ما هي قدرات مسيرات "لانتسيت" الانتحارية الروسية وكيف تحولت إلى "سلاح مرعب"؟
16:38 GMT 16.05.2023 (تم التحديث: 16:39 GMT 16.05.2023)
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أصبحت مسيرات "لانتسيت" الانتحارية الروسية حديث وسائل الإعلام العالمية في الآونة الأخيرة بعدما استطاعت تغيير قواعد اللعبة لصالح الجيش الروسي خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، رغم الدعم العسكري الضخم الذي يقدمه حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى كييف.
يستخدم الجيش الروسي طائرات "لانتسيت" المسيّرة الانتحارية لتنفيذ العديد من المهام الهجومية خلال العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا في أوكرانيا، مما جعل البعض يصفها بـ "السلاح المرعب"، حسب تقرير "سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.
كيف تحولت "لانتسيت" إلى سلاح مرعب؟
تمكنت "لانتسيت" من تنفيذ هجمات ناجحة ضد أنظمة المدفعية ذاتية الحركة التي حصلت عليها أوكرانيا من "الناتو".
تكمن أهمية "لانتسيت" في أنها حالت دون استخدام الأوكرانيين لتكتيكات الهجوم المدفعي الذي يعتمد على إطلاق النار ثم تغيير موقع المدفعية بسرعة كبيرة قبل أن تتمكن القوات الروسية من تنفيذ هجوم مضاد ضد مواقع الإطلاق.
يقول خبراء عسكريون إن روسيا نجحت في استخدام الطائرة المسيرة "لانتسيت" في استهداف مواقع المدفعية الأوكرانية المصممة للتخفي من النيران المضادة بعد إطلاق قذائفها.
يتم ذلك بواسطة شبكات "سي 4 آي" الروسية، التي تضم أنظمة القيادة والتحكم والاتصالات والكمبيوترات والاستخبارات.
طورت روسيا شبكات "سي 4 آي" لتكون قادرة على تنفيذ هجمات مضادة ضد مدفعية العدو فور إطلاقها النار، باستخدام أقرب طائرة مسيرة "لانتسيت" لموقع الإطلاق، وهو ما يحد من قدرتها على المناورة للإفلات من الهجمات المضادة.
ما هي مهام "لانتسيت" وأبرز عملياتها في أوكرانيا؟
تجمع "لانتسيت" بين القدرة على تنفيذ مهام الاستطلاع والمهام القتالية بكفاءة، ويثبت ذلك نجاحها في تنفيذ هجمات ناجحة ضد قائمة واسعة من الأهداف الأوكرانية والغربية خلال العملية العسكرية الخاصة وأبرزها:
مدافع هاوتزر "إم – 777" الأمريكية ذاتية الحركة.
أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية "أفنجر".
أنظمة الدفاع الجوي السوفيتية "أوسا" المضادة للطائرات.
راجمات الصواريخ التشيكية "آر إم – 70".
أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية "إس – 300".
مدافع ذاتية الدفع طراز "جيبارد" الألمانية المضادة للطائرات.
وتشير تقارير إلى أن "لانتسيت" تمكنت، الشهر الماضي، من تدمير 5 أنظمة دفاع جوي أوكرانية شملت بعض الطرازات السابقة خلال 24 ساعة فقط.
ما هي الجهة المطورة لـ "لانتسيت"؟
تم تطوير مسيرة "لانتسيت" بواسطة شركة "زالا" الروسية التابعة لشركة "كلاشنيكوف"، التي تمثل جزءا من شركة "روستيخ" الحكومية الروسية، وكان أول ظهور لمسيرة "لانتسيت" الروسية في عام 2019 خلال أحد المعارض الدفاعية.
ما هي نسخ "لانتسيت"؟
يوجد نسختين من مسيرة "لانتسيت" الانتحارية الروسية، كل منهما بمواصفات توافق احتياجات المهام العسكرية الموجهة لتنفيذها:
النوع الأول: "لانتسيت – 3"
الوزن: 12 كغ.
