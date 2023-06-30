https://sputnikarabic.ae/20230630/غروسي-تصاعد-القلق-حول-سلامة-محطة-زابوروجيه-النووية-بسبب-الهجوم-المضاد-الأوكراني-1078608258.html

غروسي: تصاعد القلق حول سلامة محطة زابوروجيه النووية بسبب الهجوم المضاد الأوكراني

غروسي: تصاعد القلق حول سلامة محطة زابوروجيه النووية بسبب الهجوم المضاد الأوكراني

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم الخميس، إن الهجوم المضاد الأوكراني يثير "مستوى إضافي من القلق" بشأن سلامة محطة زابوروجيه النووية. 30.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-30T02:12+0000

2023-06-30T02:12+0000

2023-06-30T02:12+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

وكالة الطاقة النووية الإيرانية

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/04/1074310529_0:0:1636:921_1920x0_80_0_0_6eaff67909f0b11b8366a9abe993ca15.jpg

وأوضح غروسي خلال مقابلة مع قناة "فرانس 24" أن إدارة المحطة اتخذت إجراءات أولية للحفاظ على كمية المياه الموجودة في بركة التبريد المجاورة للمحطة، ولكنه أشار إلى أن ذلك لن يكون كافيًا في المدى المتوسط والبعيد.وأشار إلى ضرورة اتخاذ إجراءات بديلة وإجراءات تخفيف إضافية، مؤكدا أن وجود القتال في المنطقة يجعل المحطة هشة ومعرضة للتلف في حالة وقوع تبادل لإطلاق النار.وفي وقت سابق من نفس اليوم، أعلنت كييف عن تنفيذ تدريبات واسعة النطاق للتحضير واتخاذ إجراءات طوارئ محتملة في محطة زابوروجيه والمناطق المحيطة بها.وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن:وأشار بيسكوف، إلى أن ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سجلوا جهود روسيا لضمان سلامة محطة زابوروجيه خلال زيارتهم الأخيرة للمحطة.وفي وقت سابق، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بالتحضير لتفجير محطة زابوروجيه بسبب عدم اهتمامها بأمن أوكرانيا. ورفضت روسيا هذه الاتهامات، وأكدت أن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي زارت المحطة قد تأكدت من عدم صحة تلك الادعاءات.بدأت القوات الأوكرانية هجومًا مضادًا، على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك في 4 حزيران/ يونيو الجاري، بينما تركزت الضربة الرئيسية للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه من الجبهة؛ حيث ألقت كييف في المعركة ألوية قتالية دربها حلف "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية، بما فيها دبابات "ليوبارد".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع المراسلين العسكريين، يوم 13 يونيو الجاري، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم، ولم تنجح على أي محور، لافتا إلى أن أوكرانيا خسرت 160 دبابة و360 عربة مدرعة.وأفادت وسائل إعلام غربية، نقلًا عن مسؤولين، بأن الهجوم الأوكراني المضاد لم يكن بالمستوى الذي طمح إليه حلفاء كييف في الغرب، مشيرة إلى أن أداء القوات الروسية فاق توقعاتهم.

https://sputnikarabic.ae/20230629/روسيا-توزع-وثيقة-على-مجلس-الأمن-تدعو-لإجبار-كييف-وقف-استفزازاتها-ضد-محطة-زابوروجيه-النووية-1078606871.html

https://sputnikarabic.ae/20230624/الخارجية-الروسية-كييف-تتستر-على-خطط-إرهابية-لخلق-حالة-طوارئ-في-محطة-زابوروجيه-النووية-1078449342.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, وكالة الطاقة النووية الإيرانية, العالم