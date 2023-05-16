https://sputnikarabic.ae/20230516/ما-هي-قدرات-لانسيت-الروسية-وكيف-تحولت-إلى-سلاح-مرعب-1077108129.html

ما هي قدرات مسيرات "لانتسيت" الانتحارية الروسية وكيف تحولت إلى "سلاح مرعب"؟

ما هي قدرات مسيرات "لانتسيت" الانتحارية الروسية وكيف تحولت إلى "سلاح مرعب"؟

أصبحت مسيرات "لانتسيت" الانتحارية الروسية حديث وسائل الإعلام العالمية في الآونة الأخيرة بعدما استطاعت تغيير قواعد اللعبة لصالح الجيش الروسي خلال العملية... 16.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-16T16:38+0000

2023-05-16T16:38+0000

2023-05-16T16:39+0000

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يستخدم الجيش الروسي طائرات "لانتسيت" المسيّرة الانتحارية لتنفيذ العديد من المهام الهجومية خلال العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا في أوكرانيا، مما جعل البعض يصفها بـ "السلاح المرعب"، حسب تقرير "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.كيف تحولت "لانتسيت" إلى سلاح مرعب؟ما هي مهام "لانتسيت" وأبرز عملياتها في أوكرانيا؟تجمع "لانتسيت" بين القدرة على تنفيذ مهام الاستطلاع والمهام القتالية بكفاءة، ويثبت ذلك نجاحها في تنفيذ هجمات ناجحة ضد قائمة واسعة من الأهداف الأوكرانية والغربية خلال العملية العسكرية الخاصة وأبرزها:وتشير تقارير إلى أن "لانتسيت" تمكنت، الشهر الماضي، من تدمير 5 أنظمة دفاع جوي أوكرانية شملت بعض الطرازات السابقة خلال 24 ساعة فقط.ما هي الجهة المطورة لـ "لانتسيت"؟تم تطوير مسيرة "لانتسيت" بواسطة شركة "زالا" الروسية التابعة لشركة "كلاشنيكوف"، التي تمثل جزءا من شركة "روستيخ" الحكومية الروسية، وكان أول ظهور لمسيرة "لانتسيت" الروسية في عام 2019 خلال أحد المعارض الدفاعية.ما هي نسخ "لانتسيت"؟يوجد نسختين من مسيرة "لانتسيت" الانتحارية الروسية، كل منهما بمواصفات توافق احتياجات المهام العسكرية الموجهة لتنفيذها:النوع الأول: "لانتسيت – 3"وإضافة إلى ما سبق، فإن "لانتسيت – 3" تمتلك ميزة تجعلها سلاحا فريدا بين أنظمة الطائرات المسيّرة في العالم وهي قدرتها على الوصول إلى سرعة تصل إلى 300 كلم/ ساعة عندما تتخذ مسارها النهائي نحو هدف جوي معاد لتدميره.النوع الثاني: "لانتسيت – 1" (نسخة مصغرة)وتحمل الطائرة المسيرة "لانتسيت – 1" رأسا حربيا شديد الانفجار أو رأسا حربيا حراريا.وتتميز "لانتسيت" بأجنحتها التي ترتبط ببدن يوجد في مقدمته كاميرا عالية الجودة، ومحرك كهربائي ذو مستوى ضوضاء منخفض مثبت في منطقة الذيل.ويمكن إطلاق "لانتسيت" من قواعد أرضية نحو الهدف، كما يمكن إطلاقها أيضا من على متن السفن الحربية.مقارنة بين "لانتسيت – 3" الروسية و"سويتشبليد – 600" الأمريكيةهل يمكن التشويش على "لانتسيت" وتدميرها؟تقول شركة "روستيخ" الروسية إن "لانتسيت" مزودة بنظام رؤية إلكترونية وأنظمة توجيه تلفزيونية، إضافة إلى نظام حماية مضادة لأشعة الليزر، مشيرة إلى أن تلك الخصائص تجعل عملية اعتراضها وتدميرها شبه مستحيلة.ويقول خبراء في مجال الطائرات المسيرة إن نظام الحماية المضاد لأشعة الليزر يمكن أن يكون له علاقة بالمواد المستخدمة في صناعة الطائرة، لكن هذا الأمر لا يزال من أسرار الطائرة.ورغم محاولات أوكرانيا المتكررة للتشويش على الطائرة المسيرة "لانتسيت"، إلا أن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا في حالة واحدة، عندما يتم تشغيل نظام الملاحة المستقل يدويا.ما هي الأهداف التي تستطيع "لانتسيت" تدميرها؟هل لدى "لانتسيت" نقاط ضعف؟حققت "لانتسيت" نجاحا كبيرا في أوكرانيا حتى الآن، وهو ما جعل بعض خبراء الدفاع في روسيا يصفونها بأفضل طائرة مسيرة طورتها روسيا حتى الآن.ورغم ذلك، فإن مطوري الطائرة يعملون على تطوير نسخة جديدة منها تحمل اسم "لانتسيت – 3 إم" بمدى أكبر وزمن بقاء في الجو أطول لتصبح أكثر فتكا في تنفيذ المهام القتالية.

https://sputnikarabic.ae/20230503/الجيش-الروسي-يشن-ضربات-جماعية-بطائرات-انتحارية-على-الدفاع-الجوي-الأوكراني-1076589325.html

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https://sputnikarabic.ae/20220603/روسيا-اختراع-طريقة-لحماية-الطائرات-المسيرة-من-التشويش-1063023384.html

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