الحمولة: 3 إلى 5 كغ.
مدى الطيران: 40 – 70 كلم.
زمن البقاء في الجو: 60 دقيقة.
السرعة: 80 إلى 110 كلم/ ساعة.
وإضافة إلى ما سبق، فإن "لانتسيت – 3" تمتلك ميزة تجعلها سلاحا فريدا بين أنظمة الطائرات المسيّرة في العالم وهي قدرتها على الوصول إلى سرعة تصل إلى 300 كلم/ ساعة عندما تتخذ مسارها النهائي نحو هدف جوي معاد لتدميره.
النوع الثاني: "لانتسيت – 1" (نسخة مصغرة)
الوزن: 5 كغ.
الحمولة: 1 كغ.
مدى الطيران: 40 كلم.
زمن البقاء في الجو: 30 دقيقة.
وتحمل الطائرة المسيرة "لانتسيت – 1" رأسا حربيا شديد الانفجار أو رأسا حربيا حراريا.
وتتميز "لانتسيت" بأجنحتها التي ترتبط ببدن يوجد في مقدمته كاميرا عالية الجودة، ومحرك كهربائي ذو مستوى ضوضاء منخفض مثبت في منطقة الذيل.
ويمكن إطلاق "لانتسيت" من قواعد أرضية نحو الهدف، كما يمكن إطلاقها أيضا من على متن السفن الحربية.
مقارنة بين "لانتسيت – 3" الروسية و"سويتشبليد – 600" الأمريكية
"لانتسيت – 3": مزودة بأجنحة مزدوجة على شكل "إكس" بإجمالي 8 أجنحة في وسط ومؤخرة الطائرة.
"سويتشبليد – 600" مزودة بـ 4 أجنحة مستقيمة في مقدمة ومؤخرة الطائرة.
"لانتسيت – 3": المدى 70 كلم والسرعة 110 كلم/ ساعة.
"سويتشبليد – 600": المدى 40 كلم والسرعة 185 كلم/ ساعة.
هل يمكن التشويش على "لانتسيت" وتدميرها؟
تقول شركة "روستيخ" الروسية إن "لانتسيت" مزودة بنظام رؤية إلكترونية وأنظمة توجيه تلفزيونية، إضافة إلى نظام حماية مضادة لأشعة الليزر، مشيرة إلى أن تلك الخصائص تجعل عملية اعتراضها وتدميرها شبه مستحيلة.
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ويقول خبراء في مجال الطائرات المسيرة إن نظام الحماية المضاد لأشعة الليزر يمكن أن يكون له علاقة بالمواد المستخدمة في صناعة الطائرة، لكن هذا الأمر لا يزال من أسرار الطائرة.
ورغم محاولات أوكرانيا المتكررة للتشويش على الطائرة المسيرة "لانتسيت"، إلا أن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا في حالة واحدة، عندما يتم تشغيل نظام الملاحة المستقل يدويا.
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ما هي الأهداف التي تستطيع "لانتسيت" تدميرها؟
القوات البرية.
المدرعات الخفيفة.
مواقع المدفعية المحصنة.
الطائرات المسيرة المعادية.
محطات الرادار.
أنظمة الدفاع الجوي.
ناقلة الجند المدرعة.
هل لدى "لانتسيت" نقاط ضعف؟
حققت "لانتسيت" نجاحا كبيرا في أوكرانيا حتى الآن، وهو ما جعل بعض خبراء الدفاع في روسيا يصفونها بأفضل طائرة مسيرة طورتها روسيا حتى الآن.
ورغم ذلك، فإن مطوري الطائرة يعملون على تطوير نسخة جديدة منها تحمل اسم "لانتسيت – 3 إم" بمدى أكبر وزمن بقاء في الجو أطول لتصبح أكثر فتكا في تنفيذ المهام القتالية.
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