمريكي: "لانتسيت" الروسية أكبر تهديد للقوات المسلحة الأوكرانية

09:49 GMT 29.06.2023
© Photo / KALASHNIKOV MEDIAلانتسيت
لانتسيت - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
© Photo / KALASHNIKOV MEDIA
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ذكر موقع أمريكي أن الطائرات دون طيار الروسية من طراز "لانسيت" تشكل تهديدًا كبيرا للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال الموقع: "تولي موسكو اهتماما باستخدام الذخائر، أو طائرات كاميكازي دون طيار، التي يمكنها أن تجد أهدافا مناسبة وضربها بدقة مميتة. وتعتبر الطائرة دون طيار "لانتسيت" كاميكازي المنخفضة التكلفة، وتعد واحدة من أكبر التهديدات للقوات الأوكرانية".
وبحسب الموقع، تبلغ تكلفة هذه الطائرة نحو 35 ألف دولار، وهي مصنوعة من مواد بلاستيكية ومركبة وتزن 12 كيلوغراما فقط، منها ثلاثة كيلوغرامات من الرؤوس الحربية.
وأضاف موقع " 19fortyfive": "لانتسيت يمكنها القيام بمهمات استطلاعية وهجومية، وخلال الرحلة يمكن توجيهها بواسطة إحداثيات نظام تحديد المواقع أو التحكم البصري".
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يشن ضربات جماعية بطائرات انتحارية على الدفاع الجوي الأوكراني
3 مايو, 03:23 GMT
أصبحت مسيرات "لانتسيت" الانتحارية الروسية حديث وسائل الإعلام العالمية في الآونة الأخيرة بعدما استطاعت تغيير قواعد اللعبة لصالح الجيش الروسي خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، رغم الدعم العسكري الضخم الذي يقدمه حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى كييف.
شاهد أيضا: "لانتسيت" روسية تدمر مدفع هاوتزر أمريكي الصنع... فيديو
شاهد أيضا: مشاهد لهروب جنود أوكران لحظة سماعهم انقضاض "لانتسيت"... فيديو
أقرا أيضا: ما هي قدرات مسيرات "لانتسيت" الانتحارية الروسية وكيف تحولت إلى "سلاح مرعب"؟
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:36 GMT
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